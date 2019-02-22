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Никодим Святогорец - Книга об исповеди

преподобный Никодим Святогорец (1749-1809) - Книга об исповеди, или Книга душеполезнейшая,
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, ORTHODOXY, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Homiletics, Liturgical Books
Преподобный Никодим Святогорец — величайший греческий святой XVIII — начала XIX века, активный участник движения колливадов, выдающийся подвижник духовного просвещения и высоко эрудированный церковный богослов и писатель, издатель и редактор, агиограф и гимнограф, аскет и возродитель традиций исихазма. Преподобному Никодиму посвящена обширная литература на разных языках.
Его деятельность оказала, пожалуй, самое большое влияние на становление современного греческого Православия. Время его жизни приходится на переходный период в истории Греции — время турецкого владычества. Данный период начался после падения Византии и продолжался вплоть до Греческой национально-освободительной войны 1821-1832 гг. Изменившиеся после падения Византии исторические условия наложили свой отпечаток и на жизнь Греческой Церкви. Перед ней стоял выбор дальнейшего пути. Благодаря множеству известных и неизвестных истории иерархов, церковных писателей, дидаскалов, подвижников благочестия, Греческая Церковь осталась верной православию продолжательницей византийской церковной традиции.
Одним из крупнейших церковных деятелей, ставших своего рода мостом между Византией и современными Греческими Церквами, был преподобный Никодим Святогорец. У нас он известен, прежде всего, как составитель Добротолюбия, сыгравшего заметную роль в возрождении в Русской Церкви традиции старчества, и автор книги «Невидимая брань». В наши дни наблюдается огромный интерес к его творениям. За последние годы благодаря усилиям наших переводчиков вышли в свет на русском языке книга «Эвергетинос» (под заглавием «Влаголюбив»), а также посвящённый ему труд монаха Феоклита Дионисиатского «Преподобный Никодим Святогорец. Житие и труды». Тематика его трудов чрезвычайно многообразна: мы находим у него труды экзегетические, аскетические, канонические, догматические, богословско-полемические, богослужебные, агиографические. Издательский дом «Святая Гора» считает для себя честью и благословением Божиим представить благосклонному вниманию российских читателей один из самых важных и знаменитых его трудов, посвящённых темам покаяния, таинства исповеди и пастырского духовного окормления — «Книгу об исповеди», известную у нас также под своим греческим названием «Эксомологитарион».

преподобный Никодим Святогорец (1749-1809) - Книга об исповеди, или Книга душеполезнейшая

содержащая краткое поучение для духовника о том, как ему приносить пользу исповедью; правила святого Иоанна Постника, точно изъяснённые; искусно написанный совет кающемуся о том, как ему следует подобающим образом исповедоваться, и слово душеполезное о покаянии, составленная из сочинений разных учителей и в наилучший порядок приведённая на Святой горе подвизавшимся прославленным учителем Никодимом
Москва: «Святая Гора», 2017 г. — 496 с
ISBN 9780-23-902315-5

преподобный Никодим Святогорец (1749-1809) - Книга об исповеди, или Книга душеполезнейшая - Содержание

Место и значение «Книги об исповеди» преподобного Никодима Святогорца для современной душепопечительской практики и пастырского служения
Краткое житие блаженного и славного учителя Никодима Святогорца, составителя настоящей книги, написанное преподобным и учёнейшим господином Онуфрием Иверским

