Никодим Святогорец - Книга об исповеди
Преподобный Никодим Святогорец — величайший греческий святой XVIII — начала XIX века, активный участник движения колливадов, выдающийся подвижник духовного просвещения и высоко эрудированный церковный богослов и писатель, издатель и редактор, агиограф и гимнограф, аскет и возродитель традиций исихазма. Преподобному Никодиму посвящена обширная литература на разных языках.
Его деятельность оказала, пожалуй, самое большое влияние на становление современного греческого Православия. Время его жизни приходится на переходный период в истории Греции — время турецкого владычества. Данный период начался после падения Византии и продолжался вплоть до Греческой национально-освободительной войны 1821-1832 гг. Изменившиеся после падения Византии исторические условия наложили свой отпечаток и на жизнь Греческой Церкви. Перед ней стоял выбор дальнейшего пути. Благодаря множеству известных и неизвестных истории иерархов, церковных писателей, дидаскалов, подвижников благочестия, Греческая Церковь осталась верной православию продолжательницей византийской церковной традиции.
Одним из крупнейших церковных деятелей, ставших своего рода мостом между Византией и современными Греческими Церквами, был преподобный Никодим Святогорец. У нас он известен, прежде всего, как составитель Добротолюбия, сыгравшего заметную роль в возрождении в Русской Церкви традиции старчества, и автор книги «Невидимая брань». В наши дни наблюдается огромный интерес к его творениям. За последние годы благодаря усилиям наших переводчиков вышли в свет на русском языке книга «Эвергетинос» (под заглавием «Влаголюбив»), а также посвящённый ему труд монаха Феоклита Дионисиатского «Преподобный Никодим Святогорец. Житие и труды». Тематика его трудов чрезвычайно многообразна: мы находим у него труды экзегетические, аскетические, канонические, догматические, богословско-полемические, богослужебные, агиографические. Издательский дом «Святая Гора» считает для себя честью и благословением Божиим представить благосклонному вниманию российских читателей один из самых важных и знаменитых его трудов, посвящённых темам покаяния, таинства исповеди и пастырского духовного окормления — «Книгу об исповеди», известную у нас также под своим греческим названием «Эксомологитарион».
преподобный Никодим Святогорец (1749-1809) - Книга об исповеди, или Книга душеполезнейшая
содержащая краткое поучение для духовника о том, как ему приносить пользу исповедью; правила святого Иоанна Постника, точно изъяснённые; искусно написанный совет кающемуся о том, как ему следует подобающим образом исповедоваться, и слово душеполезное о покаянии, составленная из сочинений разных учителей и в наилучший порядок приведённая на Святой горе подвизавшимся прославленным учителем Никодимом
Москва: «Святая Гора», 2017 г. — 496 с
ISBN 9780-23-902315-5
преподобный Никодим Святогорец (1749-1809) - Книга об исповеди, или Книга душеполезнейшая - Содержание
Место и значение «Книги об исповеди» преподобного Никодима Святогорца для современной душепопечительской практики и пастырского служения
Краткое житие блаженного и славного учителя Никодима Святогорца, составителя настоящей книги, написанное преподобным и учёнейшим господином Онуфрием Иверским
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Поучение краткое и практическое духовнику, составленное из сочинений разных учителей
- Иже во Христе честнейшим духовным отцам сыновний поклон
ГЛАВА ПЕРВАЯ
- О том, что нужно для того, чтобы стать духовником, и, прежде всего, о добродетельности духовника
ГЛАВА ВТОРАЯ
- О знаниях духовника и, прежде всего, о знании божественных Писаний, догматов веры и священных правил
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
- О грехах смертных, простительных и о грехах упущения
- О грехах смертных
- О грехах простительных
- О грехах упущения
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
- О десяти заповедях
- О первой заповеди
- О второй заповеди
- О третьей заповеди
- О четвёртой заповеди
- О пятой заповеди
- О шестой заповеди
- О седьмой заповеди
- О восьмой заповеди
- О девятой заповеди
- О десятой заповеди
ГЛАВА ПЯТАЯ
- Об обстоятельствах греха
- О лице
- О деянии
- О причине
- Об образе совершения греха
- О времени
- О месте
- О количестве грехов
- О том, что было до греха и после него
ГЛАВА ШЕСТАЯ
- О помыслах
