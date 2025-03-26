Эпидемия абортов, поразившая многие западные страны, в России приобрела поистине трагический характер. За 70 послереволюционных лет аборты в нашей стране превратились в явление массовое, обыденное, доступное. Лишь 13% женщин в России не делают за свою жизнь абортов, а в среднем каждая делает их 2—4 раза в жизни. 4—6 миллионов убитых до рождения детей в год — таков страшный рекорд России, подобного которому не знала история человечества.

Нынешний, 1994 год объявлен Организацией Объединенных Наций “Годом семьи”. К сожалению, наше государство не имеет стратегии укрепления этой первоосновы любого общества, а потому не может стать ни материальной, ни тем более духовной опорой для молодых семей. Рождаемость в России за последние годы упала до катастрофического уровня.

Церковь всегда недвусмысленно высказывалась в защиту права на жизнь, пусть еще не рожденную, но уже дарованную маленькому человеку Господом. Она утверждала, что плод — не просто живая материя, а именно одухотворенная жизнь. В момент зачатия человеку (еще не рожденному, но уже — человеку!) дается и душа. Медицинские исследования констатируют: уже на 18—21-й день после зачатия начинает биться сердце маленького ребенка, а на 8—10-й неделе беременности, когда чаще всего и делается аборт, малыш в утробе матери уже может поворачивать голову, улыбаться, сжимать кулачок, сосать палец. И если в медицине смертью принято считать состояние, когда останавливается сердце и прекращается деятельность головного мозга, то не кощунственно ли к нерожденному человеку применять иные мерки?

Как ответ на эти острейшие вопросы современности в июне 1992 года в Москве возникла общественная организация “Право на жизнь”. Главная ее цель — отстаивать в обществе это право, изменить отношение к человеческой жизни, и прежде всего — к абортам. Члены организации “Право на жизнь” убедились в том, что аборт “процветает” на невежестве. Социологические опросы показали: большинство молодых людей не имеют необходимой и достоверной информации по этому вопросу. Проведение лекций, показ фильмов в молодежной аудитории — одно из важнейших направлений в работе организации, но далеко не единственное. “Право на жизнь” имеет телефон доверия, оказывает помощь одиноким матерям, попавшим в безвыходное положение, издает литературу, рассказывающую, как зарождается человеческая жизнь, что представляет собой аборт.

Движение в защиту нерожденной жизни становится всероссийским: группы энтузиастов работают уже в Санкт-Петербурге, Туле, Новосибирске и других городах России.

Появилась надежда, что общество пробуждается от равнодушной спячки, что в нем зреет потребность очиститься от греха, обрести веру и с помощью Божьей встать на защиту великого, ни с чем не сравнимого дара — дара жизни.

Алина Лихтарович - Когда я могу подарить жизнь - Естественные методы регулирования зачатия

Текст подготовлен к печати информационно-издательским центром “Истина и Жизнь”. - Издание осуществлено при содействии издательства “Благовестник”, Москва, 1994. – 52 с.

Алина Лихтарович - Когда я могу подарить жизнь – Содержание

Предисловие к русскому изданию

НУЖНО ЗНАТЬ СВОИ ПЕРИОДЫ ПЛОДОВИТОСТИ

ПОЛОВАЯ СИСТЕМА

Половая система мужчины

Половая система женщины

ПРИЗНАКИ ПЛОДОВИТОСТИ

Шеечная слизь

Положение шейки матки *

Температура

Другие признаки плодовитости

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРИОДОВ ПЛОДОВИТОСТИ И БЕСПЛОДИЯ

Календарный метод

Температурный метод

Овуляционный метод

Симптотермальный метод

Период бесплодия перед овуляцией

Период плодовитости

Период бесплодия после овуляции

Метод естественного планирования семьи

Умение жить в согласии с плодовитостью

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В

ЕСТЕСТВЕННОМ ПЛАНИРОВАНИИ СЕМЬИ

Термометры

Компьютерный индикатор плодовитости

Определение уровня содержания гормонов

Мини-тестеры плодовитости

СЛОВАРИК

АДРЕСА