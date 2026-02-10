Лионидас Зои - Кухня Средневековья

Известно, что традиции дворянского сословия Франции формировались на стыке обычаев Рима и захвативших Галлию варварских племен. Из варварской же среды пришло отношение к отменному аппетиту как прямому показателю рыцарской силы и удали. Вспомним былинных богатырей, которые в один присест съедают жареного быка и запивают жбаном вина или пива. Огромные пиры, где гостям подавались самые изысканные и дорогие блюда, блеск и роскошь должны были утверждать власть и богатство хозяина дома.

Более того, обычай требовал, чтобы количество и качество еды, употребляемое каждым, находилось в соответствии с его социальным статусом — чем выше было его положение на социальной лестнице, тем богаче и обильней становилась его порция. Таким образом, дворянский обычай шел прямо вразрез с церковными требованиями сдержанности и скромности. Кроме этой, скажем так, «показательной» функции обильная еда имела и чисто практическое значение для профессионального военного, каковым на всем протяжении средневековой истории был дворянин. Действительно, тяжелые доспехи и вооружение требовали недюжинной физической силы, обеспечить же ее можно было только обильными трапезами с большим количеством жиров и мяса.

Пытаясь воздействовать на свою непослушную паству, духовные лица указывали на то, что обжорство и пьянство аристократов умаляют порции нищих и больных, которым, по обычаю, должны были отправляться остатки дворянских трапез. Проповедники с кафедр проклинали обжорство и пьянство знати, сравнивая чревоугодников с богачом из притчи о Бедном Лазаре (Лк. 16:19-31). Многочисленные нравоучительные Библии украшались миниатюрами, изображавшими Богача за столом, уставленным яствами, и Нищего, который подбирает крошки со стола, и затем — того же Богача в адском котле и Нищего в раю. Во времена Позднего Средневековья, когда постепенно менявшийся общий настрой приучал ценить чужой труд и время, любителей поесть и выпить упрекали в том, что они бессмысленно растрачивают богатство, нажитое потом и кровью бедняков. Ничто не помогало — единственной разницей стало то, что в это время к армии аристократов присоединились нувориши, столь же рьяно растрачивающие свое состояние на еду и питье, стремясь ни в чем не уступать высшей знати.

Лионидас Зои - Кухня Средневековья - Что ели и пили во Франции

Москва: АСТ, 2023. 432 с.

Серия "История и наука Рунета"

ISBN 978-5-17-148132-2

Лионидас Зои - Кухня Средневековья - Что ели и пили во Франции - Оглавление

ЧАСТЬ I СТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВА 1. ЗЕМЛЯ И КЛИМАТ

ГЛАВА 2. ТРИ ЭПОХИ

ГЛАВА 3. ВВЕДЕНИЕ В СРЕДНЕВЕКОВУЮ ДИЕТОЛОГИЮ

ГЛАВА 4. ГРЕХ ЧРЕВОУГОДИЯ

ЧАСТЬ II ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ

ГЛАВА 1. ХЛЕБ

ГЛАВА 2. МЯСО — ПИЩА БОГАТЫХ И СИЛЬНЫХ

ГЛАВА 3. ПТИЦА, ДОМАШНЯЯ И ДИКАЯ

ГЛАВА 4. РЫБА И ПРОЧИЕ ОБИТАТЕЛИ ГЛУБИН

ГЛАВА 5. МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

ГЛАВА 6. ОВОЩИ

ГЛАВА 7. ТРАВЫ

ГЛАВА 8. ФРУКТОВЫЙ САД

ГЛАВА 9. ДАРЫ ЛЕСА

Список основной использованной литературы