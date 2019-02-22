Преподобный Никодим Святогорец — величайший греческий святой XVIII — начала XIX века, активный участник движения колливадов, выдающийся подвижник духовного просвещения и высоко эрудированный церковный богослов и писатель, издатель и редактор, агиограф и гимнограф, аскет и возродитель традиций исихазма. Преподобному Никодиму посвящена обширная литература на разных языках.

Его деятельность оказала, пожалуй, самое большое влияние на становление современного греческого Православия. Время его жизни приходится на переходный период в истории Греции — время турецкого владычества. Данный период начался после падения Византии и продолжался вплоть до Греческой национально-освободительной войны 1821-1832 гг. Изменившиеся после падения Византии исторические условия наложили свой отпечаток и на жизнь Греческой Церкви. Перед ней стоял выбор дальнейшего пути. Благодаря множеству известных и неизвестных истории иерархов, церковных писателей, дидаскалов, подвижников благочестия, Греческая Церковь осталась верной православию продолжательницей византийской церковной традиции.

Одним из крупнейших церковных деятелей, ставших своего рода мостом между Византией и современными Греческими Церквами, был преподобный Никодим Святогорец. У нас он известен, прежде всего, как составитель Добротолюбия, сыгравшего заметную роль в возрождении в Русской Церкви традиции старчества, и автор книги «Невидимая брань». В наши дни наблюдается огромный интерес к его творениям. За последние годы благодаря усилиям наших переводчиков вышли в свет на русском языке книга «Эвергетинос» (под заглавием «Влаголюбив»), а также посвящённый ему труд монаха Феоклита Дионисиатского «Преподобный Никодим Святогорец. Житие и труды». Тематика его трудов чрезвычайно многообразна: мы находим у него труды экзегетические, аскетические, канонические, догматические, богословско-полемические, богослужебные, агиографические. Издательский дом «Святая Гора» считает для себя честью и благословением Божиим представить благосклонному вниманию российских читателей один из самых важных и знаменитых его трудов, посвящённых темам покаяния, таинства исповеди и пастырского духовного окормления — «Книгу об исповеди», известную у нас также под своим греческим названием «Эксомологитарион».

преподобный Никодим Святогорец (1749-1809) - Книга об исповеди, или Книга душеполезнейшая

содержащая краткое поучение для духовника о том, как ему приносить пользу исповедью; правила святого Иоанна Постника, точно изъяснённые; искусно написанный совет кающемуся о том, как ему следует подобающим образом исповедоваться, и слово душеполезное о покаянии, составленная из сочинений разных учителей и в наилучший порядок приведённая на Святой горе подвизавшимся прославленным учителем Никодимом

Москва: «Святая Гора», 2017 г. — 496 с

ISBN 9780-23-902315-5

преподобный Никодим Святогорец (1749-1809) - Книга об исповеди, или Книга душеполезнейшая - Содержание

Место и значение «Книги об исповеди» преподобного Никодима Святогорца для современной душепопечительской практики и пастырского служения

Краткое житие блаженного и славного учителя Никодима Святогорца, составителя настоящей книги, написанное преподобным и учёнейшим господином Онуфрием Иверским

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Поучение краткое и практическое духовнику, составленное из сочинений разных учителей

Иже во Христе честнейшим духовным отцам сыновний поклон

ГЛАВА ПЕРВАЯ

О том, что нужно для того, чтобы стать духовником, и, прежде всего, о добродетельности духовника

ГЛАВА ВТОРАЯ

О знаниях духовника и, прежде всего, о знании божественных Писаний, догматов веры и священных правил

