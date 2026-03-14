Книга христианского автора и наставника Линн Гарднер посвящена теме человеческого страдания и тому, как вера помогает человеку переживать трудные периоды жизни.
Автор обращается как к людям, которые сами переживают боль, утрату или тяжёлые жизненные обстоятельства, так и к тем, кто пытается поддержать близких в их страдании. В книге рассматриваются духовные и психологические аспекты переживания боли, одиночества, сомнений и кризисов.
Гарднер показывает, что страдание — одна из неизбежных сторон человеческой жизни, однако христианская вера открывает возможность увидеть в нём путь к внутреннему росту, надежде и более глубокому доверию Богу. Особое внимание уделяется роли сострадания, поддержки и присутствия рядом с человеком, проходящим через испытания.
Книга сочетает библейские размышления, духовные наставления и практические советы, помогая читателю найти утешение, смысл и силы для преодоления трудностей, а также научиться поддерживать других в моменты боли и испытаний.
Линн Гарднер – Преодолеть страдание - Тем, кому трудно, и тем, кто рядом
Пер. с англ. - Киев: Книгоноша, 2019. – 250 с.
ISBN 978-617-7517-27-5
Линн Гарднер – Преодолеть страдание – Содержание
Предисловие
Введение
Благодарности
Вступление
1. Страдание всерьез и не понаслышке
Часть 1. Помощь страдающим
2. Служение страдающим
3. Что не помогает страдающим
4. Что помогает страдающим
Часть 2. Преодолевая недуг
5. Жизнь с хроническим заболеванием
6. Дар благодарности
7. Радость в страданиях
8. Целительная сила музыки
9. Вдохновляющие примеры
Часть 3. Борьба со страданием
10. Как страдающие отвечают Богу.
11. Как победить сомнения
12. Как боль и страдания становятся благом
13. Что делает Бог со злом и страданиями?
Специальное приложение
А. Рекомендации для посещения больного
Б. Решение вопросов, касающихся окончания жизни..
Примечания
Об авторе
