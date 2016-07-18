Плеснер - Ступени органического и человек
У каждого времени есть свое заветное слово. Терминология восемнадцатого столетия находит свое высшее выражение в понятии прогресса, девятнадцатого — в понятии развития; наше время — в понятии жизни. И каждая эпоха обозначает в нем нечто свое: разум несет в себе смысл вневременности и всеединства; развитие — безостановочного становления и восхождения; в жизни заключено демонически-игровое и бессознательно-творческое начало.
И, тем не менее, объект их стремлений — один и тот же, а собственное смысловое содержание слов оказывается для них только средством, если не сказать предлогом, для выявления той последней глубины вещей, без осознания которой все человеческие начинания остаются беспочвенными и бессмысленными.
Имеются определенные основания и для появления в ту или иную эпоху в качестве ее символа или видимого движущего мотива именно этого, а не иного понятия. Заветным это слово становится только тогда, когда эпоха находит себе в нем одновременно и оправдание, и приговор.
Никогда рационалистическая идеология не воспринималась с большим энтузиазмом, и вера в ее способность постигать суть вещей не была столь основательной, нежели в то время, когда еще нужно было вести борьбу за свободу, естественность и разумность, а феодальная власть в душе своей уже склонялась к этим идеям.
Никогда эволюционистская идеология не была столь действенной и плодотворной для познания и практики, как в переходную эпоху второй трети девятнадцатого века, когда патриархальный жизненный уклад капитулировал перед начинающейся технизацией, индустриализацией и развитием капитализма.
Великий час для идеологии жизни пробил в момент крушения утопий прогресса, усталости от цивилизации, разочарования в творческом характере социализма. То, что до этой поры виделось в конечной необратимой перспективе — развитие и прогресс всего органического бытия и мирских свершений человека — разочаровавшееся в сущности своей время начало оценивать как экспансионистскую идеологию высшей стадии капитализма. Такое пробуждение, однако, несло в себе и желание новых сновидений, новых чар.
Хельмут Плеснер - Ступени органического и человек: Введение в философскую антропологию - Серия «Книга света»
Москва: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004 г. - 368 с.
ISBN 5-8243-0510-2
Хельмут Плеснер - Ступени органического и человек: Введение в философскую антропологию - Серия «Книга света» - Содержание
Предисловие к первому изданию
Предисловие ко второму изданию
Глава первая. Цель и предмет исследования
1. Формирование интуиционистской философии жизни в оппозиции к опыту (Бергсон-Шпенглер)
2. Состояние проблематики философии жизни с точки зрения теории наук о духе (Дильтей-Миш)
З. Рабочий план обоснования философии человека
Глава вторая. Картезианское возражение и постановка проблемы
1. Альтернатива протяженности и внутреннего бытия (Innerlichkeit) и проблема явления
2. Сведение явления к внутреннему бытию
3. Тезис об имманентности. Предцанность внутреннего бытия и предрасположенность (Vorverlagerung) моей самости
4. Протяженность как внешний мир, внутреннее бытие как внутренний мир
5. Тезис о представлении. Ощущение как элемент
6. Недоступность чужого Я на началах сенсуализма
7. Требование пересмотра картезианского принципа альтернативы в интересах науки о жизни
8. Формулировка исходной проблемы в методологическом аспекте
Глава третья. Тезис
1.Тема
2. Двойной аспект в способе явления вещи в восприятии
3. Против превратного толкования нашего анализа. Более узкое понимание темы
4. Двуаспектность живой вещи в восприятии. Кёлер contra Дриш
5. Как возможна двойная аспектность? Сущность границы
6. Задача теории сущностных признаков органического
7. Дефиниции жизни
8. Характер и предмет теории сущностных признаков органического
Глава четвертая. Способы существования живого
1. Симптоматические сущностные признаки живого
2. Позициональность живого бытия и его пространственность
3. Процессуальный характер и типизированность бытия живого. Динамический характер живой формы. Индивидуальность живой единичной вещи
4. Процесс жизни как развитие
5. Кривая развития. Старение и смерть
б. Системный характер живой единичной вещи
7. Саморегуляция живой единичной вещи и гармоническая эквипотенциальность частей
8. Организованность живой единичной вещи. Двойной смысл органов
9. Соотнесенность со временем живого бытия
10. Позициональное единство пространства-времени и естественное место
Глава пятая. Организационные формы существования живого. Растение и животное
1. Жизненный круг
2. Ассимиляция—диссимиляция
3. Приспособленность и приспособление
4. Размножение, наследование. Селекция
5. Открытая форма организации растения
6. Закрытая форма организации животного
Глава шестая. Сфера животного
1. Позициональность закрытой формы. Централизованность и фронтальность
2. Порядок связи раздражения и реакции при исключенном субъекте (тип децентрализованной организации)
3. Порядок связи раздражения и реакции, опосредованный субъектом (тип централизованной организации)
4. Комплексно-качественное и вещное расчленение окружающего животное поля
5. Интеллект
6. Память
7. Память как единство накопления и антиципации
Глава седьмая. Сфера человека
1. Позициональность эксцентрической формы. Я и свойство личности
2. Внешний мир, внутренний мир, сопредельный мир (Mitwelt)
3. Основные антропологические законы.
