Иерей Олег Геннадьевич Лисин - Богословское наследие святого Патрика и его рецепция в Ирландской Церкви VI-IX веков

Актуальность исследования. Интерес к Кельтской Церкви, ее святым и их богословскому наследию постоянно растет, о чем свидетельствует, например, включение в месяцеслов Русской Православной Церкви имени святого Патрика Ирландского на заседании Священного Синода 9 марта 2017 года в Москве. Однако публикаций, посвященных этому святому отцу, очень мало. Большинство из них носит общеинформационный характер, не претендуя даже на научность. В западной богословской науке немного работ, посвященных анализу богословских взглядов ирландского миссионера и выявлению их внутренних связей. Отсутствуют работы, реконструирующие церковную организацию Ирландской Церкви во времена святого Патрика, а также нет работ, которые могли бы пролить свет на дальнейшее развитие в Кельтской Церкви богословских идей этого святого.

Современная западная патрологическая наука активно изучает историю и богословие кельтского христианства. Это вызвано в первую очередь конфессиональными особенностями западного христианства. Так для протестантских ученых главной задачей является необходимость представить Кельтскую Церковь как своего рода протопротестантизм. Это связано с тем, что она долгое время сопротивлялась влиянию Католической Церкви, насильному навязыванию ей римских обрядовых особенностей и требованию обязательного и абсолютного подчинения римскому папе. Так, Фрэнсис Хатчитсон, англиканский епископ Дауна и Коннера, выступая в 1731 году в Палате лордов заявил, что римские католики - это отступники от апостольской чистоты ранней Церкви, которая существовала в Ирландии, как и в остальном мире. С его точки зрения, ирландцы были добрыми англиканами с самого зарождения у них христианской веры. А Роуланд Дэвис в 1716 году заявил, что святой Патрик не был папистом, но настоящим наставником в католической (вселенской) вере, установленной сейчас законом. По его мнению, в англиканизме ирландцы восстановили свою истинную веру.

С другой стороны, католические ученые рассматривают Кельтскую Церковь как верную хранительницу апостольского преемства, имевшую церковные Таинства, иерархическую организацию, основанную на монашестве и, в конечном счете, все-таки подчинившуюся Риму. Почитание святого Патрика в современной Ирландии активно поддерживается католической иерархией, тем самым создавая впечатление что между этим святым и католичеством существует тесная связь.

Иерей Олег Геннадьевич Лисин - Богословское наследие святого Патрика и его рецепция в Ирландской Церкви VI-IX веков

Диссертация на соискание ученой степени кандидата богословия по специальности Б 02.04 - патрология

Минск : Минская духовная академия, 2021. - 118 с.

Иерей Олег Геннадьевич Лисин - Богословское наследие святого Патрика и его рецепция в Ирландской Церкви VI-IX веков - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННАЯ КЕЛЬТОЛОГИЯ О СВЯТОМ ПАТРИКЕ ИРЛАНДСКОМ

ГЛАВА 2. БИОГРАФИЯ СВЯТОГО ПАТРИКА В ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ

§1. Обзор кельтской литературы о святом Патрике Ирландском

§2. Краткая история римской Британии

§3. Жизнь святого Патрика от рождения до начала миссии в Ирландии

§4. Миссия святого Патрика в Ирландии

ГЛАВА 3. ВЕРОУЧИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МИССИИ СВЯТОГО ПАТРИКА

§1. Богословское осмысление миссии святого Патрика им самим

§2. Конец истории

§3. Эсхатология

§4. Правило веры

ГЛАВА 4. ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ПАТРИКА

§1. Иерархия и священство

§2. Монашество

§3. Храмы

§4. Пасхалия

ГЛАВА 5. БОГОСЛОВСКАЯ ТРАДИЦИЯ СВЯТОГО ПАТРИКА

§1. Общая характеристика

§2. «Гимн святого Фиакка»

§3. «Гимн святого Секундина»

§4. «Книга Ангела»

§5. Тирехан и «Собрание о святом Патрике»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