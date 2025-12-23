В наши дни этот вопрос может показаться неуместным, потому что сегодня даже коммунисты, как выразился однажды их российский лидер, «верят в Бога»! Однако парадоксально, что многие из тех, которые называются верующими, живут так, как будто Бога нет... Поэтому вновь звучит вопрос: «А существует ли Бог»? Первая цивилизация на земле погибла потому, что люди «не думали». Так сказал Мудрейший! В наши дни многие люди опять живут не думая. Откуда мы? Зачем живем? Куда идем?..

У каждого человека есть огромная, ни с чем не сравнимая ценность, название которой — «Жизнь». Если, лишившись каких-либо, пусть даже огромных материальных благ, человек может накопить их вновь, то, потеряв жизнь, мы никогда ее уже не приобретем. Как важно правильно распорядиться ею!.. Что мы делаем после того, как получаем два разных ответа на вопрос о времени отправления нужного нам поезда дальнего следования? Мы продолжаем узнавать о точном расписании во всех доступных источниках! Почему же так беспечно человек относится к жизненно важному вопросу, от неправильного ответа на который последствия будут куда ужаснее, чем опоздание на поезд?!

Так существует ли Бог? Если Бога нет, то жизнь заканчивается физической смертью. После этого тело распадается на химические элементы. Как личность человек больше не существует. Но если Бог есть? Тогда дело принимает совсем другой оборот! Скрыться от Него невозможно, потому что Он Всевидящий! Он создал человека так, что чувства его после физической смерти не исчезают, а, наоборот, становятся еще ярче и полноценнее, и потому после смерти для уверовавших в Бога начинается неописуемо прекрасная жизнь, и невообразимо ужасная — для остальных!

Анатолий Лисовский — Последний зов

Б.г. (без года издания). — 52 с.

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