Три Гарвардских профессора, Ральф Метцнер, Ричард Олперт и Тимоти Лири, — обнародовали совершенно оригинальный взгляд на психоделическую проблему и проблему личностной трансформации. Именно они стали пионерами «психоделической революции» и стояли у истоков нового, трансперсонального направления в психологии.

Психоделический опыт — это путешествие в новые области сознания. Сфера действия и содержание этого опыта беспредельны, а его отличительной особенностью является выход (трансценденция) за пределы вербальных понятий и пространственно-временных измерений, за пределы эго, или личности. К такого рода опыту расширенного сознания можно прийти разными путями: с помощью сенсорной депривации, упражнений йоги или систематической медитации; этот опыт может иметь место в минуты религиозных или эстетических экстазов, а также может возникать спонтанно.

В последнее время этот опыт стал доступным любому человеку, благодаря открытию таких психоделических препаратов, как ЛСД, пси-лоцибин, мескалин, DMT и так далее. Конечно, сам препарат не является причиной опыта трансцендеиции. Он действует просто как химический ключ: открывает сознание, освобождает нервную систему от привычных моделей и конструкций. Характер опыта почти полностью определяется окружением и установкой. Под установкой подразумевают степень подготовленности индивидуума, включая структуру его личности и состояние психики на данный момент. Окружение составляют физические факторы — погода, воздух в помещении; социальные факторы — отношения присутствующих друг к другу; и культурные факторы — преобладающий взгляд на природу реальности. Именно поэтому существует необходимость в руководствах и путеводителях. Их назначение состоит в том, чтобы дать возможность человеку понять новую реальность расширенного сознания. Они служат картами тех новых внутренних территорий, которые открываются благодаря достижениям современной науки.

Лири Тимоти Фрэнсис - Собрание сочинений - Том 1 - Психоделический опыт. Технологии изменения сознания в деструктивных культах

М.: 2022 — 352 с.

серия «Crazy культура»

ISBN 978-5-6048402-4-5

Лири Тимоти Фрэнсис - Собрание сочинений - Том 1 - Психоделический опыт. Технологии изменения сознания в деструктивных культах - Содержание

Предисловие

Введение

Дань признательности В. И. Эванс-Вентцу

Дань признательности К. Г. Юнгу

Дань признательности Ламе Анагарике Говинде

Тибетская книга мертвых

Первое Бардо: период освобождения от эго, или неигровой экстаз (Чигай Бардо)

Часть 1. Первичный Чистый Свет, видимый в момент освобождения от эго

Часть 2. Вторичный Чистый Свет, видимый сразу после освобождения от эго

Второе Бардо: период галлюцинаций (Чонил Бардо)

Введение

Толкование Второго Бардо

Мирные видения

Видение 1: Источник

Видение 2: Внутренний поток архетипических процессов

Видение 3: Огненный поток внутреннего единства

Видение 4: Колебательно-волновая структура внешних форм

Видение 5: Вибрирующие волны внешнего единства

Видение 6: «Цирк в глазной сетчатке»

Видение 7: «Магический театр»

Гневные видения

Второе Бардо Ночных Кошмаров

Заключение по Второму Бардо

Третье бардо: период нового воплощения (Силпа Бардо)

Введение

Общее описание Третьего Бардо

Видения нового воплощения

Доминирующее влияние мысли

Видение Страшного Суда

Сексуальные видения

Методы предотвращения нового рождения

Метод выбора новой личности

Заключение

Некоторые технические замечания о проведении психоделических сессий

Как использовать это руководство

Планирование сессии

Препараты и дозы

Подготовка

Окружающая обстановка

Руководитель психоделической сессии

Состав группы, реабилитация

Наставления, используемые во время психоделической сессии

Наставления к Первому Бардо

Предварительные наставления ко Второму Бардо

Наставления к Видению 1: Источник

Наставления в отношении физических симптомов

Наставления к Видению 2: внутренний поток архетипических процессов

Наставления к Видению 3: огненный поток внутреннего единства

Наставления к Видению 4: колебательно-волновая структура внешних форм

Наставления к Видению 5: вибрирующие волны внешнего единства

Наставления к Видению 6: «Цирк в глазной сетчатке»

Наставления к Видению 7: «Магический театр»

