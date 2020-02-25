Линкольн - Второе послание к Коринфянам

Далее он ведет речь о своем славном служении. В 8-й и 9-й главах Апостол настоятельно призывает церковь принести приготовленные пожертвования. Христиане призваны Богом щедро делиться, и теперь Павел убеждает их исполнить то, что они уже сами вознамерились сделать. В финальной части книги, в главах 10–13, Павел отстаивает свое апостольское звание и разоблачает лжеапостолов. Павел приводит по меньшей мере четыре аргумента в пользу своего апостольства. Прежде всего он указывает на его избрание самим Господом (2 Кор. 10:8 и 13:10). Далее он говорит о своем успешном труде на ниве Господней (главы 3 и 11). После этого Павел упоминает о своих видениях и откровениях в первых 10 стихах 12-й главы и, наконец, в 12-м стихе 12-й главы говорит о признаках Апостола, служащих для него верительной грамотой. В главах 1–9 голос Апостола звучит очень нежно и ласково. Он обращается к большинству братьев, которые честно стремятся быть верными во Христе. Однако при общении с лжеучителями, начиная с 10-й главы, он меняет свой тон на строгий и даже суровый. К решению различных проблем Павел подходил с разным отношением и настроем, при этом сохраняя христоподобный характер общения с коринфянами. В первой главе он касается проблемы скорбей.

2 Кор. 4:1–18

В 3-й главе 2-го послания к Коринфянам Апостол Павел говорит, что закон Моисея и его система в сравнении с Новым Заветом нашего Господа не имеет пребывающего великолепия или славы. Мы верой откликаемся на слово о Христе и о Его распятии. Наш ответ – это упование на жертву Господа и покаяние в грехах через веру, верой же мы свидетельствуем перед людьми, что Иисус Христос есть Господь (Рим. 10). Верой мы принимаем крещение, и это ведет нас к послушанию Его кресту. Таким образом, все системы, которые проповедуют оправдание на основе соблюдения постулатов закона, лишены славы Божьей (2 Кор. 3). Оправдание по вере и упование на Христа – это вечно пребывающий и славный завет благодати. Замысел о нем был у Бога еще до сотворения мира (1 Пет. 1:20 и 1 Кор. 2:4 и далее). Стих 8 из 13-й главы Книги Откровение помогает нам лучше понять вечную цель и замысел Бога в оправдании человека. Преходящая слава В Книге Исход говорится о том, что Моисей закрывал покрывалом свое лицо, когда разговаривал с израильтянами. Он пребывал в общении с Богом на протяжении сорока дней, и лицо его отражало славу Господа во всем ее сиянии, поэтому Моисей, разговаривая с израильтянами, возлагал покрывало на свое лицо. Таким образом, люди не могли видеть конец славы преходящей (2 Кор. 3:13). Апостол Павел говорит, что Ветхий Завет отошел в прошлое, как и сияние лица Моисея.

К сожалению, некоторые не понимают временный характер первого завета. В Ветхом Завете указано, что ветхий (или первый) завет подлежит упразднению. Пророк Иеремия в 31:31 говорит, что придет день, когда первый завет прекратит свое существование. Он упоминает о временном характере ветхого завета и провозглашает новый завет, идущий ему на смену. Автор Послания к Евреям в 8-й главе ссылается на эти слова пророка Иеремии и указывает на исполнение пророчества через Христа. В Книге пророка Даниила 7:24 и далее также говорится о преходящем характере первого завета и о вступлении в силу нового завета с Господом. Большинство иудеев в то время и даже сейчас отказываются верить этому. Современники Моисея были не в состоянии понять преходящий характер славы отношений пророка с Богом, и именно поэтому Моисей закрывал покрывалом свое лицо. Иудеи ветхого завета убивали пророков, потому что они предсказывали исполнение ветхого завета и установление нового, и распяли Иисуса за то, что Он учил их той же истине. Евангелия свидетельствуют