- О том, сколько существует видов помыслов
- О том, что собой представляют суетные помыслы и как они исправляются
- О том, по каким причинам возникают худые помыслы
- О том, сколько существует внутренних причин худых помыслов и каковы они
- О том, сколько существует средств врачевания худых помыслов и каковы они
- О том, сколько существует внутренних средств врачевания злых помыслов
- Первое средство врачевания злых помыслов — молитва, и в особенности, умная
- Второе средство врачевания злых помыслов — противоречие
- Третье средство врачевания злых помыслов — презрение к ним
- О том, насколько вредны худые помыслы и насколько полезно врачевание их
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
- О таинстве покаяния
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
- О действующем священстве и о разрешении, даваемом будущему духовнику
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
- О том, что следует делать священнику после того, как он станет духовником, и, прежде всего, о том, как ему следует исповедовать
- Совет духовника кающемуся перед исповедью
- О том, что духовнику в большинстве случаев не следует спрашивать
- О том, что следует делать духовнику, выслушивая грехи
- О том, кого и как духовнику следует вопрошать
- О том, как духовнику следует обращаться с людьми стыдливыми
- О том, кого духовнику следует обличать, и когда, и как
- О том, как духовнику следует наставлять имеющих помыслы хулы и сомнения
- О том, чью исповедь духовнику следует откладывать
- О том, что духовнику не следует исповедовать виновного в общем с ним грехе
- О том, как духовнику следует испытывать хотящих принять священство
- О том, как духовнику следует поступать с отлучёнными
- О том, как духовнику следует наставлять имеющих обеты
- О том, какие советы духовнику следует давать блудникам, прелюбодеям, мужеложникам, скотоложникам и рукоблудникам
- О том, как духовнику следует наставлять монахов
- О том, как духовнику следует наставлять согрешивших священников
- О том, как духовнику следует поступать с больными
- О том, что духовнику следует исповедовать неспешно
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
- О том, как духовнику следует назначать епитимьи
- О том, что духовнику следует назначать епитимьи по правилам Постника
- О том, как духовнику следует поступать с кающимся, имеющим много грехов
- О том, когда находящийся под епитимьей может причащаться
- О том, что епитимья двойственна
- О том, что епитимья за грех должна быть противоположна этому греху
- О том, как назначать епитимьи богохульникам и клятвопреступникам
- О том, как назначать епитимьи ворам и обидчикам
- О том, как назначать епитимьи блудникам, прелюбодеями мужеложникам
- О том, как назначать епитимьи клеветникам и памятозлобным
- О том, как назначать епитимьи убийцам
- Совет кающемуся согласиться воздерживаться от причащения
- О том, как назначать епитимьи немощным и престарелым
- О том, что отказывающиеся от епитимьи и воздержания от причащения отвергаются
- О том, как поступать с женщинами замужними и имеющими родственников
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
- О разрешительной молитве
- О том, что духовнику следует возлагать руки на кающихся
- Заключительный совет духовника кающемуся
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
- О том, что духовнику не следует открывать грехи
ПОСЛЕСЛОВИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПЕРВОЙ ЧАСТИ
- Извещение о том, как духовнику следует вопрошать исповедующихся о главных грехах согласно десяти заповедям
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Правила святого Иоанна Постника, точно изъяснённые
ПРЕДИСЛОВИЕ. О святом Иоанне Постнике
- Правила святого Иоанна Постника, точно изъяснённые
- Правило 1, или апология
- Правила 2-35
ПРИЛОЖЕНИЕ ко второй части
Некоторые необходимые предметы, не входящие в правила святого Иоанна Постника
- 1. Об отрёкшихся от Христа
- 2. О скотоложниках
- 3. О второбрачных и троебрачных
- 4. О браке православных с еретиками
- 5. О том, чьи приношения не принимаются
- 6. О посте среды и пятницы
- 7. О том, что не подобает брать лихву, то есть проценты
- 8. О священнослужителях и монахах, вступающих в брак после хиротонии и принятия монашеского образа
- 9. О монашеском образе и монашеском одеянии
- 10. О том, что монахи и иеромонахи должны жить в своих монастырях, а не находиться в миру, занимаясь церковными и гражданскими делами
