Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Лисовский - За веру евангельскую

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History

Книга Анатолия Лисовского «За веру евангельскую» — это глубоко личное и одновременно исторически значимое повествование о судьбах верующих в годы жестоких репрессий. Автор, будучи очевидцем и участником многих событий, поставил перед собой цель сохранить память о тех, кто остался верен Христу в условиях тюрем, лагерей и ссылок. Книга представляет собой уникальный сплав мемуаров, документальных свидетельств и духовных размышлений о цене ученичества.

Повествование охватывает трудные десятилетия советской истории, когда за чтение Библии или организацию воскресной школы можно было получить длительный тюремный срок. Лисовский описывает не только страдания, но и внутреннюю победу верующих над страхом и ненавистью. Он детально рисует портреты простых христиан — пасторов, матерей, молодежи — чья жизнь стала живым свидетельством «веры евангельской», не пошатнувшейся под давлением государственной атеистической машины.

Особое внимание в книге уделяется духовному состоянию церкви в подполье. Автор размышляет о том, как гонения способствовали очищению и укреплению веры, создавая особую атмосферу братской любви и взаимовыручки. «За веру евангельскую» — это не просто исторический очерк, но и призыв к современному поколению ценить свободу и оставаться верными тем же принципам, за которые их предшественники платили своими жизнями.

Анатолий Лисовский – За веру евангельскую

Б.в.д. – 86 с.

Анатолий Лисовский – За веру евангельскую - Содержание

О книге «За веру евангельскую»

Предисловие

  • Глава 1. ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ПРИНЦИПЫ - ФУНДАМЕНТ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ВЕРЫ!

  • Глава 2. ПРИНЦИПЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ВЕРЫ

    • Первый принцип евангельской веры

    • Второй принцип евангельской веры

    • Третий принцип евангельской веры

    • Четвёртый принцип евангельской веры

    • Пятый принцип евангельской веры

    • Шестой принцип евангельской веры

    • Седьмой принцип евангельской веры

  • Глава 3. ПОЖЕЛАНИЯ

Views 67
Rating
Added 21.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