Наставления к Гневным Видениям

Третье Бардо: предварительные наставления

Наставления к Видениям Нового Воплощения

Наставления к доминирующему влиянию мысли

Наставления к Видению Страшного Суда

Наставления к сексуальным видениям

Четыре метода предотвращения нового рождения

Первый метод: медитация на Будду

Второй метод: медитация на благоприятную игру

Третий метод: медитация на иллюзию

Четвертый метод: медитация на Пустоту

Наставления к выбору новой личности

Об авторах

Технологии изменения сознания в деструктивных культах

Предупреждение

Часть I. «Путь», деструктивные секты и харизматические группы

Глава 1. О чем пойдет разговор

Глава 2. Об искателях Пути, Истины и Высшей реальности

Глава 3. Что такое харизматическая группа

Глава 4. Что такое деструктивная секта

Глава 5. Не только религия

Глава 6. Ловцы душ

Глава 7. Почему люди вступают в секты? Немного об этологии и социобиологии

Глава 8. Наши иллюзии о человеческой разумности, неуязвимости и немного о мифотворчестве человеческого биокомпьютера

Часть II. Основные принципы социальной психологии и групповой динамики: силы, действующие в харизматических группах

Глава 9. Коллективные убеждения

Глава 10. Групповая сплоченность

Глава 11. Альтернативные состояния сознания. Гипноз и внушение

Глава 12. Как формируется общественное мнение. Электронное духовенство

Часть III. Феномен деструктивных сект и психологические основы изменения туннеля реальности человека

Глава 13. Как устанавливается психологический контроль и формируется «личное» и «групповое» мнение

Глава 14. Технология реформирования сознания

Глава 15. Три этапа установления психологического контроля..

Глава 16. Негативное программирование подсознания членов сект. Раздвоение личности

Глава 17. Как промываются мозги

Глава 18. Нейрологические основы промывания мозгов

Глава 19. Несколько слов о пузырях реальности в армии, тюрьме и секте

Глава 20. Жизнь в секте

Глава 21. Нейрополитика страха и бесстрашия: неожиданная встреча с Чарльзом Мэнсоном

Глава 22. Рассказ бывшего члена секты

Глава 23. Трансцендентальная медитация, Нитирен-сю, «Обитель истины», «Интернациональный Путь»

Часть IV. Приемы защиты от деструктивного программирования

Глава 24. Немного о способах вербовки

Глава 25. С чего должно начинаться знакомство с любой харизматической группой и как распознать деструктивную секту

Глава 26. Приемы психологического самбо

Часть V. Технология освобождения от психологического контроля

Глава 27. Ключи от ларца сознания

Глава 28. Психологические проблемы бывших членов сект. Стратегии восстановления

Глава 29. Проблема зависимости и свободного выбора туннеля реальности

Эпилог

Мы первый вид на Земле, способный осознанно влиять на нашу собственную эволюцию. И именно поэтому человек разумный вскоре исчезнет. После своего царствования длиною более чем в 300 000 лет он принесет себя в жертву новой великой волне эволюции. Пророки, вещающие о гибели Homo Sapiens от ядерной катастрофы, энергетического кризиса, мутаций или радиации, не правы. Человек разумный не поддастся не одной из этих угроз. Новый вид человека будет лучше. Он будет адаптирован для множества новых миров.

Тимоти Лири объединяет недавнюю и грядущую историю в оптимистический и захватывающий путеводитель по эволюционному развитию человечества. Главное послание всего этого текста состоит в том, что мы должны осознать себя как растущую жизненную силу с историей в 3 млрд. лет. И, исходя из этого, мы должны действовать так, чтобы гарантировать дальнейшее существование и развитие нашего вида.

Лири Тимоти Фрэнсис - Собрание сочинений - Том 2 - Нейрополитика - Семь языков Бога

М.: 2022 — 384 с.

серия «Crazy культура»

ISBN 978-5-6048402-5-2

Лири Тимоти Фрэнсис - Собрание сочинений - Том 2 - Нейрополитика - Семь языков Бога - Содержание

Нейрополитика

Введение

Часть 1. Сумерки земной политики

1. Семена шестидесятых

2. Индустрия преступности

3. Партнеры во времени

4. Политический вуайеризм

5. Первый шпион — Гордон Лидди (Gordon Liddy)

6. Вертолеты и вигвамы

7. Вудсток и Уотергейт

8. Процесс противостояния

9. Секретность

10. Проклятье Овального Кабинета

11. Падение правительства

12. Возвращение самоуправления

13. Как промывать мозги

14. Нейрополитика храбрости: столкновение с Чарльзом Мэнсоном

15. Небольшая разведка

16. От морских глубин до космических просторов

17. Сексуальное приручение четырехмозговых двуногих

Часть 2. Расцвет внеземной политики

18. Звездное семя: история кометы PSY-PHY

19. Беседы с Высшим Разумом

20. Война и централизация как необходимая прелюдия космической миграции

21. В защиту продавцов «змеиного масла» (мошенников)

22. Реальное предложение недвижимости

Переводя Тимоти Лири

1. Ощущение переводчика

2. Нейрополитика постсоветской религии

3. Нейрополитика, или почему Россия не Запад

4. Нейрополитика стереотипов

5. Нейрополитика и технология цветных революций

6. Нейрополитика и диктатура

Семь языков бога

Введение

Часть первая

Глава первая. Семь языков Бога

Глава вторая. Что такое религиозный опыт?