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
Искусно написанный и краткий совет кающемуся о том, как ему следует исповедоваться, составленный из сочинений разных учителей к общей пользе читающих
- Иже во Христе братиям радоваться
Краткий и искусно написанный совет кающемуся
ГЛАВА ПЕРВАЯ
О том, как следует готовиться к исповеди
- О том, что есть покаяние
- О том, сколько есть составных частей покаяния
- О том, что есть сокрушение
- О том, что есть печаль
- О том, что исповедоваться следует у самых опытных духовников
- О том, как следует испытывать свою совесть
- О том, что грех наносит Богу тройной ущерб
- О том, что грех наносит грешнику тройной ущерб
- О том, что печаль о временных благах бесполезна
ГЛАВА ВТОРАЯ
- О том, как грешнику следует исповедоваться
- О том, что есть исповедь
- О том, что исповедь должна быть добровольной
- О том, что исповедоваться следует с умилением
- О том, что на исповеди следует обвинять себя самого
- О том, что исповедоваться следует с прямотой
- О том, что исповедоваться следует без стыда
- О том, что грехи должны открыться или здесь, или там
- О том, что если останется неисповеданпым один-единственный грех, останутся непрощёнными и прочие
- О том, что исповедоваться следует с решимостью исправиться
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
- О том, что грешнику подобает с радостью принимать свою епитимью
- О том, что есть удовлетворение
- Примеры получивших епитимью за свои грехи
- О том, что исполняющий свою епитимью — истинное чадо Церкви
- О том, что кающийся сам должен просить более строгую епитимью
- О том, что грешник должен получить или временную епитимью здесь, или вечную там
- О том, что кающийся должен соблюдать воздержание от причащения
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
- О том, каким образом грешник должен после исповеди хранить себя от греха
- Первое средство предохранения от греха — память о грехах
- Второе средство предохранения от греха — удаление от причин греха
- Третье средство предохранения от греха — постоянная исповедь, доставляющая пять благ
- Первое благо постоянной исповеди
- Второе благо постоянной исповеди
- Третье благо постоянной исповеди
- Четвёртое благо постоянной исповеди
- Пятое благо постоянной исповеди
- Четвёртое средство предохранения от греха — память своего последнего часа
- Пятое средство предохранения от греха — знание сущности греха
- Знание сущности греха исходя из него самого
- Знание сущности греха исходя из обстоятельств его совершения
- Первое обстоятельство греха
- Второе обстоятельство греха
- Третье обстоятельство греха
- Четвёртое обстоятельство греха
- Пятое обстоятельство греха
- Первое зло греха
- Второе зло греха
- Третье зло греха
- Четвёртое зло греха
- Пятое зло греха
- Шестое зло греха
- Седьмое зло греха
- Знание сущности греха исходя из полученных за него наказаний
- Наказание за грех ангелов
- Наказание за грех людей
- Шестое средство предохранения от греха средство — молитва
Молитва
Послесловие
Приложение к третьей части
- Слово душеполезное о дерзости согрешающих в надежде на исповедь и покаяние [231]
Предисловие
- 1. О заблуждении согрешающих в надежде на покаяние
- 2. О том, какой ущерб наносят своему спасению согрешающие в надежде на исповедь и покаяние
- Первый ущерб для согрешающих в надежде на покаяние — непомерное количество грехов
- Второй ущерб для согрешающих в надежде на покаяние — непомерная тяжесть грехов по качеству
- Третий ущерб для согрешающих в надежде на покаяние — нерадение, хвастовство, нераскаянность и отречение
- 3. О врачевании согрешающих в надежде на исповедь и покаяние
- Первое средство врачевания согрешающих в надежде на покаяние — молитва
- Второе средство врачевания согрешающих в надежде на покаяние — познание сущности истинного покаяния и его плодов
- О том, что исповедь должна совершаться с болью
- О том, что боль должна быть действенной
- О том, что боль должна быть великой и предельно сильной
- О том, что боль должна быть вышеестественной
- О том, что боль сердечная является составной частью покаяния
- О том, что боль и сокрушение являются, прежде всего, дарованием Божиим
- О том, что исповедь не очищает худые наклонности сердца
- О том, что следует делать после исповеди
- О том, что истинное покаяние требует четырёх дел
