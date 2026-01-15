Праздник Рождества Христова - один из главнейших в богослужебном году. Он относится к числу Господских двунадесятых праздников. Рождество Христово празднуется 25 декабря по старому - церковному - календарному стилю, 7 января по новому стилю. Однако традиция праздновать Рождество Христово именно в этот день была повсеместно принята в Древней Церкви далеко не сразу.

Поначалу на христианском Востоке существовал иной праздник - Богоявление, посвященный целому ряду событий священной истории, связанных с пришествием в мир Спасителя. Здесь вспоминалось не только центральное из них - Рождество Господа, - но также прославлялись и поклонение волхвов Младенцу Христу, и Крещение Спасителя на Иордане. Праздник этот был приурочен не к 25 декабря, а к 6 января. Именно в этот день Богоявление поначалу отмечали на христианском Востоке - например, в Иерусалиме, Александрии, Антиохии, Сирии, Армении, а также и в одной из западных провинций - Галлии. В то же время уже в первой трети IV столетия Рождество Христово отмечалось на христианском Западе (в Римской Церкви и в Северной Африке) именно 25 декабря - в качестве отдельного праздника, вне его связи с другими событиями священной истории.

Петр Малков - Рождество Христово - Антология святоотеческих проповедей

Никея, 2019. - 336 с. - («Святые отцы о церковных праздниках»).

ISBN 978-5-91761-943-9

Петр Малков - Рождество Христово - Антология святоотеческих проповедей - Содержание

Петр Малков - «Бог пришел на землю»: святоотеческие проповеди на Рождество Христово"

Рождество Христово: жар зимнего Солнца

Рождество Христово: евангельский рассказ о событии

Церковный праздник Рождества Христова

Святоотеческие проповеди на Рождество Христово

Величие церковного праздника Рождества Христова: святоотеческое понимание

Родившийся в Вифлееме: истинный Бог и истинный Человек

Пресвятая Богородица: безмужное зачатие и девственное Рождение

«Бог пришел на землю»: причины и смысл события Боговоплощения

Рождество Христово: смирение и слава Вифлеемской пещеры

Рождество Христово: ангелы и пастухи

Рождество Христово: звезда, волхвы, Вифлеемские младенцы

Рождество Христово: мир и меч

Христианин, роди Христа!

СВЯТЫЕ ОТЦЫ О РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ

Святитель Григорий Богослов - Слово 38-е. На Богоявление, или на Рождество Спасителя

Святитель Амфилохий Иконийский - Слово на Рождество Великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа

Святитель Амвросий Медиоланский - Два слова на Рождество Христово (spuria) Слово третье на Рождество Христово Слово четвертое на Рождество Христово

Святитель Иоанн Златоуст - Слово на Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа (dubia)

Блаженный Иероним Стридонский - Гомилия на Рождество Господа

Блаженный Августин - Слово 192-е. На Рождество Христово

Святитель Прокл, патриарх Константинопольский - Слово на Рождество Господа нашего Иисуса Христа

Святитель Лев Великий - Слово пятое на Рождество Христово

Святитель Петр Хрисолог - Три проповеди Слово 147-е. О Таинстве Воплощения первое Слово 148-е. О Таинстве Воплощения второе Слово 149-е. О Рождестве Христовом и о мире среди христиан

Святитель Григорий Великий (Двоеслов) - Беседа 8-я. Сказанная к народу в храме Пресвятой Девы Марии в день Рождества Господня

Преподобный Феодор Студит - Оглашение 32-е. О празднике Рождества Спасителя и о том, чтобы мы ревностно держались подвижнической жизни нашей

Святитель Феолипт Филадельфийский - Оглашение 9-е. Научение к монахиням о том, что таинство Рождения Христа вполне соответствует монашескому житию

Святитель Тихон Задонский - Слово на Рождество Христово

Святитель Филарет Московский (Дроздов) - Два слова на Рождество Христово Слово в день Рождества Христова Слово на Рождество Христово

Священномученик Сергий Мечёв - Слово на Рождество Христово

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий ), архиепископ Симферопольский - Два слова на Рождество Христово Слово первое в день Рождества Христова Слово второе в день Рождества Христова

Святитель Иоанн (Максимович ), архиепископ Шанхайский и Сан -Францисский - Христос рождается, славите!

Преподобный Иустин (Попович), Челийский - Бог вошел в недра человеческой жизни

Список источников и литературы

Источники

Литература