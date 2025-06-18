Благообразные ласковые женщины останавливают вас на улице и, протягивая листовку «Бог тебя любит», вступают в разговор: «Извините, можно вас на секундочку? Скажите, вы в Бога нашего единого верите?». Под звуки цимбал и барабанов на перекрестках улиц танцуют и поют бритоголовые люди в шафранных туниках. Под проливным дождем от машины к машине бегают мокрые подростки, предлагающие купить цветы. Прилично одетые люди нервного вида знакомятся с людьми в холлах аэровокзалов, возбужденно призывая их вносить денежные пожертвования на программы изоляции жертв СПИДа.

Административные работники в костюмах-«тройках» сидят в состоянии гипнотического транса в банкетном зале отеля на групповом сеансе «пробуждения сознания», финансируемом руководством компании. Домохозяйки посещают собрания, осваивая приемы квалифицированной вербовки людей в коммерческую пирамиду по сбыту продукции определенной фирмы. Сотни студентов в университетской аудитории внимают речам новоявленного лидера, который обещает научить их левитировать и проходить сквозь стены, находясь в состоянии глубокой медитации.

Старшеклассники отправляют сатанистские ритуалы, «причащаясь» кровью и мочой для обретения силы и могущества. Тысячи людей из разных слоев общества записываются на обучающие семинары, где переживают инсайты, во время которых подключаются к Нему через «канал», «открытый» предприимчивым лидером. В грязи Джонстауна валяются жертвы массового суицида: более девятисот трупов отравленных мужчин, женщин и детей. Люди в панической давке покидают станцию токийского метрополитена, спасаясь от отравления зарином. Это лишь несколько наглядных примеров деятельности деструктивных сект, которые мы привыкли называть тоталитарными. (На Западе их принято называть деструктивными культами).

Тимоти Лири, Мэри Стюарт - Взрыв мозга. Технологии изменения сознания в деструктивных культах

Перевод И. Митрофанова

Москва: Родина, 2022, 272 с.

Серия "Документальній триллер"

Тимоти Лири, Мэри Стюарт - Взрыв мозга. Технологии изменения сознания в деструктивных культах - Оглавление

Аннотация

Предупреждение

Часть I. «Путь», деструктивные секты и харизматические группы

Глава 1. О чем пойдет разговор

Глава 2. Об искателях Пути, Истины и Высшей реальности

Глава 3. Что такое харизматическая группа

Глава 4. Что такое деструктивная секта

Глава 5. Не только религия

Глава 6. Ловцы душ

Глава 7. Почему люди вступают в секты? Немного об этологии и социобиологии

Глава 8. Наши иллюзии о человеческой разумности, неуязвимости и немного о мифотворчестве человеческого биокомпьютера

Часть II. Основные принципы социальной психологии и групповой динамики: силы, действующие в харизматических группах

Глава 9. Коллективные убеждения

Глава 10. Групповая сплоченность

Глава 11. Альтернативные состояния сознания. Гипноз и внушение

Глава 12. Как формируется общественное мнение. Электронное духовенство

Часть III. Феномен деструктивных сект и психологические основы изменения туннеля реальности человека

Глава 13. Как устанавливается психологический контроль и формируется «личное» и «групповое» мнение

Глава 14. Технология реформирования сознания

Глава 15. Три этапа установления психологического контроля

Глава 16 Негативное программирование подсознания членов сект. Раздвоение личности

Глава 17. Как промываются мозги

Глава 18. Нейрологические основы промывания мозгов

Глава 19. Несколько слов о пузырях реальности в армии, тюрьме и секте

Глава 20. Жизнь в секте

Глава 21. Нейрополитика страха и бесстрашия: неожиданная встреча с Чарльзом Мэнсоном

Глава 22. Рассказ бывшего члена секты

Глава 23. Трансцендентальная медитация, Нитирен-сю, «Обитель истины», «Интернациональный Путь»

Часть IV. Приемы защиты от деструктивного программирования

Глава 24. Немного о способах вербовки

Глава 25. С чего должно начинаться знакомство с любой харизматической группой и как распознать деструктивную секту

Глава 26. Приемы психологического самбо

Часть V. Технология освобождения от психологического контроля

Глава 27. Ключи от ларца сознания

Глава 28. Психологические проблемы бывших членов сект. Стратегии восстановления

Глава 29. Проблема зависимости и свободного выбора туннеля реальности

Эпилог