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

О грехах смертных, простительных и о грехах упущения

О грехах смертных

О грехах простительных

О грехах упущения

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

О десяти заповедях

О первой заповеди

О второй заповеди

О третьей заповеди

О четвёртой заповеди

О пятой заповеди

О шестой заповеди

О седьмой заповеди

О восьмой заповеди

О девятой заповеди

О десятой заповеди

ГЛАВА ПЯТАЯ

Об обстоятельствах греха

О лице

О деянии

О причине

Об образе совершения греха

О времени

О месте

О количестве грехов

О том, что было до греха и после него

ГЛАВА ШЕСТАЯ

О помыслах

О том, сколько существует видов помыслов

О том, что собой представляют суетные помыслы и как они исправляются

О том, по каким причинам возникают худые помыслы

О том, сколько существует внутренних причин худых помыслов и каковы они

О том, сколько существует средств врачевания худых помыслов и каковы они

О том, сколько существует внутренних средств врачевания злых помыслов

Первое средство врачевания злых помыслов — молитва, и в особенности, умная

Второе средство врачевания злых помыслов — противоречие

Третье средство врачевания злых помыслов — презрение к ним

О том, насколько вредны худые помыслы и насколько полезно врачевание их

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

О таинстве покаяния

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

О действующем священстве и о разрешении, даваемом будущему духовнику

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

О том, что следует делать священнику после того, как он станет духовником, и, прежде всего, о том, как ему следует исповедовать

Совет духовника кающемуся перед исповедью

О том, что духовнику в большинстве случаев не следует спрашивать

О том, что следует делать духовнику, выслушивая грехи

О том, кого и как духовнику следует вопрошать

О том, как духовнику следует обращаться с людьми стыдливыми

О том, кого духовнику следует обличать, и когда, и как

О том, как духовнику следует наставлять имеющих помыслы хулы и сомнения

О том, чью исповедь духовнику следует откладывать

О том, что духовнику не следует исповедовать виновного в общем с ним грехе

О том, как духовнику следует испытывать хотящих принять священство

О том, как духовнику следует поступать с отлучёнными

О том, как духовнику следует наставлять имеющих обеты

О том, какие советы духовнику следует давать блудникам, прелюбодеям, мужеложникам, скотоложникам и рукоблудникам

О том, как духовнику следует наставлять монахов

О том, как духовнику следует наставлять согрешивших священников

О том, как духовнику следует поступать с больными

О том, что духовнику следует исповедовать неспешно

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

О том, как духовнику следует назначать епитимьи

О том, что духовнику следует назначать епитимьи по правилам Постника

О том, как духовнику следует поступать с кающимся, имеющим много грехов

О том, когда находящийся под епитимьей может причащаться

О том, что епитимья двойственна

О том, что епитимья за грех должна быть противоположна этому греху

О том, как назначать епитимьи богохульникам и клятвопреступникам

О том, как назначать епитимьи ворам и обидчикам

О том, как назначать епитимьи блудникам, прелюбодеями мужеложникам

О том, как назначать епитимьи клеветникам и памятозлобным

О том, как назначать епитимьи убийцам

Совет кающемуся согласиться воздерживаться от причащения

О том, как назначать епитимьи немощным и престарелым

О том, что отказывающиеся от епитимьи и воздержания от причащения отвергаются

О том, как поступать с женщинами замужними и имеющими родственников

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

О разрешительной молитве

О том, что духовнику следует возлагать руки на кающихся

Заключительный совет духовника кающемуся

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

О том, что духовнику не следует открывать грехи

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ

Извещение о том, как духовнику следует вопрошать исповедующихся о главных грехах согласно десяти заповедям

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Правила святого Иоанна Постника, точно изъяснённые

ПРЕДИСЛОВИЕ. О святом Иоанне Постнике

Правила святого Иоанна Постника, точно изъяснённые

Правило 1, или апология

Правила 2-35

ПРИЛОЖЕНИЕ ко второй части

Некоторые необходимые предметы, не входящие в правила святого Иоанна Постника

1. Об отрёкшихся от Христа

2. О скотоложниках

3. О второбрачных и троебрачных

4. О браке православных с еретиками

5. О том, чьи приношения не принимаются

6. О посте среды и пятницы

7. О том, что не подобает брать лихву, то есть проценты

8. О священнослужителях и монахах, вступающих в брак после хиротонии и принятия монашеского образа

9. О монашеском образе и монашеском одеянии

10. О том, что монахи и иеромонахи должны жить в своих монастырях, а не находиться в миру, занимаясь церковными и гражданскими делами

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Искусно написанный и краткий совет кающемуся о том, как ему следует исповедоваться, составленный из сочинений разных учителей к общей пользе читающих