Глава третья. Территории сознания

Глава четвертая. Метод и язык нейрологики

Глава пятая. Политика экстаза

Часть вторая. Расширение сознания; контуры сознания

Глава шестая. Семь стадий жизненного цикла и семь контуров нервной системы человека

Глава седьмая. Биовыживательный контур «Мы в безопасности»

Глава восьмая. Эмоционально-двигательный контур «Мы свободны»

Глава девятая. Ментально-манипуляционный контур «Мы в порядке»

Глава десятая. Социополовой контур «Это хорошо»

Глава одиннадцатая. Авторское отступление: поляризованный внешний мир

Глава двенадцатая. Контур наслаждения «Это прекрасно»

Глава тринадцатая. Контур экстаза «Пора»

Глава четырнадцатая. Нейрогенетический контур «Мы отправляемся домой»

Глава пятнадцатая. ДНК

Часть третья. Семь религиозных учений йоги

Глава шестнадцатая

Глава семнадцатая. Молекулярная революция

Глава восемнадцатая. Языки науки экстаза

Глава девятнадцатая. Уроки опыта расширения сознания. Пробудись, настройся, отстранись!

Глава двадцатая. От ЛСД к виртуальной реальности

Часть четвертая. Хаос и киберкультура

Глава двадцать первая. Информационная эпоха

Глава двадцать вторая. Как я стал человеком, который ведет двойной образ жизни

Глава двадцать третья. Практическая квантовая психология

Глава двадцать четвертая. Виртуальные реальности

Глава двадцать пятая. Конструирование образов (искусство воображения)

Глава двадцать шестая. Наш мозг

Глава двадцать седьмая. Загрузка биокомпьютера

Глава двадцать восьмая. Персональные компьютеры и индивидуальная свобода

Глава двадцать девятая. Киберпанк, пилотирующий реальность

Глава тридцатая. Язычество высоких технологий (киберпанк как современный алхимик)

Часть пятая. Разумные альтернативы «неизбежной» смерти

Глава тридцать первая. Страх смерти был эволюционной необходимостью в прошлом

Глава тридцать вторая. Волновая теория эволюции или эпоха индивидуальной ответственности

Глава тридцать третья. Постбиологическое сознание

Глава тридцать четвертая. Варианты ухода от вынужденной необратимой метаболической комы. Обретение бессмертия

Дается рабочая модель, объясняющая происхождение и смысл жизни, а также предсказывающая будущий ход эволюции человека. Наша «фантастическая» теория основывается на том, что жизненный цикл вида, известного как «хомо сапиенс», состоит из восьми фаз. Сознание того, что на данном этапе своего развития человечество находится на четвертой фазе эволюции, доставляет нам удовольствие и усиливает наше чувство свободы... Цель эволюции — Высший Разум — достигается последовательным развитием нервной системы и повышением способности воспринимать, интегрировать и передавать все более широкий спектр сигналов в единицу времени. Каждый новый контур нервной системы, который «включается» на определенных этапах эволюции, учит нас чему-то новому.

Лири Тимоти Фрэнсис - Собрание сочинений - Том 3 - История будущего - Тимоти Лири: искушение будущим

(под ред. Р. Форте)

М.: 2022. — 544 с.

серия «Crazy культура»

ISBN 978-5-6048402-6-9

Лири Тимоти Фрэнсис - Собрание сочинений - Том 3 - История будущего - Тимоти Лири: искушение будущим - Содержание

История будущего

Введение

Глоссарий

Часть первая. Теория эволюции

Традиционные воззрения на эволюцию

Инфо-психология: новый взгляд на теорию эволюции

Восемь этапов нейрогенетической эволюции

Восемь фаз развития индивидуальной нервной системы

Октавный принцип строения вселенной

Шахматная доска эволюции

Октавный принцип построения колоды таро

Карты таро содержат формулу эволюции

Восемь контуров и двадцать четыре стадии эволюции

Резюме

Часть вторая. Карты таро и двадцать четыре стадии эволюции

Таро I:стадии 1-12

Таро II: стадии 13-24

Часть третья. Практические аспекты теории эволюции

Восемь свобод и восемь связанных с ними запретов

Восемь уровней революции-открытия

Четыре уровня революции — изменение или мутация материального внешнего

Восемь уровней истины

Нейрогенетическая этика

Восемь уровней удовольствия

К чему ведет биологическая эволюция?

Каждый из нас — прародитель нового генетического вида

Заключение

Кем был Тимоти Лири?

Тимоти Лири: искушение будущим