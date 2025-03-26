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Лихтарович - Когда я могу подарить жизнь

Алина Лихтарович - Когда я могу подарить жизнь - Естественные методы регулирования зачатия
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Family
Эпидемия абортов, поразившая многие западные страны, в России приобрела поистине трагический характер. За 70 послереволюционных лет аборты в нашей стране превратились в явление массовое, обыденное, доступное. Лишь 13% женщин в России не делают за свою жизнь абортов, а в среднем каждая делает их 2—4 раза в жизни. 4—6 миллионов убитых до рождения детей в год — таков страшный рекорд России, подобного которому не знала история человечества.
Нынешний, 1994 год объявлен Организацией Объединенных Наций “Годом семьи”. К сожалению, наше государство не имеет стратегии укрепления этой первоосновы любого общества, а потому не может стать ни материальной, ни тем более духовной опорой для молодых семей. Рождаемость в России за последние годы упала до катастрофического уровня.
Церковь всегда недвусмысленно высказывалась в защиту права на жизнь, пусть еще не рожденную, но уже дарованную маленькому человеку Господом. Она утверждала, что плод — не просто живая материя, а именно одухотворенная жизнь. В момент зачатия человеку (еще не рожденному, но уже — человеку!) дается и душа. Медицинские исследования констатируют: уже на 18—21-й день после зачатия начинает биться сердце маленького ребенка, а на 8—10-й неделе беременности, когда чаще всего и делается аборт, малыш в утробе матери уже может поворачивать голову, улыбаться, сжимать кулачок, сосать палец. И если в медицине смертью принято считать состояние, когда останавливается сердце и прекращается деятельность головного мозга, то не кощунственно ли к нерожденному человеку применять иные мерки?
Как ответ на эти острейшие вопросы современности в июне 1992 года в Москве возникла общественная организация “Право на жизнь”. Главная ее цель — отстаивать в обществе это право, изменить отношение к человеческой жизни, и прежде всего — к абортам. Члены организации “Право на жизнь” убедились в том, что аборт “процветает” на невежестве. Социологические опросы показали: большинство молодых людей не имеют необходимой и достоверной информации по этому вопросу. Проведение лекций, показ фильмов в молодежной аудитории — одно из важнейших направлений в работе организации, но далеко не единственное. “Право на жизнь” имеет телефон доверия, оказывает помощь одиноким матерям, попавшим в безвыходное положение, издает литературу, рассказывающую, как зарождается человеческая жизнь, что представляет собой аборт.
Движение в защиту нерожденной жизни становится всероссийским: группы энтузиастов работают уже в Санкт-Петербурге, Туле, Новосибирске и других городах России.
Появилась надежда, что общество пробуждается от равнодушной спячки, что в нем зреет потребность очиститься от греха, обрести веру и с помощью Божьей встать на защиту великого, ни с чем не сравнимого дара — дара жизни.

Алина Лихтарович - Когда я могу подарить жизнь - Естественные методы регулирования зачатия

Текст подготовлен к печати информационно-издательским центром “Истина и Жизнь”. - Издание осуществлено при содействии издательства “Благовестник”, Москва, 1994. – 52 с.

Алина Лихтарович - Когда я могу подарить жизнь – Содержание

Предисловие к русскому изданию
НУЖНО ЗНАТЬ СВОИ ПЕРИОДЫ ПЛОДОВИТОСТИ
ПОЛОВАЯ СИСТЕМА
  • Половая система мужчины
  • Половая система женщины
ПРИЗНАКИ ПЛОДОВИТОСТИ
  • Шеечная слизь
  • Положение шейки матки *
  • Температура
  • Другие признаки плодовитости
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРИОДОВ ПЛОДОВИТОСТИ И БЕСПЛОДИЯ
  • Календарный метод
  • Температурный метод
  • Овуляционный метод
  • Симптотермальный метод
  • Период бесплодия перед овуляцией
  • Период плодовитости
  • Период бесплодия после овуляции
  • Метод естественного планирования семьи
  • Умение жить в согласии с плодовитостью
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В
ЕСТЕСТВЕННОМ ПЛАНИРОВАНИИ СЕМЬИ
  • Термометры
  • Компьютерный индикатор плодовитости
  • Определение уровня содержания гормонов
  • Мини-тестеры плодовитости
СЛОВАРИК
АДРЕСА
Views 208
Rating 5.0 / 5
Added 26.03.2025
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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