Лінч - Середньовічна Церква
Книга Джозефа Лінча «Середньовічна Церква. Коротка історія» пропонує стислий і змістовний огляд розвитку християнської Церкви в період Середньовіччя. Автор розглядає ключові події, інституції та постаті, які вплинули на формування церковного життя в Європі від раннього Середньовіччя до пізнього середньовічного періоду.
У книзі висвітлюються питання взаємин між Церквою та світською владою, розвиток монашества, богословські дискусії, реформи та духовні рухи. Особлива увага приділяється ролі Церкви в культурному, освітньому та суспільному житті середньовічного світу.
Видання написане доступною мовою та буде корисним студентам, дослідникам історії релігії, а також усім читачам, які цікавляться історією християнства та розвитком європейської культури.
Джозеф Лінч – Середньовічна Церква - Коротка історія
З англійської переклав Віктор Шовкун. – Київ: «Основи», 1994. – 497 с.
ISBN 5-7707-7646-3
Джозеф Лінч – Середньовічна Церква – Зміст
Перелік географічних мап
Передмова
1. АНТИЧНЕ ХРИСТИЯНСТВО
Походження християнства - Католицьке християнство - Гоніння - Нормативне християнство - Початки монастирського життя
2. ПОЧАТКИ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ЦЕРКВИ
Занепад Римської імперії - Візантійське християнство - Іслам - Латинський Захід - Григорій Великий - Монастирське життя
3. НАВЕРНЕННЯ ЗАХОДУ (350—700 рр.)
Навернення завойовників - Навернення франків - Християнство в Ірландії - Навернення англосаксів - Римські місіонери - Ірландські місіонери
4. ПАПСЬКО-ФРАНКСЬКИЙ СОЮЗ
Англосакські місії - Майордоми Франкського королівського двору - Папський престол - Папсько-франкський союз 751 р.
5. ЦЕРКВА В ІМПЕРІЇ КАРОЛІНГІВ
Нова Європа - Відновлення порядку - Реформа «ордену» білого духівництва - Реформа «ордену» чорного духівництва - Реформа «ордену» мирян
6. КАРОЛІНЗЬКЕ ВІДРОДЖЕННЯ
Культурний занепад - Придворна школа - Кафедральні школи - Монастирські школи - Сім вільних мистецтв - Книжки і манускрипти
7. КРАХ КАРОЛІНЗЬКОГО СВІТУ
Громадянські війни - Ворожі навали - Східне Франкське королівство (Германія) - Західне Франкське королівство (Франція) - Папський престол і Італія - Ознаки пожвавлення - Монастирська реформа: Клюні - Успіхи місіонерів - Відродження канонічного права
8. ЦЕРКВА В 1000 році
Розмаїття і єдність - Церковні структури: король - Церковні структури: папа - Церковні структури: єпископ - Церковні структури: парафія - Церковні структури: релігійні обителі - Церковні структури: розкольники
9. РЕФОРМИ ОДИНАДЦЯТОГО СТОРІЧЧЯ
Сутрійський Собор - Поміркована реформа - Радикальна реформа - Папа Григорій VII - Наслідки реформи
10. ЗЛЕТ ХРИСТИЯНСТВА
Зростання людності - Економічний розвиток - Узи єдності - Християнський світ - Хрестові походи - Вороже ставлення до чужих - Західні і східні християни
11. ДОБА ПАПСЬКОЇ МОГУТНОСТІ
Канонічне право - Здійснення влади папою - Церковні собори - Папські призначення на церковні посади - Папські фінанси
12. ВІДРОДЖЕННЯ НОВОГО ЗАПОВІТУ
Старий Заповіт - Новий Заповіт - Апостольське життя - Мандрівні проповідники - Відлюдники
13. МОНАСТИРСЬКЕ ЖИТТЯ: ДВАНАДЦЯТЕ СТОРІЧЧЯ
Клюні - Реформовані бенедиктинці: цістерціанці - Картузіанці - Ченці-воїни - Чорні каноніки - Доглядачі хворих - Жінки в релігійному житті
14. ЄРЕТИКИ
Від мандрівних проповідників до монастирських громад - Вальденси ; - Катари - Альбігойський хрестовий похід - Інквізиція
15. ЖЕБРУЩІ ЧЕНЦІ
Франциск Ассізький - Францисканки - Третій орден святого Франциска - Домініканці - Жебрущі ченці та біле духівництво
16. ШКОЛИ
Монастирські школи (800—1150 рр.) - Монастирська культура - Кафедральні школи - П’єр Абеляр - Університети (1180—1300 рр.) - Викладання
17. ДУХОВНА СТРУКТУРА ХРИСТИЯНСЬКОГО ЖИТТЯ
Історія людського спасіння - Сотворіння світу - Гріхопадіння людства та ангелів - Сатана - Процес спокути - Боговтілення - Церква - Страшний Суд - Чистилище - Святі
18. СВЯЩЕННІ РИТУАЛИ
Хрещення - Конфірмація - Святе причастя (євхаристія) - Епітим’я - Останнє миропомазання - Одруження - Висвячення в духовний сан - За сімома таїнствами - Висновки
19. ТЛО ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Населення - Чорна смерть - Війни і насильство - Безперервність
20. ЦЕРКВА В ПІЗНЬОМУ СЕРЕДНЬОВІЧЧІ
Боніфацій VIII і Філіпп Красивий - Папи в Авіньйоні (1309—1378 рр.) - Великий Розкол (1378—1414 рр.) - Соборний рух
ЕПІЛОГ
Монастирське життя - Гуманізм - Держава й релігія - Друкарство
Рекомендоване читання
Глосарій
Географічні мапи
Алфавітний покажчик
No comments yet. Be the first!