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Поучение краткое и практическое духовнику, составленное из сочинений разных учителей
  • Иже во Христе честнейшим духовным отцам сыновний поклон
ГЛАВА ПЕРВАЯ
  • О том, что нужно для того, чтобы стать духовником, и, прежде всего, о добродетельности духовника
ГЛАВА ВТОРАЯ
  • О знаниях духовника и, прежде всего, о знании божественных Писаний, догматов веры и священных правил
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
  • О грехах смертных, простительных и о грехах упущения
  • О грехах смертных
  • О грехах простительных
  • О грехах упущения
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
  • О десяти заповедях
  • О первой заповеди
  • О второй заповеди
  • О третьей заповеди
  • О четвёртой заповеди
  • О пятой заповеди
  • О шестой заповеди
  • О седьмой заповеди
  • О восьмой заповеди
  • О девятой заповеди
  • О десятой заповеди
ГЛАВА ПЯТАЯ
  • Об обстоятельствах греха
  • О лице
  • О деянии
  • О причине
  • Об образе совершения греха
  • О времени
  • О месте
  • О количестве грехов
  • О том, что было до греха и после него
ГЛАВА ШЕСТАЯ
  • О помыслах
  • О том, сколько существует видов помыслов
  • О том, что собой представляют суетные помыслы и как они исправляются
  • О том, по каким причинам возникают худые помыслы
  • О том, сколько существует внутренних причин худых помыслов и каковы они
  • О том, сколько существует средств врачевания худых помыслов и каковы они
  • О том, сколько существует внутренних средств врачевания злых помыслов
  • Первое средство врачевания злых помыслов — молитва, и в особенности, умная
  • Второе средство врачевания злых помыслов — противоречие
  • Третье средство врачевания злых помыслов — презрение к ним
  • О том, насколько вредны худые помыслы и насколько полезно врачевание их
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
  • О таинстве покаяния
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
  • О действующем священстве и о разрешении, даваемом будущему духовнику
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
  • О том, что следует делать священнику после того, как он станет духовником, и, прежде всего, о том, как ему следует исповедовать
  • Совет духовника кающемуся перед исповедью
  • О том, что духовнику в большинстве случаев не следует спрашивать
  • О том, что следует делать духовнику, выслушивая грехи
  • О том, кого и как духовнику следует вопрошать
  • О том, как духовнику следует обращаться с людьми стыдливыми
  • О том, кого духовнику следует обличать, и когда, и как
  • О том, как духовнику следует наставлять имеющих помыслы хулы и сомнения
  • О том, чью исповедь духовнику следует откладывать
  • О том, что духовнику не следует исповедовать виновного в общем с ним грехе
  • О том, как духовнику следует испытывать хотящих принять священство
  • О том, как духовнику следует поступать с отлучёнными
  • О том, как духовнику следует наставлять имеющих обеты
  • О том, какие советы духовнику следует давать блудникам, прелюбодеям, мужеложникам, скотоложникам и рукоблудникам
  • О том, как духовнику следует наставлять монахов
  • О том, как духовнику следует наставлять согрешивших священников
  • О том, как духовнику следует поступать с больными
  • О том, что духовнику следует исповедовать неспешно
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
  • О том, как духовнику следует назначать епитимьи
  • О том, что духовнику следует назначать епитимьи по правилам Постника
  • О том, как духовнику следует поступать с кающимся, имеющим много грехов
  • О том, когда находящийся под епитимьей может причащаться
  • О том, что епитимья двойственна
  • О том, что епитимья за грех должна быть противоположна этому греху
  • О том, как назначать епитимьи богохульникам и клятвопреступникам
  • О том, как назначать епитимьи ворам и обидчикам
  • О том, как назначать епитимьи блудникам, прелюбодеями мужеложникам
  • О том, как назначать епитимьи клеветникам и памятозлобным
  • О том, как назначать епитимьи убийцам
  • Совет кающемуся согласиться воздерживаться от причащения
  • О том, как назначать епитимьи немощным и престарелым
  • О том, что отказывающиеся от епитимьи и воздержания от причащения отвергаются
  • О том, как поступать с женщинами замужними и имеющими родственников
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
  • О разрешительной молитве
  • О том, что духовнику следует возлагать руки на кающихся
  • Заключительный совет духовника кающемуся
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
  • О том, что духовнику не следует открывать грехи
ПОСЛЕСЛОВИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ
  • Извещение о том, как духовнику следует вопрошать исповедующихся о главных грехах согласно десяти заповедям

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Правила святого Иоанна Постника, точно изъяснённые
ПРЕДИСЛОВИЕ. О святом Иоанне Постнике
  • Правила святого Иоанна Постника, точно изъяснённые
  • Правило 1, или апология
  • Правила 2-35
ПРИЛОЖЕНИЕ ко второй части
Некоторые необходимые предметы, не входящие в правила святого Иоанна Постника
  • 1. Об отрёкшихся от Христа
  • 2. О скотоложниках
  • 3. О второбрачных и троебрачных
  • 4. О браке православных с еретиками
  • 5. О том, чьи приношения не принимаются
  • 6. О посте среды и пятницы
  • 7. О том, что не подобает брать лихву, то есть проценты
  • 8. О священнослужителях и монахах, вступающих в брак после хиротонии и принятия монашеского образа
  • 9. О монашеском образе и монашеском одеянии
  • 10. О том, что монахи и иеромонахи должны жить в своих монастырях, а не находиться в миру, занимаясь церковными и гражданскими делами

