Книга христианского автора и наставника Линн Гарднер посвящена теме человеческого страдания и тому, как вера помогает человеку переживать трудные периоды жизни.

Автор обращается как к людям, которые сами переживают боль, утрату или тяжёлые жизненные обстоятельства, так и к тем, кто пытается поддержать близких в их страдании. В книге рассматриваются духовные и психологические аспекты переживания боли, одиночества, сомнений и кризисов.

Гарднер показывает, что страдание — одна из неизбежных сторон человеческой жизни, однако христианская вера открывает возможность увидеть в нём путь к внутреннему росту, надежде и более глубокому доверию Богу. Особое внимание уделяется роли сострадания, поддержки и присутствия рядом с человеком, проходящим через испытания.

Книга сочетает библейские размышления, духовные наставления и практические советы, помогая читателю найти утешение, смысл и силы для преодоления трудностей, а также научиться поддерживать других в моменты боли и испытаний.

Линн Гарднер – Преодолеть страдание - Тем, кому трудно, и тем, кто рядом

Пер. с англ. - Киев: Книгоноша, 2019. – 250 с.

ISBN 978-617-7517-27-5

Линн Гарднер – Преодолеть страдание – Содержание

Предисловие

Введение

Благодарности

Вступление

1. Страдание всерьез и не понаслышке

Часть 1. Помощь страдающим

2. Служение страдающим

3. Что не помогает страдающим

4. Что помогает страдающим

Часть 2. Преодолевая недуг

5. Жизнь с хроническим заболеванием

6. Дар благодарности

7. Радость в страданиях

8. Целительная сила музыки

9. Вдохновляющие примеры

Часть 3. Борьба со страданием

10. Как страдающие отвечают Богу.

11. Как победить сомнения

12. Как боль и страдания становятся благом

13. Что делает Бог со злом и страданиями?

Специальное приложение

А. Рекомендации для посещения больного

Б. Решение вопросов, касающихся окончания жизни..

Примечания

Об авторе