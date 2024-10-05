Вам не следует ожидать увидеть здесь подробное объяснение, которое полностью снимет завесу, покрывающую эту Философскую загадку, для того, чтобы открыто показать истину. Если бы это было так, оставалось бы только бросить в огонь все писания Философов. Мудрые уравнялись бы с невеждами; и те, и другие, равно стали бы знатоками этого чудесного Искусства.

Удовлетворимся поэтому тем, что узрим в этом изображении, как в Зеркале, резюме всей тайной Философии, содержащейся в этой маленькой книге, где все части данной эмблемы объясняются настолько ясно, насколько допустимо.

Те, кто посвящён в Философские тайны, сразу же легко поймут смысл, скрытый в этом изображении. Те же, кто не имеет таких познаний, должны рассматривать здесь главным образом взаимное сообщение между Небом и Землёй посредством Солнца и Луны, которые подобны тайным связям этого Философского союза.

Они увидят в практике Делания два аллегорических Ручья, которые, тайно смешиваясь вместе, дают рождение таинственному треугольному Камню, являющемуся основанием Искусства.

Они увидят тайный и естественный Огонь, Дух которого, пронизывая Камень, возгоняет его и превращает в Пар, сгущающийся в Сосуде.

Они увидят, какую силу действия возгнанный Камень получает от Солнца и Луны, его Отца и Матери, от которых он наследует сначала первую корону совершенства.

Продолжая практику, они увидят, что Искусство даёт этой божественной Жидкости двойную корону совершенства посредством превращения Элементов, а также посредством извлечения и очищения принципов, благодаря чему она становится этим таинственным ка- дуцеем Меркурия, производящим столь удивительные метаморфозы.

Они увидят, что этот же Меркурий, как Феникс, возрождающийся в огне, посредством Магистерия достигает последнего совершенства фиксированного Сульфура Философов, которое даёт ему верховную власть над тремя царствами природы, чья тройная корона, на которой для обозначения этого результата стоит Иероглиф мира, является самым важным символом.

Наконец, в своём месте они увидят, что означает часть Зодиака с тремя знаками, изображёнными здесь. Таким образом, объединив все эти объяснения вместе, не будет невозможным извлечь из них полное разумение всей тайной Философии и большей части практики, достаточно пространно изложенной в «Письме истинным ученикам Гермеса», которое находится в конце этого произведения.

Лиможон де Сен-Дидье Александр-Туссен - Герметический Триумф или Победоносный Философский Камень - Трактат наиболее полный и вразумительный из существовавших до сих пор, касающийся Герметического Магистерия

[б. м.]: Издательские решения, 2017. - 232 с.

ISBN 978-5-4485-0074-9

Лиможон де Сен-Дидье Александр-Туссен - Герметический Триумф – Содержание

Предисловие

ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ТРИУМФ