I. Закон естественной искусственности 267
4. Основные антропологические законы
II. Закон опосредованной непосредственности.
Имманентность и экспрессивность
5. Основные антропологические законы
III. Закон утопического местоположения.
Ничтожествованиеитрансценденция
Дополнение
Примечания
А. Г. Гаджикурбанов. Философская антропология Хельмуга Плеснера
Ранние произведения
Проблема смысла в искусстве
Эстезиология духа
Социально-политические идеи Плеснера. На подступах к философской антропологии
Концепция власти
Смысл философии
Обоснование антропологии
Указатель имен. Составитель E.H. Балашова
Предметный указатель. Составитель E.H. Балашова
Хельмут Плеснер - Ступени органического и человек: Введение в философскую антропологию - Серия «Книга света» - Предисловие к первому изданию
Решающие импульсы к написанию этой книги явились выражением глубинного напряжения, сложившегося между естествознанием и философией, влияние которого я ощутил в годы моих гейдельбергских зоологических штудий как ученик Бючли и Хербста, Виндельбанда и Трёльча, Дриша и Ласка. У того, кто не испытывал желания жертвовать одной из дисциплин в пользу другой, эти побудительные начала стимулировали размышления о новых возможностях философского истолкования природы, которые в той же мере выражали позицию остро критического отношения к тогдашней философии, в какой были специфически восприимчивы к инициативам в новой биологии Дриша и Икскюля. Первый шаг в этом направлении, я полагаю, был сделан мною в работе «Die Einheit der Sinne» («Единство чувств»). Во время ее написания у меня сложился и план книги, предлагаемой ныне читателю, — первоначально я собирался издать ее в виде небольшой брошюры в качестве приложения к последней главе вышеназванной работы, но в дальнейшем убедился в неосуществимости этого намерения. Необходимо было расширить материал, а также и по способу обоснования, и по методу придать всему произведению характер самостоятельного целого. Я высказался по этому поводу в 1924 г. в предисловии к работе «Границы сообщества» под названием «растение. Животное. Человек. Элементы космологии живой формы». Внешние обстоятельства и огромные трудности, с которыми я столкнулся, вступив в область исследований, преданную забвению сформировавшейся в последнее время философской традицией, задержали мою работу над рукописью до осени 1926 г.
Рассматриваемые в ней проблемы философской биологии и антропологии последовательно вытекают из моих дальнейших исследований в области философии чувств. Теория модальности чувств как специфической формы отношения тела и души, иными словами, материального предмета и чувственного образа, требовала — особенно при рассмотрении проблемы так называемых низших чувств и проблемы объективности чувственных качеств — более фундаментального обоснования отношения тела к окружающей среде. На этой основе открывалось понимание определенных законов корреляции между телесной формой и формой окружающей среды, в которых наглядно выявляются законы организации жизни. И тогда оставался только шаг до теории ступеней корреляции между жизненной формой и жизненной сферой, включающей в себя растительный, животный и человеческий типы жизни. Наряду с вопросами, связанными с разработкой концепции исходных принципов познания, непосредственно к антропологической проблематике подводили меня и мои социально-философские исследования.
Раскрытие исторических предпосылок для новой постановки вопросов не входит в задачи предисловия: они выявляются, если в этом есть реальная необходимость, в процессе чтения самой работы. Разумеется, ее появление было бы невозможным вне тех преобразований, которые произошли в последнее время в области психологии, социологии и биологии, и, прежде всего, в методологии философских исследований. Впрочем, в настоящее время мы не сможем вывести однозначного определения относительно того, какие факторы - психоанализ или философия жизни, социология культуры или феноменология, история духа или кризисы в медицине - являются решающими в появлении новых философских дисциплин. Обнаруживая такого рода актуальный характер новой книги, объективно важно не упустить из виду самобытность (Eigenwuchsichkeit) развиваемой в ней концепции. Ничто не может в такой степени нанести ущерб развитию философской биологии и антропологии, как перенесение на них масштабов теоретических синтезов, отвечающих требованиям текущего момента и заимствованных из самых различных наук.
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