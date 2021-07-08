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Савчук - Кровь и культура

Валерий Владимирович Савчук - Кровь и культура
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Cultural Studies Art, Sociology Political Science
Кровь показана культуре историей. Вытесненная из рефлексивных структур рациональности классического типа, она пульсирует в ритме слов и поступков, мерцает в системах образов, проступает в интонации, обнаруживается в разрывах метафизических сцеплений и замирает в исступлении письма. В ее ритме бьются морские волны, слагается поэзия, звучит музыка, мигает реклама, отправляется ритуал, проводится праздник и пульсирует дискурс.
Герменевтический потенциал и объяснительный ресурс того или иного метода также имеет своим пределом степень совпадения с пульсацией крови современности.
Не показана кровь историей мысли (хотя историю этой последней она, как ничто другое, могла бы дополнить). Ее фамильные угодья — метафора и метонимия, в границах которых кровь гарантирована автоматизмом повторения соответствующих состояний и смыслов, — отданы в залог искусству и политике. И хотя кровь питает культуру (культура открывает себя в момент первого жертвоприношения), однако она же и исторгается ею. И поистине, ничто так не сокрыто, как проявление крови в культуре. Но, следуя в направлении, обратном ее вытеснению, приходишь к первособытию, к праформам гармонии и красоты мира. Эта причастность к истокам и тайнам тайн мотивов и поступков влечет и настораживает в равной мере.
«Кровь и культура» — не вариация известных оппозиций: «тело и душа», «плоть и дух», «природа и культура» — скорее это взаимные пропозиции. Кровь связывает натуру и культуру в единый живой организм на том биологическом основании, на котором формируется донорская терпимость к социальным, национальным и расовым различиям. Поскольку кровь свободно перетекает из малого круга (человек) в большой (океан, социум), постольку современная месть природы, таящаяся в ней, может трактоваться как кровная.
Просачиваясь сквозь структурные заграждения, кровь проливается на улицах, она волнуется и безумствует, напоминая стерильности означающих, чистоте социальной гигиены и невесомости медиареальности о проявлениях полнокровной жизни. Она же противится любым прокламациям о завершенности мира текстом или сведению субъективности к горизонту знакового окружения. Она дает жизнь аффектам, бессознательным импульсам и увлечениям. Ее витальность трансгрессивна тотальности манихейских дихотомий и традиционных ценностных суждений; это оставляет надежду описать обращение крови в культуре иначе — в серьезной тональности, отвергаемой постструктуралистской иронией.

Валерий Владимирович Савчук - Кровь и культура

Санкт-Петербург: Академия исследования культуры, 2020 г. — 288 с.
ISBN 978-5-6041848-7-5

Валерий Владимирович Савчук - Кровь и культура - Содержание

Предисловие к Третьему изданию
Предисловие ко Второму изданию
ПРЕДИСЛОВИЕ
ПРОСТРАНСТВО АРХАИЧЕСКОГО
  • Архаичное и архаическое
  • Рекультивация архаики
  • Архаика versus современность
  • Дистинкции архаического
  • Гипоорадинамия и одородефицит
  • Приговор колыбельной
СИМВОЛ КРОВИ
  • Исток символа крови
  • Влияние контекста
  • Фигуры риска
  • Кровообращение в культуре
ПУЛЬС ПРАЗДНИКА
  • Обстоятельства новизны
  • Хмельной напиток, или Коррида праздника
  • Зеркало повседневности
ЖЕРТВА
  • Понятие жертвы
  • Пафос суицида
  • Усекновение главы
  • В модусе жертвы
МЕДИАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЖЕРТВЫ
  • Вопрос о жертве
  • Рана — изнанка знака
  • Жертва и нигилизм
  • Казус истории
  • Привлекательное имя жертвы
ЯЗЫК ЧЕСТИ
  • Месть и суд
  • Классическая пощечина
  • Пощечина в Серебряном веке
  • Почему звук пощечины мокрый?
  • Пощечина как искривление пространства
  • Пощечина в пределах означающего
  • Отзвуки жанра
МЕТАФИЗИКА РАНЫ
  • Имя раны
  • Симметрия ран
  • Метка небес
  • Складируемые органы
  • Жесткое рукодействие
  • Откровение
  • Прививка воспитателя
  • Кровавая месть
ОТ ПЕРВОРАНЫ К ПЕРВОЗНАКУ
  • Отрок Прохор и проблема письма
  • Конфигурация пишущего тела
  • Строкочущее тело
  • Тело по ту сторону дефиса
ПОСЛЕСЛОВИЕ В ЖАНРЕ МАНИФЕСТА: ОТ ПОСТМОДЕРНИЗМА К «НОВОЙ АРХАИКЕ»
ЛИТЕРАТУРА
ОБ АВТОРЕ
Views 476
Rating 5.0 / 5
Added 08.07.2021
Author brat Nicaeec
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5.0/5 (1)

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