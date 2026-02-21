Лисовский - За веру евангельскую
Книга Анатолия Лисовского «За веру евангельскую» — это глубоко личное и одновременно исторически значимое повествование о судьбах верующих в годы жестоких репрессий. Автор, будучи очевидцем и участником многих событий, поставил перед собой цель сохранить память о тех, кто остался верен Христу в условиях тюрем, лагерей и ссылок. Книга представляет собой уникальный сплав мемуаров, документальных свидетельств и духовных размышлений о цене ученичества.
Повествование охватывает трудные десятилетия советской истории, когда за чтение Библии или организацию воскресной школы можно было получить длительный тюремный срок. Лисовский описывает не только страдания, но и внутреннюю победу верующих над страхом и ненавистью. Он детально рисует портреты простых христиан — пасторов, матерей, молодежи — чья жизнь стала живым свидетельством «веры евангельской», не пошатнувшейся под давлением государственной атеистической машины.
Особое внимание в книге уделяется духовному состоянию церкви в подполье. Автор размышляет о том, как гонения способствовали очищению и укреплению веры, создавая особую атмосферу братской любви и взаимовыручки. «За веру евангельскую» — это не просто исторический очерк, но и призыв к современному поколению ценить свободу и оставаться верными тем же принципам, за которые их предшественники платили своими жизнями.
Б.в.д. – 86 с.
Анатолий Лисовский – За веру евангельскую - Содержание
О книге «За веру евангельскую»
Предисловие
Глава 1. ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ПРИНЦИПЫ - ФУНДАМЕНТ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ВЕРЫ!
Глава 2. ПРИНЦИПЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ВЕРЫ
Первый принцип евангельской веры
Второй принцип евангельской веры
Третий принцип евангельской веры
Четвёртый принцип евангельской веры
Пятый принцип евангельской веры
Шестой принцип евангельской веры
Седьмой принцип евангельской веры
Глава 3. ПОЖЕЛАНИЯ