- О том, как изображает худые сердечные наклонности Писание
- О том, что недавно покаявшиеся подобны недавно оправившимся от болезни
- О том, что вызывает боль и сокрушение
- О том, что сердечная боль должна быть постоянной
- О том, по каким причинам боль должна быть постоянной
- О том, что покаяние не изглаживает шрамов и следов, остающихся после совершения греха
- О том, сколько благ приносит сердечная боль
- О том, что образ жизни кающихся и виновных должен отличаться от образа жизни неповинных
- О том, сколько есть знаков прощения Богом грехов и каковы они
- О том, как объясняется изречение «Падай и вставай»
- Страшная история
Послесловие
Пояснения
преподобный Никодим Святогорец (1749-1809) - Книга об исповеди, или Книга душеполезнейшая - Краткое житие блаженного и славного учителя Никодима Святогорца, составителя настоящей книги, написанное преподобным и учёнейшим господином Онуфрием Иверским
Славный Никодим был уроженцем Наксоса, одного из островов Кикладского архипелага. В юношеском возрасте он изучал в Смирне греческую литературу под руководством учителя Иерофея. Желая же беспопечительного и уединённого жития, пришёл на Святую Гору в 1775 году и, приняв монашеский постриг в монастыре преподобного Дионисия, был переименован из Николая в Никодима и избран чтецом и секретарём обители. По прошествии же двух лет Макарий Коринфский, приехав на Святую Гору, передал ему на проверку Добротолюбие, для которого Никодим прекрасно сочинил предисловие и краткие жития авторов включённых в него сочинений. Потом, исправив «Эвергетинос», дополнительно написав небольшой труд «О постоянном причащении» и переписав и исправив весь «Алфавит алфавитов» Мелетия Исповедника, Никодим возвратился в вышеупомянутую обитель.
Хотел же уйти в Молдавию к просиявшему добродетелью киновиарху Паисию Русскому, он был задержан божественной силой. После этого, став послушником некоего старца Арсения Пелопоннесского в скиту Пантократора, весь отдался изучению божественных Писаний и святых отцов. Прибыв же со своим старцем на Скиропулу, написал для своего двоюродного брата, Иерофея Эврипского, «Наставительное руководство». В 1783 же году, возвратившись снова на Святую Гору, купил так называемую каливу старца Ионы, лежащую ниже упомянутого скита Пантократора. Тогда же он принял великий и ангельский образ и, целых шесть лет безмолвствуя и читая, стал знатоком божественного Писания, известным и любимым всеми. А когда возвратился уже во второй раз упомянутый митрополит Коринфский, Никодим исправил по его настоянию сочинения святого Симеона Нового Богослова. Затем он составил «Книгу об исповеди» и «Невидимую брань», а также «Новый Мартирологий», «Духовные упражнения» и «Новый соборник». Кроме же этого, по настоянию премудрого и учёнейшего учителя Афанасия Паросского и славного святого Леонтия Илиупольского, собрал с большим трудом сочинения святого Григория Паламы, составил из них целых три книги и, расширив и улучшив их по своему обычаю добавлением множества примечаний, послал для издания в Вену, где они и пропали по некоторым обстоятельствам.
Затем вместе с иереем и учителем из Димиджаны господином Агапием весь отдался толкованию священных правил, то есть «Пидалиона», который и был испорчен Феодоритом, что сильно опечалило писателей, и особенно самого Никодима. После же этого он украсил песни и похвалы Великой Субботы и Пасхи. Затем, издав «Феотокарион», написав «Благонравие» и составив Требник, в 1794 году в первый раз приступил к работе над толкованиями семи соборных посланий и посланий апостола Павла, а после этого — к подготовке к изданию Псалтири Евфимия Зигабена и девяти песен в особой книге, которую назвал «Садом благодатным». По настоянию же святогорских отцов сочинил службу святым мужам Горы, воспев им изящнейшее пес- ненное последование. В 1805 же году и на 57-м году своей жизни, хотя и был отягощён многими и дли- тельными трудами над различными сочинениями и аскетическими подвигами, составил и перевёл книгу «Агиограф». Пламенея же любовью к безмолвию, он снова купил другую каливу, выше соборного храма скита, где, изложив исповедание своей веры, или апологию против своих обвинителей, истолковал Господские и Богородичные песненные каноны и степенны Октоиха, назвав первые «Эортодромионом», а вторые — «Новой Лествицей».
Спасибо! Отлично сделанный файл!
Впервые на русском)