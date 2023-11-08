Линтикум Роберт - Созидание народа силы

«Созидание народа силы: подготовка церковных сообществ, способных к преобразованию их окружения» - книга, в которой вы найдете библейские принципы, позволяющие церкви стать сообществом, использующим силу взаимоотношений, что может послужить значительным преобразованиям не только внутри него, но и в окружающем мире. На страницах этой книги мы рассмотрим библейское понимание силы.

Для многих христиан слова «сила» и «власть» имеют негативный подтекст. Это связано с тем, что мы зачастую воспринимаем эти понятия с точки зрения господства, контроля и осуждения инакомыслия. Однако великие библейские герои, такие как Авраам, Моисей, Иисус Навин, Руфь, Самуил, Давид, Исаия, Амос, Михей, Иеремия, Неемия, Есфирь, Иисус, Павел, Мария Магдалина и Иоанн, открыли и использовали совершенно иной вид силы - освобождающей, преобразовывающей, основывающейся на взаимоотношениях и даже искупительной. Изучение способов обретения и использования этой силы для славы Христа и созидания Его Царства - вот о чем данная книга. Поэтому я надеюсь, что это побудит вас вместе со мной погрузиться в мир исследования.

Существенное внимание в книге отведено понятию праксис для церкви, стремящейся взаимодействовать с окружающим миром. Значение слова «праксис» нередко понимается неверно. Большинство людей полагают, что это просто синоним слов «практика» или «применение». Однако это не так. Праксис - это понятие, отражаю щее взаимосвязь между теорией и практикой, точка пересечения идеи (в нашем случае размышления о библейском послании) и действия, которое совершает движимый ею человек. Действенный праксис предполагает, что размышления находят свое отражение в действии, а действие, в свою очередь, всегда приводит к более глубоким размышлениям. Таким образом, происходит непрерывный цикл постижения, процесс которого не завершается до тех пор, пока идея не будет претворена в жизнь. Более того, нельзя довольствоваться деятельностью, которая не приводит к более глубокому познанию, что, как следствие, вызовет еще более основательную деятельность. Более подробно этот обучающий цикл мы исследуем в восьмой главе. Пока же позвольте мне просто отметить, что цель этой книги состоит в том, чтобы обратить внимание читателя на наши общие обязательства, как они представлены в Писании, и побудить его опробовать изложенные здесь подходы и приемы. Надеюсь, что, благодаря подобным общению и взаимодействию, вы предпримете шаги, которые позволят вам стать могущественным орудием перемен в руках Божьих, чтобы на своем месте распространять благоухание и свет.

Хочу подчеркнуть, что написанное ниже следует рассматривать не просто как одну из богословских, библейских или социологических теорий. Несмотря на опыт преподавания в академических учебных заведениях, моя карьера отличалась прежде всего практической составляющей, которой было присуще сочетание библейских исследований и повседневного служения в качестве пастора городских церквей, руководства миссией и организации местных сообществ в городских трущобах Азии, Африки, Латинской Америки, а также Соединенных Штатов. На страницах этой книги я поделюсь также некоторыми историями из моего личного опыта. Однако и в карьере, и в личной жизни моей целью было следование за Христом ради торжества справедливости среди бедных и слабых этого мира. В своей деятельности я стремился следовать железному правилу: «Никогда не делай для других того, что они сами могут сделать для себя», а также его следствию: «Даже если люди лишены политической власти или финансового благополучия, никто не сможет отнять у них силу и поддержку друг друга!»

Линтикум Роберт - Созидание народа силы: подготовка церковных сообществ, способных к преобразованию их окружения

Пер. с англ. В. Чёрного. - Одесса: ФОП Бондаренко М. А., 2022. - 424 с.

ISBN 978-617-8005-53-5

Линтикум Роберт - Созидание народа силы – Содержание

Введение

ГЛАВА 1 Откуда начать: сообщество шалом как идеал Писания

ГЛАВА 2 Как Иисус созидал народ силы: обзор четырех Евангелий

ГЛАВА 3 Божье дело спасения как основа для созидания народа силы

ГЛАВА 4 Работа над преобразованием общества: Божий призыв к церкви

ГЛАВА 5 Самый эффективный способ обретения силы взаимоотношений: личные встречи

ГЛАВА 6 Созидание народа силы с помощью железного правила

ГЛАВА 7 Призвание и созидание лидеров

ГЛАВА 8 Особенности деятельности организации, укрепляющей силу народа

ГЛАВА 9 Противостояние, ведение переговоров и использование силы: уроки Иисуса, Павла и Моисея

ГЛАВА 10 Это не просто рассказ о восстановлении стен: о чем на самом деле повествует Книга Неемии

ГЛАВА 11 К какого рода преобразованиям мы стремимся?

ГЛАВА 12 Созидание сильной церкви

Библиография