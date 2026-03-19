Книга Джозефа Лінча «Середньовічна Церква. Коротка історія» пропонує стислий і змістовний огляд розвитку християнської Церкви в період Середньовіччя. Автор розглядає ключові події, інституції та постаті, які вплинули на формування церковного життя в Європі від раннього Середньовіччя до пізнього середньовічного періоду.

У книзі висвітлюються питання взаємин між Церквою та світською владою, розвиток монашества, богословські дискусії, реформи та духовні рухи. Особлива увага приділяється ролі Церкви в культурному, освітньому та суспільному житті середньовічного світу.

Видання написане доступною мовою та буде корисним студентам, дослідникам історії релігії, а також усім читачам, які цікавляться історією християнства та розвитком європейської культури.

Джозеф Лінч – Середньовічна Церква - Коротка історія

З англійської переклав Віктор Шовкун. – Київ: «Основи», 1994. – 497 с.

ISBN 5-7707-7646-3

Джозеф Лінч – Середньовічна Церква – Зміст

Перелік географічних мап

Передмова

1. АНТИЧНЕ ХРИСТИЯНСТВО

Походження християнства - Католицьке християнство - Гоніння - Нормативне християнство - Початки монастирського життя

2. ПОЧАТКИ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЦЕРКВИ

Занепад Римської імперії - Візантійське християнство - Іслам - Латинський Захід - Григорій Великий - Монастирське життя

3. НАВЕРНЕННЯ ЗАХОДУ (350—700 рр.)

Навернення завойовників - Навернення франків - Християнство в Ірландії - Навернення англосаксів - Римські місіонери - Ірландські місіонери

4. ПАПСЬКО-ФРАНКСЬКИЙ СОЮЗ

Англосакські місії - Майордоми Франкського королівського двору - Папський престол - Папсько-франкський союз 751 р.

5. ЦЕРКВА В ІМПЕРІЇ КАРОЛІНГІВ

Нова Європа - Відновлення порядку - Реформа «ордену» білого духівництва - Реформа «ордену» чорного духівництва - Реформа «ордену» мирян

6. КАРОЛІНЗЬКЕ ВІДРОДЖЕННЯ

Культурний занепад - Придворна школа - Кафедральні школи - Монастирські школи - Сім вільних мистецтв - Книжки і манускрипти

7. КРАХ КАРОЛІНЗЬКОГО СВІТУ

Громадянські війни - Ворожі навали - Східне Франкське королівство (Германія) - Західне Франкське королівство (Франція) - Папський престол і Італія - Ознаки пожвавлення - Монастирська реформа: Клюні - Успіхи місіонерів - Відродження канонічного права

8. ЦЕРКВА В 1000 році

Розмаїття і єдність - Церковні структури: король - Церковні структури: папа - Церковні структури: єпископ - Церковні структури: парафія - Церковні структури: релігійні обителі - Церковні структури: розкольники

9. РЕФОРМИ ОДИНАДЦЯТОГО СТОРІЧЧЯ

Сутрійський Собор - Поміркована реформа - Радикальна реформа - Папа Григорій VII - Наслідки реформи

10. ЗЛЕТ ХРИСТИЯНСТВА

Зростання людності - Економічний розвиток - Узи єдності - Християнський світ - Хрестові походи - Вороже ставлення до чужих - Західні і східні християни

11. ДОБА ПАПСЬКОЇ МОГУТНОСТІ

Канонічне право - Здійснення влади папою - Церковні собори - Папські призначення на церковні посади - Папські фінанси

12. ВІДРОДЖЕННЯ НОВОГО ЗАПОВІТУ

Старий Заповіт - Новий Заповіт - Апостольське життя - Мандрівні проповідники - Відлюдники

13. МОНАСТИРСЬКЕ ЖИТТЯ: ДВАНАДЦЯТЕ СТОРІЧЧЯ

Клюні - Реформовані бенедиктинці: цістерціанці - Картузіанці - Ченці-воїни - Чорні каноніки - Доглядачі хворих - Жінки в релігійному житті

14. ЄРЕТИКИ

Від мандрівних проповідників до монастирських громад - Вальденси ; - Катари - Альбігойський хрестовий похід - Інквізиція

15. ЖЕБРУЩІ ЧЕНЦІ

Франциск Ассізький - Францисканки - Третій орден святого Франциска - Домініканці - Жебрущі ченці та біле духівництво

16. ШКОЛИ

Монастирські школи (800—1150 рр.) - Монастирська культура - Кафедральні школи - П’єр Абеляр - Університети (1180—1300 рр.) - Викладання

17. ДУХОВНА СТРУКТУРА ХРИСТИЯНСЬКОГО ЖИТТЯ

Історія людського спасіння - Сотворіння світу - Гріхопадіння людства та ангелів - Сатана - Процес спокути - Боговтілення - Церква - Страшний Суд - Чистилище - Святі

18. СВЯЩЕННІ РИТУАЛИ

Хрещення - Конфірмація - Святе причастя (євхаристія) - Епітим’я - Останнє миропомазання - Одруження - Висвячення в духовний сан - За сімома таїнствами - Висновки

19. ТЛО ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Населення - Чорна смерть - Війни і насильство - Безперервність

20. ЦЕРКВА В ПІЗНЬОМУ СЕРЕДНЬОВІЧЧІ

Боніфацій VIII і Філіпп Красивий - Папи в Авіньйоні (1309—1378 рр.) - Великий Розкол (1378—1414 рр.) - Соборний рух

ЕПІЛОГ

Монастирське життя - Гуманізм - Держава й релігія - Друкарство

Рекомендоване читання

Глосарій

Географічні мапи

Алфавітний покажчик