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Искусно написанный и краткий совет кающемуся о том, как ему следует исповедоваться, составленный из сочинений разных учителей к общей пользе читающих
  • Иже во Христе братиям радоваться
Краткий и искусно написанный совет кающемуся
ГЛАВА ПЕРВАЯ
О том, как следует готовиться к исповеди
  • О том, что есть покаяние
  • О том, сколько есть составных частей покаяния
  • О том, что есть сокрушение
  • О том, что есть печаль
  • О том, что исповедоваться следует у самых опытных духовников
  • О том, как следует испытывать свою совесть
  • О том, что грех наносит Богу тройной ущерб
  • О том, что грех наносит грешнику тройной ущерб
  • О том, что печаль о временных благах бесполезна
ГЛАВА ВТОРАЯ
  • О том, как грешнику следует исповедоваться
  • О том, что есть исповедь
  • О том, что исповедь должна быть добровольной
  • О том, что исповедоваться следует с умилением
  • О том, что на исповеди следует обвинять себя самого
  • О том, что исповедоваться следует с прямотой
  • О том, что исповедоваться следует без стыда
  • О том, что грехи должны открыться или здесь, или там
  • О том, что если останется неисповеданпым один-единственный грех, останутся непрощёнными и прочие
  • О том, что исповедоваться следует с решимостью исправиться
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
  • О том, что грешнику подобает с радостью принимать свою епитимью
  • О том, что есть удовлетворение
  • Примеры получивших епитимью за свои грехи
  • О том, что исполняющий свою епитимью — истинное чадо Церкви
  • О том, что кающийся сам должен просить более строгую епитимью
  • О том, что грешник должен получить или временную епитимью здесь, или вечную там
  • О том, что кающийся должен соблюдать воздержание от причащения
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
  • О том, каким образом грешник должен после исповеди хранить себя от греха
  • Первое средство предохранения от греха — память о грехах
  • Второе средство предохранения от греха — удаление от причин греха
  • Третье средство предохранения от греха — постоянная исповедь, доставляющая пять благ
  • Первое благо постоянной исповеди
  • Второе благо постоянной исповеди
  • Третье благо постоянной исповеди
  • Четвёртое благо постоянной исповеди
  • Пятое благо постоянной исповеди
  • Четвёртое средство предохранения от греха — память своего последнего часа
  • Пятое средство предохранения от греха — знание сущности греха
  • Знание сущности греха исходя из него самого
  • Знание сущности греха исходя из обстоятельств его совершения
  • Первое обстоятельство греха
  • Второе обстоятельство греха
  • Третье обстоятельство греха
  • Четвёртое обстоятельство греха
  • Пятое обстоятельство греха
  • Первое зло греха
  • Второе зло греха
  • Третье зло греха
  • Четвёртое зло греха
  • Пятое зло греха
  • Шестое зло греха
  • Седьмое зло греха
  • Знание сущности греха исходя из полученных за него наказаний
  • Наказание за грех ангелов
  • Наказание за грех людей
  • Шестое средство предохранения от греха средство — молитва
Молитва
Послесловие
Приложение к третьей части
  • Слово душеполезное о дерзости согрешающих в надежде на исповедь и покаяние [231]
Предисловие
  • 1. О заблуждении согрешающих в надежде на покаяние
  • 2. О том, какой ущерб наносят своему спасению согрешающие в надежде на исповедь и покаяние
  • Первый ущерб для согрешающих в надежде на покаяние — непомерное количество грехов
  • Второй ущерб для согрешающих в надежде на покаяние — непомерная тяжесть грехов по качеству
  • Третий ущерб для согрешающих в надежде на покаяние — нерадение, хвастовство, нераскаянность и отречение
  • 3. О врачевании согрешающих в надежде на исповедь и покаяние
  • Первое средство врачевания согрешающих в надежде на покаяние — молитва
  • Второе средство врачевания согрешающих в надежде на покаяние — познание сущности истинного покаяния и его плодов
  • О том, что исповедь должна совершаться с болью
  • О том, что боль должна быть действенной
  • О том, что боль должна быть великой и предельно сильной
  • О том, что боль должна быть вышеестественной
  • О том, что боль сердечная является составной частью покаяния
  • О том, что боль и сокрушение являются, прежде всего, дарованием Божиим
  • О том, что исповедь не очищает худые наклонности сердца
  • О том, что следует делать после исповеди
  • О том, что истинное покаяние требует четырёх дел
  • О том, как изображает худые сердечные наклонности Писание
  • О том, что недавно покаявшиеся подобны недавно оправившимся от болезни
  • О том, что вызывает боль и сокрушение
  • О том, что сердечная боль должна быть постоянной
  • О том, по каким причинам боль должна быть постоянной
  • О том, что покаяние не изглаживает шрамов и следов, остающихся после совершения греха
  • О том, сколько благ приносит сердечная боль
  • О том, что образ жизни кающихся и виновных должен отличаться от образа жизни неповинных
  • О том, сколько есть знаков прощения Богом грехов и каковы они
  • О том, как объясняется изречение «Падай и вставай»
  • Страшная история
Послесловие
Пояснения

