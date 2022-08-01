Иерей Олег Геннадьевич Лисин - Богословское наследие святого Патрика и его рецепция в Ирландской Церкви VI-IX веков

Лисин - Богословское наследие святого Патрика
Актуальность исследования. Интерес к Кельтской Церкви, ее святым и их богословскому наследию постоянно растет, о чем свидетельствует, например, включение в месяцеслов Русской Православной Церкви имени святого Патрика Ирландского на заседании Священного Синода 9 марта 2017 года в Москве. Однако публикаций, посвященных этому святому отцу, очень мало. Большинство из них носит общеинформационный характер, не претендуя даже на научность. В западной богословской науке немного работ, посвященных анализу богословских взглядов ирландского миссионера и выявлению их внутренних связей. Отсутствуют работы, реконструирующие церковную организацию Ирландской Церкви во времена святого Патрика, а также нет работ, которые могли бы пролить свет на дальнейшее развитие в Кельтской Церкви богословских идей этого святого.
Современная западная патрологическая наука активно изучает историю и богословие кельтского христианства. Это вызвано в первую очередь конфессиональными особенностями западного христианства. Так для протестантских ученых главной задачей является необходимость представить Кельтскую Церковь как своего рода протопротестантизм. Это связано с тем, что она долгое время сопротивлялась влиянию Католической Церкви, насильному навязыванию ей римских обрядовых особенностей и требованию обязательного и абсолютного подчинения римскому папе. Так, Фрэнсис Хатчитсон, англиканский епископ Дауна и Коннера, выступая в 1731 году в Палате лордов заявил, что римские католики - это отступники от апостольской чистоты ранней Церкви, которая существовала в Ирландии, как и в остальном мире. С его точки зрения, ирландцы были добрыми англиканами с самого зарождения у них христианской веры. А Роуланд Дэвис в 1716 году заявил, что святой Патрик не был папистом, но настоящим наставником в католической (вселенской) вере, установленной сейчас законом. По его мнению, в англиканизме ирландцы восстановили свою истинную веру.
С другой стороны, католические ученые рассматривают Кельтскую Церковь как верную хранительницу апостольского преемства, имевшую церковные Таинства, иерархическую организацию, основанную на монашестве и, в конечном счете, все-таки подчинившуюся Риму. Почитание святого Патрика в современной Ирландии активно поддерживается католической иерархией, тем самым создавая впечатление что между этим святым и католичеством существует тесная связь.
Иерей Олег Геннадьевич Лисин - Богословское наследие святого Патрика и его рецепция в Ирландской Церкви VI-IX веков
Диссертация на соискание ученой степени кандидата богословия по специальности Б 02.04 - патрология
Минск : Минская духовная академия, 2021. - 118 с.
Иерей Олег Геннадьевич Лисин - Богословское наследие святого Патрика и его рецепция в Ирландской Церкви VI-IX веков - Содержание
ВВЕДЕНИЕ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННАЯ КЕЛЬТОЛОГИЯ О СВЯТОМ ПАТРИКЕ ИРЛАНДСКОМ
ГЛАВА 2. БИОГРАФИЯ СВЯТОГО ПАТРИКА В ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
- §1. Обзор кельтской литературы о святом Патрике Ирландском
- §2. Краткая история римской Британии
- §3. Жизнь святого Патрика от рождения до начала миссии в Ирландии
- §4. Миссия святого Патрика в Ирландии
ГЛАВА 3. ВЕРОУЧИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МИССИИ СВЯТОГО ПАТРИКА
- §1. Богословское осмысление миссии святого Патрика им самим
- §2. Конец истории
- §3. Эсхатология
- §4. Правило веры
ГЛАВА 4. ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО ПАТРИКА
- §1. Иерархия и священство
- §2. Монашество
- §3. Храмы
- §4. Пасхалия
ГЛАВА 5. БОГОСЛОВСКАЯ ТРАДИЦИЯ СВЯТОГО ПАТРИКА
- §1. Общая характеристика
- §2. «Гимн святого Фиакка»
- §3. «Гимн святого Секундина»
- §4. «Книга Ангела»
- §5. Тирехан и «Собрание о святом Патрике»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
No comments yet. Be the first!