Иже во Христе братиям радоваться

Краткий и искусно написанный совет кающемуся

ГЛАВА ПЕРВАЯ

О том, как следует готовиться к исповеди

О том, что есть покаяние

О том, сколько есть составных частей покаяния

О том, что есть сокрушение

О том, что есть печаль

О том, что исповедоваться следует у самых опытных духовников

О том, как следует испытывать свою совесть

О том, что грех наносит Богу тройной ущерб

О том, что грех наносит грешнику тройной ущерб

О том, что печаль о временных благах бесполезна

ГЛАВА ВТОРАЯ

О том, как грешнику следует исповедоваться

О том, что есть исповедь

О том, что исповедь должна быть добровольной

О том, что исповедоваться следует с умилением

О том, что на исповеди следует обвинять себя самого

О том, что исповедоваться следует с прямотой

О том, что исповедоваться следует без стыда

О том, что грехи должны открыться или здесь, или там

О том, что если останется неисповеданпым один-единственный грех, останутся непрощёнными и прочие

О том, что исповедоваться следует с решимостью исправиться

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

О том, что грешнику подобает с радостью принимать свою епитимью

О том, что есть удовлетворение

Примеры получивших епитимью за свои грехи

О том, что исполняющий свою епитимью — истинное чадо Церкви

О том, что кающийся сам должен просить более строгую епитимью

О том, что грешник должен получить или временную епитимью здесь, или вечную там

О том, что кающийся должен соблюдать воздержание от причащения

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

О том, каким образом грешник должен после исповеди хранить себя от греха

Первое средство предохранения от греха — память о грехах

Второе средство предохранения от греха — удаление от причин греха

Третье средство предохранения от греха — постоянная исповедь, доставляющая пять благ

Первое благо постоянной исповеди

Второе благо постоянной исповеди

Третье благо постоянной исповеди

Четвёртое благо постоянной исповеди

Пятое благо постоянной исповеди

Четвёртое средство предохранения от греха — память своего последнего часа

Пятое средство предохранения от греха — знание сущности греха

Знание сущности греха исходя из него самого

Знание сущности греха исходя из обстоятельств его совершения

Первое обстоятельство греха

Второе обстоятельство греха

Третье обстоятельство греха

Четвёртое обстоятельство греха

Пятое обстоятельство греха

Первое зло греха

Второе зло греха

Третье зло греха

Четвёртое зло греха

Пятое зло греха

Шестое зло греха

Седьмое зло греха

Знание сущности греха исходя из полученных за него наказаний

Наказание за грех ангелов

Наказание за грех людей

Шестое средство предохранения от греха средство — молитва

Молитва

Послесловие

Приложение к третьей части

Слово душеполезное о дерзости согрешающих в надежде на исповедь и покаяние [231]

Предисловие

1. О заблуждении согрешающих в надежде на покаяние

2. О том, какой ущерб наносят своему спасению согрешающие в надежде на исповедь и покаяние

Первый ущерб для согрешающих в надежде на покаяние — непомерное количество грехов

Второй ущерб для согрешающих в надежде на покаяние — непомерная тяжесть грехов по качеству

Третий ущерб для согрешающих в надежде на покаяние — нерадение, хвастовство, нераскаянность и отречение

3. О врачевании согрешающих в надежде на исповедь и покаяние

Первое средство врачевания согрешающих в надежде на покаяние — молитва

Второе средство врачевания согрешающих в надежде на покаяние — познание сущности истинного покаяния и его плодов

О том, что исповедь должна совершаться с болью

О том, что боль должна быть действенной

О том, что боль должна быть великой и предельно сильной

О том, что боль должна быть вышеестественной

О том, что боль сердечная является составной частью покаяния

О том, что боль и сокрушение являются, прежде всего, дарованием Божиим

О том, что исповедь не очищает худые наклонности сердца

О том, что следует делать после исповеди

О том, что истинное покаяние требует четырёх дел

О том, как изображает худые сердечные наклонности Писание

О том, что недавно покаявшиеся подобны недавно оправившимся от болезни

О том, что вызывает боль и сокрушение

О том, что сердечная боль должна быть постоянной

О том, по каким причинам боль должна быть постоянной

О том, что покаяние не изглаживает шрамов и следов, остающихся после совершения греха

