Малков - Рождество Христово
Праздник Рождества Христова - один из главнейших в богослужебном году. Он относится к числу Господских двунадесятых праздников. Рождество Христово празднуется 25 декабря по старому - церковному - календарному стилю, 7 января по новому стилю. Однако традиция праздновать Рождество Христово именно в этот день была повсеместно принята в Древней Церкви далеко не сразу.
Поначалу на христианском Востоке существовал иной праздник - Богоявление, посвященный целому ряду событий священной истории, связанных с пришествием в мир Спасителя. Здесь вспоминалось не только центральное из них - Рождество Господа, - но также прославлялись и поклонение волхвов Младенцу Христу, и Крещение Спасителя на Иордане. Праздник этот был приурочен не к 25 декабря, а к 6 января. Именно в этот день Богоявление поначалу отмечали на христианском Востоке - например, в Иерусалиме, Александрии, Антиохии, Сирии, Армении, а также и в одной из западных провинций - Галлии. В то же время уже в первой трети IV столетия Рождество Христово отмечалось на христианском Западе (в Римской Церкви и в Северной Африке) именно 25 декабря - в качестве отдельного праздника, вне его связи с другими событиями священной истории.
Петр Малков - Рождество Христово - Антология святоотеческих проповедей
Никея, 2019. - 336 с. - («Святые отцы о церковных праздниках»).
ISBN 978-5-91761-943-9
Петр Малков - Рождество Христово - Антология святоотеческих проповедей - Содержание
Петр Малков - «Бог пришел на землю»: святоотеческие проповеди на Рождество Христово"
Рождество Христово: жар зимнего Солнца
Рождество Христово: евангельский рассказ о событии
Церковный праздник Рождества Христова
Святоотеческие проповеди на Рождество Христово
Величие церковного праздника Рождества Христова: святоотеческое понимание
Родившийся в Вифлееме: истинный Бог и истинный Человек
Пресвятая Богородица: безмужное зачатие и девственное Рождение
«Бог пришел на землю»: причины и смысл события Боговоплощения
Рождество Христово: смирение и слава Вифлеемской пещеры
Рождество Христово: ангелы и пастухи
Рождество Христово: звезда, волхвы, Вифлеемские младенцы
Рождество Христово: мир и меч
Христианин, роди Христа!
СВЯТЫЕ ОТЦЫ О РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВОМ
Святитель Григорий Богослов - Слово 38-е. На Богоявление, или на Рождество Спасителя
Святитель Амфилохий Иконийский - Слово на Рождество Великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа
Святитель Амвросий Медиоланский - Два слова на Рождество Христово (spuria)
Слово третье на Рождество Христово
Слово четвертое на Рождество Христово
Святитель Иоанн Златоуст - Слово на Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа (dubia)
Блаженный Иероним Стридонский - Гомилия на Рождество Господа
Блаженный Августин - Слово 192-е. На Рождество Христово
Святитель Прокл, патриарх Константинопольский - Слово на Рождество Господа нашего Иисуса Христа
Святитель Лев Великий - Слово пятое на Рождество Христово
Святитель Петр Хрисолог - Три проповеди
Слово 147-е. О Таинстве Воплощения первое
Слово 148-е. О Таинстве Воплощения второе
Слово 149-е. О Рождестве Христовом и о мире среди христиан
Святитель Григорий Великий (Двоеслов) - Беседа 8-я. Сказанная к народу в храме Пресвятой Девы Марии в день Рождества Господня
Преподобный Феодор Студит - Оглашение 32-е. О празднике Рождества Спасителя и о том, чтобы мы ревностно держались подвижнической жизни нашей
Святитель Феолипт Филадельфийский - Оглашение 9-е. Научение к монахиням о том, что таинство Рождения Христа вполне соответствует монашескому житию
Святитель Тихон Задонский - Слово на Рождество Христово
Святитель Филарет Московский (Дроздов) - Два слова на Рождество Христово
Слово в день Рождества Христова
Слово на Рождество Христово
Священномученик Сергий Мечёв - Слово на Рождество Христово
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий ), архиепископ Симферопольский - Два слова на Рождество Христово
Слово первое в день Рождества Христова
Слово второе в день Рождества Христова
Святитель Иоанн (Максимович ), архиепископ Шанхайский и Сан -Францисский - Христос рождается, славите!
Преподобный Иустин (Попович), Челийский - Бог вошел в недра человеческой жизни
Список источников и литературы
Источники
Литература
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