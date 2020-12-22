Литературный процесс в России XVIII–XIX вв - Светская и духовная словесность

Полемика о судьбах монашества занимала важное место в идеологических спорах в русском обществе конца 20-х — начала 30-х гг. XVIII в. Многочисленная партия церковных консерваторов негативно восприняла петровский «Указ о монашестве» 31 января 1724 г. и программу мер Св. Синода, направленную на реформирование монашеского сословия. Однако единственным представителем духовенства, который выступил открыто, с обстоятельным письменным опровержением петровского указа, стал бывший архимандрит Новгородского Юрьева монастыря Маркелл Радышевский († 1742). Трактат Радышевского не имел заголовка и был написан около 1730 г., в то время, когда автор был заключен в качестве узника в московский Симонов монастырь. Это важнейшее программное сочинение Радышевского, освещающее многие аспекты взаимоотношений церкви и государства в петровскую эпоху. Оно сохранилось в материалах его следственного дела в Архиве Тайной канцелярии и до сих пор не опубликовано. В 1734 г. с трактатом Радышевского познакомился Феофан Прокопович и, в свою очередь, выступил с его обширным опровержением. Отрывок из этого публицистического сочинения Феофана был опубликован в XIX в. И.А. Чистовичем. Предыстория появления трактата Прокоповича такова. 10 июня 1731 г. состоялся допрос содержащегося в Тайной канцелярии бывшего Юрьевского архимандрита Маркелла Радышевского, на котором он указал на то, что в изданных недавно «в книгах <…> о блаженствах и Духовном Регламенте и в объявлении о монашестве множество великое церкви святей противно умствования еретического, не весма ясного он, Радышевский усмотрил <…>. А означенные ж книги о блаженстве и Духовном Регламенте и Объявление о монашестве сочинял новгородской архиерей Феофан, а о сочинении ж оных книг тем архиереем почему он, Радышевской, ведает, о том показано у него, Радышевского в допросе его выше сего». На допросе Радышевский, в частности, указывал, что в переводе книги Пуфендорфа были напечатаны «страшные хулы блаженныя памяти на великого государя и великого князя Иоанна Алексеевича» (отца правящей императрицы Анны Иоанновны). Вероятно, эти показания Радышевского были доведены до сведения императрицы и встревожили ее, потому что 23 июня 1731 г. из Тайной канцелярии в Святейший Синод был прислан Указ Ея императорского величества с требованием объяснить, «чьими трудами сочинены все указанные книги или кем переведены на российский язык». Литературный процесс в России XVIII–XIX вв - Светская и духовная словесность Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН М.: ИМЛИ РАН, 2020. — 544 с

ISBN 978-5-9208-0638-3

Литературный процесс в России XVIII–XIX вв - Светская и духовная словесность - Содержание

Крашенинникова О.А. «О поругании Указов Петра Великаго» (1734) Феофана Прокоповича: к истории споров о судьбах монашества в России в XVIII в

Афанасьев Э.Л. Митрополит Платон (Левшин) — публицист

Бурмистрова С.В. Рецепция сюжета о пути в Дамаск в поэме В.А. Жуковского «Агасфер»

Виноградов И.А. Религиозный замысел комедии Н.В. Гоголя «Игроки»

Виноградов И.А. Н.В. Гоголь и А.А. Иванов в работе над картиной «Явление Мессии»

Часин Е.В. Троицкий список Воспоминаний схимонаха Селевкия (Трофимова) о странствиях по Православному Востоку

Богданова Т.А. Русские иерархи в их переписке: письма к архиепископу Воронежскому и Задонскому Игнатию (Семенову) (1842–1849 гг.)

Дмитриева Е.Е. Национальная идея и призыв к взаимопониманию: поздний В.Ф. Одоевский в спорах России и Запада

Дмитриев А.П. Об изданиях сочинений А.С. Хомякова и задачах на будущее: неизвестное, неопубликованное, несобранное

Крутова М.С. Сведения об изучении древних славянских памятников письменности в середине XIX века в переписке С.Н. Палаузова и А.Е. Викторова

Генералова Н.П. Из комментариев к «Ранним годам моей жизни» А.А. Фета.

Щербакова М.И. Дополнения к атрибуции архивных документов Отдела рукописей Российской государственной библиотеки

Андреева В.Г. Свойства и признаки эпопеи в трех романах Л.Н. Толстого

Литературный процесс в России XVIII–XIX вв - Светская и духовная словесность - Афанасьев Э.Л. Митрополит Платон (Левшин) — публицист

В самом заглавии статьи много непривычного и необычного для традиции нашего литературоведения и нашей историко-литературной науки. Во многих странах давно уже творения величайших национальных проповедников почитаются наравне с художественными шедеврами; к ним внимательно и доверительно относятся деятели науки. В любой Истории французской литературы мы встретим главы, посвященные Ф. Фенелону, Ж.Б. Боссюэ, Л. Бурдалу, Ж.Б. Массильону и пр. Не обходит вниманием своих ярчайших проповедников и Англия (Д. Донн, Дж. Бэньян и др.). Литературную историю Соединенных Штатов открывают главки, посвященные проповедникам; их творческие установки, их достижения снова всплывают из памяти, когда литературовед переходит к изучению позднего американского романтизма, творчества Г.Д. Торо, Р.У. Эмерсона, У. Чаннинга, Б. Олкотта, У. Уитмена, Г. Мелвилла и др. [Литературная история, с. 97].

У нас несколько по-иному. Проповеди митрополита Илариона, Серапиона Владимирского и других средневековых авторов мы читаем со вниманием, однако творчество ярчайших проповедников XVIII–XIX столетий у нас никак не связывается с развитием светской литературы. А ведь следует вспомнить, что в XIX столетии и сами выдающиеся писатели и поэты начинают осваивать проповеднические интонации, пытаясь возродить проникновенный, почти пророческий тон — П.Я. Чаадаев, В.А. Жуковский, Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой и др.

Митрополит Платон — самовластный, сам себя сделавший, self-made man, как говорили раньше подданные Британской короны. Это родовой признак и наших людей XVIII столетия. В этом смысле все они — сыны Петровы, его творения; он открыл в русском характере признаки, доселе дремавшие. Подобное, почти детское — «я сам», «я сам». «Сам собою научился географии и истории. Самоучкою же приобрел он и знание греческого языка».