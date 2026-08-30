Линч - Лекарство

Когда ты молод, жизнь, лежащая перед тобой, - это ещё не открытая книга. От неё исходит тот опьяняющий запах новой книги. Ты только что приоткрыл обложку, страницы белые и чистые, и ты абсолютно уверен, что впереди тебя ждёт грандиозная история. Когда ты совсем маленький, ты можешь быть ковбоем или балериной. В расцвете юности ты и твои друзья - грозные пираты, всеми любимые поп-звёзды, суперзвёзды спорта, доблестные рыцари или короли, чьё правление отличается справедливостью и добротой. Со временем фантазии угасают, но мечты становятся более конкретными. Может быть, ты станешь первым человеком на Марсе или врачом, излечившим рак груди. Сюжет будет таким, как ты захочешь: ты всё ещё на первых страницах своего великого романа. И ты знаешь, что эта история будет великолепной. Ты знаешь, что у тебя есть предназначение, цель в этой жизни. Некоторые из этих мечтаний действительно принадлежат тебе. Но часть этих надежд на предназначение исходят от Бога.

С возрастом некоторые из этих мечтаний начинают угасать, размываясь болью, цинизмом и неудачами. Края рвутся, нитки обнажаются, а порой ткань и вовсе распадается. Нечто неопределённое перерисовывает перспективу. Повседневные, мучительные детали жизни складываются и складываются, как кирпичи. Вскоре мы слишком утомляемся борьбой с повседневным существованием, чтобы питать грандиозные видения предназначения. Даже наши отношения с Богом, которые поначалу казались такими чудесно прекрасными и живительными, тускнеют.

Джон Линч - Билл Тролл - Брюс МакНикол - Лекарство. А что, если Бог – не такой, каким ты Его себе представляешь, и сам ты – не такой?

– 202 с.

Published in partnership with Literature and Teaching Ministries latm.info

Copyright © 2011 by John Lynch, Bruce McNicol, and Bill Thrall.

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Джон Линч - Билл Тролл - Брюс МакНикол - Лекарство. А что, если Бог – не такой, каким ты Его себе представляешь, и сам ты – не такой? - Содержание

Отзывы о книге «Лекарство»

Глава первая. Две дороги

Глава вторая. Два лица

Глава третья. Два бога

Глава четвёртая. Два решения

Глава пятая. Два исцеления

Глава шестая. Два друга

Глава седьмая. Два предназначения

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Глава первая: Две дороги

Глава вторая: Два лица

Глава третья: Два бога

Глава четвертая: Два решения

Глава пятая: Два исцеления

Глава шестая: Два друга

Глава седьмая: Два предназначения

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