Анализ типологии власти, истории и развития соответствующих структур в социуме и ценностных ориентаций в сознании органично входит в более сложный и широкий контекст «духовных основ политики», поскольку работает с универсалиями, конкретно выражающими эти «основы» в той или иной религиозно-цивилизационной модели и традиции. Современная политическая культура Китая не поддается и не подлежит исследованию без учета всего 5000-летнего китайского духовного опыта от Конфуция до Мао-Цзе-дуна. Без греческой логики и евклидовой геометрии не понятен (и не подлежит пониманию) политический строй античного полиса. Разговор о России, ее истории и судьбах, о святорусском мире — Pax Sancto-Russica, как сказал бы А.В. Карташев — невозможен вне контекста Империи.С самого начала договоримся о терминах. В современной исторической литературе крайне неотчетливо само понимание термина Империя, что впрямую связано, на наш взгляд, с отсутствием у большинства авторов (как, впрочем, и у большинства читателей) непосредственной интуиции Империи.

Историческая и богословская концепция Империи подменяется расхожим применением данного термина к любому крупному или претенциозному государственному образованию Средневековья или Нового Времени. Говорят об «империи Карла Великого» или «Наполеона», или «кайзера Вильгельма» с тем же почтительным придыханием, как об Империи Августа и Константина, Юстиниана и Петра Великого… Даже у такого глубокого православного мыслителя и историка, как протоиерей Георгий Флоровский встречаем выражения следующего типа: «как западный, так и восточный варианты “Священной Империи” Средневековья были очевидной неудачей, одновременно утопией и компромиссом»2. Удивительно, с какой легкостью серьезнейший церковный историк представляет на равных «западный» и «восточный» варианты — как будто у Империи могут быть «варианты». Как будто могут быть варианты у Истории!

Гениальный Ф.И. Тютчев еще полтора века назад писал: «Империя на Западе всегда являлась не чем иным, как узурпацией… Что такое история Запада, начавшаяся с Карла Великого и завершающаяся у нас на глазах? Это история узурпированной Империи. Папа, восстав против Вселенской Церкви, узурпировал права Империи, которые поделил, как добычу, с так называемым императором Запада. Отсюда все то, что обыкновенно случается между сообщниками. Длительная борьба между схизматическим римским папством и узурпированной Западной империей, окончившаяся для одного Реформацией, т. е. отрицанием Церкви, а для другой — Революцией, т. е. отрицанием Империи». Случай Карла был недавно подробно и остроумно проанализирован в специальной работе А.В. Назаренко, полностью подтвердившего вердикт Ф.И. Тютчева. «С точки зрения политико-утилитарной созданная Карлом Великим империя была неудачным экспериментом. С историософской же точки зрения приходится выразиться жестче: она была недоразумением, идеологической фикцией, поведшей к (невольной?) узурпации, и в такой оценке вряд ли что-либо может изменить ее (этой фикции) историческая живучесть.