преподобный Никодим Святогорец (1749-1809) - Книга об исповеди, или Книга душеполезнейшая - Краткое житие блаженного и славного учителя Никодима Святогорца, составителя настоящей книги, написанное преподобным и учёнейшим господином Онуфрием Иверским

Славный Никодим был уроженцем Наксоса, одного из островов Кикладского архипелага. В юношеском возрасте он изучал в Смирне греческую литературу под руководством учителя Иерофея. Желая же беспопечительного и уединённого жития, пришёл на Святую Гору в 1775 году и, приняв монашеский постриг в монастыре преподобного Дионисия, был переименован из Николая в Никодима и избран чтецом и секретарём обители. По прошествии же двух лет Макарий Коринфский, приехав на Святую Гору, передал ему на проверку Добротолюбие, для которого Никодим прекрасно сочинил предисловие и краткие жития авторов включённых в него сочинений. Потом, исправив «Эвергетинос», дополнительно написав небольшой труд «О постоянном причащении» и переписав и исправив весь «Алфавит алфавитов» Мелетия Исповедника, Никодим возвратился в вышеупомянутую обитель.
Хотел же уйти в Молдавию к просиявшему добродетелью киновиарху Паисию Русскому, он был задержан божественной силой. После этого, став послушником некоего старца Арсения Пелопоннесского в скиту Пантократора, весь отдался изучению божественных Писаний и святых отцов. Прибыв же со своим старцем на Скиропулу, написал для своего двоюродного брата, Иерофея Эврипского, «Наставительное руководство». В 1783 же году, возвратившись снова на Святую Гору, купил так называемую каливу старца Ионы, лежащую ниже упомянутого скита Пантократора. Тогда же он принял великий и ангельский образ и, целых шесть лет безмолвствуя и читая, стал знатоком божественного Писания, известным и любимым всеми. А когда возвратился уже во второй раз упомянутый митрополит Коринфский, Никодим исправил по его настоянию сочинения святого Симеона Нового Богослова. Затем он составил «Книгу об исповеди» и «Невидимую брань», а также «Новый Мартирологий», «Духовные упражнения» и «Новый соборник». Кроме же этого, по настоянию премудрого и учёнейшего учителя Афанасия Паросского и славного святого Леонтия Илиупольского, собрал с большим трудом сочинения святого Григория Паламы, составил из них целых три книги и, расширив и улучшив их по своему обычаю добавлением множества примечаний, послал для издания в Вену, где они и пропали по некоторым обстоятельствам.
Затем вместе с иереем и учителем из Димиджаны господином Агапием весь отдался толкованию священных правил, то есть «Пидалиона», который и был испорчен Феодоритом, что сильно опечалило писателей, и особенно самого Никодима. После же этого он украсил песни и похвалы Великой Субботы и Пасхи. Затем, издав «Феотокарион», написав «Благонравие» и составив Требник, в 1794 году в первый раз приступил к работе над толкованиями семи соборных посланий и посланий апостола Павла, а после этого — к подготовке к изданию Псалтири Евфимия Зигабена и девяти песен в особой книге, которую назвал «Садом благодатным». По настоянию же святогорских отцов сочинил службу святым мужам Горы, воспев им изящнейшее пес- ненное последование. В 1805 же году и на 57-м году своей жизни, хотя и был отягощён многими и дли- тельными трудами над различными сочинениями и аскетическими подвигами, составил и перевёл книгу «Агиограф». Пламенея же любовью к безмолвию, он снова купил другую каливу, выше соборного храма скита, где, изложив исповедание своей веры, или апологию против своих обвинителей, истолковал Господские и Богородичные песненные каноны и степенны Октоиха, назвав первые «Эортодромионом», а вторые — «Новой Лествицей».
Views 3 531
Rating 5.0 / 5
Added 22.02.2019
Author otec Vyacheslav
Rate this publication:
5.0/5 (7)

Comments (2 comments)

E
esxatos 7 years ago

Спасибо! Отлично сделанный файл!
O
otec Vyacheslav 7 years ago

Впервые на русском) 

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