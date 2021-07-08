Кровь показана культуре историей. Вытесненная из рефлексивных структур рациональности классического типа, она пульсирует в ритме слов и поступков, мерцает в системах образов, проступает в интонации, обнаруживается в разрывах метафизических сцеплений и замирает в исступлении письма. В ее ритме бьются морские волны, слагается поэзия, звучит музыка, мигает реклама, отправляется ритуал, проводится праздник и пульсирует дискурс.

Герменевтический потенциал и объяснительный ресурс того или иного метода также имеет своим пределом степень совпадения с пульсацией крови современности.

Не показана кровь историей мысли (хотя историю этой последней она, как ничто другое, могла бы дополнить). Ее фамильные угодья — метафора и метонимия, в границах которых кровь гарантирована автоматизмом повторения соответствующих состояний и смыслов, — отданы в залог искусству и политике. И хотя кровь питает культуру (культура открывает себя в момент первого жертвоприношения), однако она же и исторгается ею. И поистине, ничто так не сокрыто, как проявление крови в культуре. Но, следуя в направлении, обратном ее вытеснению, приходишь к первособытию, к праформам гармонии и красоты мира. Эта причастность к истокам и тайнам тайн мотивов и поступков влечет и настораживает в равной мере.

«Кровь и культура» — не вариация известных оппозиций: «тело и душа», «плоть и дух», «природа и культура» — скорее это взаимные пропозиции. Кровь связывает натуру и культуру в единый живой организм на том биологическом основании, на котором формируется донорская терпимость к социальным, национальным и расовым различиям. Поскольку кровь свободно перетекает из малого круга (человек) в большой (океан, социум), постольку современная месть природы, таящаяся в ней, может трактоваться как кровная.

Просачиваясь сквозь структурные заграждения, кровь проливается на улицах, она волнуется и безумствует, напоминая стерильности означающих, чистоте социальной гигиены и невесомости медиареальности о проявлениях полнокровной жизни. Она же противится любым прокламациям о завершенности мира текстом или сведению субъективности к горизонту знакового окружения. Она дает жизнь аффектам, бессознательным импульсам и увлечениям. Ее витальность трансгрессивна тотальности манихейских дихотомий и традиционных ценностных суждений; это оставляет надежду описать обращение крови в культуре иначе — в серьезной тональности, отвергаемой постструктуралистской иронией.

Валерий Владимирович Савчук - Кровь и культура

Санкт-Петербург: Академия исследования культуры, 2020 г. — 288 с.

ISBN 978-5-6041848-7-5

Валерий Владимирович Савчук - Кровь и культура - Содержание

Предисловие к Третьему изданию

Предисловие ко Второму изданию

ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРОСТРАНСТВО АРХАИЧЕСКОГО

Архаичное и архаическое

Рекультивация архаики

Архаика versus современность

Дистинкции архаического

Гипоорадинамия и одородефицит

Приговор колыбельной

СИМВОЛ КРОВИ

Исток символа крови

Влияние контекста

Фигуры риска

Кровообращение в культуре

ПУЛЬС ПРАЗДНИКА

Обстоятельства новизны

Хмельной напиток, или Коррида праздника

Зеркало повседневности

ЖЕРТВА

Понятие жертвы

Пафос суицида

Усекновение главы

В модусе жертвы

МЕДИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЖЕРТВЫ

Вопрос о жертве

Рана — изнанка знака

Жертва и нигилизм

Казус истории

Привлекательное имя жертвы

ЯЗЫК ЧЕСТИ

Месть и суд

Классическая пощечина

Пощечина в Серебряном веке

Почему звук пощечины мокрый?

Пощечина как искривление пространства

Пощечина в пределах означающего

Отзвуки жанра

МЕТАФИЗИКА РАНЫ

Имя раны

Симметрия ран

Метка небес

Складируемые органы

Жесткое рукодействие

Откровение

Прививка воспитателя

Кровавая месть

ОТ ПЕРВОРАНЫ К ПЕРВОЗНАКУ

Отрок Прохор и проблема письма

Конфигурация пишущего тела

Строкочущее тело

Тело по ту сторону дефиса

ПОСЛЕСЛОВИЕ В ЖАНРЕ МАНИФЕСТА: ОТ ПОСТМОДЕРНИЗМА К «НОВОЙ АРХАИКЕ»

ЛИТЕРАТУРА

ОБ АВТОРЕ