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Линч - Лекарство

Линч - Лекарство
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Когда ты молод, жизнь, лежащая перед тобой, - это ещё не открытая книга. От неё исходит тот опьяняющий запах новой книги. Ты только что приоткрыл обложку, страницы белые и чистые, и ты абсолютно уверен, что впереди тебя ждёт грандиозная история. Когда ты совсем маленький, ты можешь быть ковбоем или балериной. В расцвете юности ты и твои друзья - грозные пираты, всеми любимые поп-звёзды, суперзвёзды спорта, доблестные рыцари или короли, чьё правление отличается справедливостью и добротой. Со временем фантазии угасают, но мечты становятся более конкретными. Может быть, ты станешь первым человеком на Марсе или врачом, излечившим рак груди. Сюжет будет таким, как ты захочешь: ты всё ещё на первых страницах своего великого романа. И ты знаешь, что эта история будет великолепной. Ты знаешь, что у тебя есть предназначение, цель в этой жизни. Некоторые из этих мечтаний действительно принадлежат тебе. Но часть этих надежд на предназначение исходят от Бога.

С возрастом некоторые из этих мечтаний начинают угасать, размываясь болью, цинизмом и неудачами. Края рвутся, нитки обнажаются, а порой ткань и вовсе распадается. Нечто неопределённое перерисовывает перспективу. Повседневные, мучительные детали жизни складываются и складываются, как кирпичи. Вскоре мы слишком утомляемся борьбой с повседневным существованием, чтобы питать грандиозные видения предназначения. Даже наши отношения с Богом, которые поначалу казались такими чудесно прекрасными и живительными, тускнеют.

Джон Линч - Билл Тролл - Брюс МакНикол - Лекарство. А что, если Бог – не такой, каким ты Его себе представляешь, и сам ты – не такой?

– 202 с.

Published in partnership with Literature and Teaching Ministries latm.info

Copyright © 2011 by John Lynch, Bruce McNicol, and Bill Thrall.

Copyright © 2021 by Leadership Catalyst, Inc. dba “Trueface

Джон Линч - Билл Тролл - Брюс МакНикол - Лекарство. А что, если Бог – не такой, каким ты Его себе представляешь, и сам ты – не такой? - Содержание

Отзывы о книге «Лекарство»

  • Глава первая. Две дороги

  • Глава вторая. Два лица

  • Глава третья. Два бога

  • Глава четвёртая. Два решения

  • Глава пятая. Два исцеления

  • Глава шестая. Два друга

  • Глава седьмая. Два предназначения

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

  • Глава первая: Две дороги

  • Глава вторая: Два лица

  • Глава третья: Два бога

  • Глава четвертая: Два решения

  • Глава пятая: Два исцеления

  • Глава шестая: Два друга

  • Глава седьмая: Два предназначения

Примечания

Слова благодарности

Об авторах

Об организации Trueface

Views 51
Rating 4.0 / 5
Added 30.08.2026
Author AlexDigger
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4.0/5 (1)

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