О том, сколько благ приносит сердечная боль

О том, что образ жизни кающихся и виновных должен отличаться от образа жизни неповинных

О том, сколько есть знаков прощения Богом грехов и каковы они

О том, как объясняется изречение «Падай и вставай»

Страшная история

Послесловие

Пояснения

преподобный Никодим Святогорец (1749-1809) - Книга об исповеди, или Книга душеполезнейшая - Краткое житие блаженного и славного учителя Никодима Святогорца, составителя настоящей книги, написанное преподобным и учёнейшим господином Онуфрием Иверским

Славный Никодим был уроженцем Наксоса, одного из островов Кикладского архипелага. В юношеском возрасте он изучал в Смирне греческую литературу под руководством учителя Иерофея. Желая же беспопечительного и уединённого жития, пришёл на Святую Гору в 1775 году и, приняв монашеский постриг в монастыре преподобного Дионисия, был переименован из Николая в Никодима и избран чтецом и секретарём обители. По прошествии же двух лет Макарий Коринфский, приехав на Святую Гору, передал ему на проверку Добротолюбие, для которого Никодим прекрасно сочинил предисловие и краткие жития авторов включённых в него сочинений. Потом, исправив «Эвергетинос», дополнительно написав небольшой труд «О постоянном причащении» и переписав и исправив весь «Алфавит алфавитов» Мелетия Исповедника, Никодим возвратился в вышеупомянутую обитель.

Хотел же уйти в Молдавию к просиявшему добродетелью киновиарху Паисию Русскому, он был задержан божественной силой. После этого, став послушником некоего старца Арсения Пелопоннесского в скиту Пантократора, весь отдался изучению божественных Писаний и святых отцов. Прибыв же со своим старцем на Скиропулу, написал для своего двоюродного брата, Иерофея Эврипского, «Наставительное руководство». В 1783 же году, возвратившись снова на Святую Гору, купил так называемую каливу старца Ионы, лежащую ниже упомянутого скита Пантократора. Тогда же он принял великий и ангельский образ и, целых шесть лет безмолвствуя и читая, стал знатоком божественного Писания, известным и любимым всеми. А когда возвратился уже во второй раз упомянутый митрополит Коринфский, Никодим исправил по его настоянию сочинения святого Симеона Нового Богослова. Затем он составил «Книгу об исповеди» и «Невидимую брань», а также «Новый Мартирологий», «Духовные упражнения» и «Новый соборник». Кроме же этого, по настоянию премудрого и учёнейшего учителя Афанасия Паросского и славного святого Леонтия Илиупольского, собрал с большим трудом сочинения святого Григория Паламы, составил из них целых три книги и, расширив и улучшив их по своему обычаю добавлением множества примечаний, послал для издания в Вену, где они и пропали по некоторым обстоятельствам.

Затем вместе с иереем и учителем из Димиджаны господином Агапием весь отдался толкованию священных правил, то есть «Пидалиона», который и был испорчен Феодоритом, что сильно опечалило писателей, и особенно самого Никодима. После же этого он украсил песни и похвалы Великой Субботы и Пасхи. Затем, издав «Феотокарион», написав «Благонравие» и составив Требник, в 1794 году в первый раз приступил к работе над толкованиями семи соборных посланий и посланий апостола Павла, а после этого — к подготовке к изданию Псалтири Евфимия Зигабена и девяти песен в особой книге, которую назвал «Садом благодатным». По настоянию же святогорских отцов сочинил службу святым мужам Горы, воспев им изящнейшее пес- ненное последование. В 1805 же году и на 57-м году своей жизни, хотя и был отягощён многими и дли- тельными трудами над различными сочинениями и аскетическими подвигами, составил и перевёл книгу «Агиограф». Пламенея же любовью к безмолвию, он снова купил другую каливу, выше соборного храма скита, где, изложив исповедание своей веры, или апологию против своих обвинителей, истолковал Господские и Богородичные песненные каноны и степенны Октоиха, назвав первые «Эортодромионом», а вторые — «Новой Лествицей».