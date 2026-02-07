Как верить в благого Бога, когда мир полон хаоса и жестокости, не имеющей видимой цели? Брюс Литтл предлагает оригинальную концепцию «теодицеи мироустройства». Он утверждает, что зло — это не часть Божьего плана, а следствие законов реальности, которые делают возможной подлинную свободу и нравственный выбор.

Эта книга — серьезный интеллектуальный ответ на аргументы «атеистического протеста». Литтл виртуозно доказывает, что мир, в котором возможны ужасные трагедии, парадоксальным образом является единственным типом мира, где человек может обладать истинным достоинством и способностью к любви.

Брюс Литтл - Теодицея сотворенного мироустройства. Бог и бессмысленное зло

Симферополь: ДИАЙПИ, 2008 г. - 232 с.

ISBN 978-966-491- (Укр.)

ISBN 0-7618-2989-Х (США)

Брюс Литтл - Теодицея сотворенного мироустройства. Бог и бессмысленное зло – Содержание

БЛАГОДАРНОСТИ

Глава 1. ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ ТЕОДИЦЕИ?

Обзор теодицей большего блага - Основание для аргумента - Суть аргумента - Уточнение терминов - Свобода воли - Благо - Зло - Всемогущество - Всеведение - Вера / вера в Бога - Формулировка эмпирического аргумента от зла - Эдвард Мадден и Питер Хар - Джон Л. Маки - Уильям Роу - Необходимость новой теодицеи

Глава 2. ТЕОДИЦЕИ БОЛЬШЕГО БЛАГА В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ

Блаженный Августин - Страдания и Божья справедливость - Воля и зло - Бессмысленное зло - Страдания животных - Выводы - Фома Аквинский - Всемогущество и благость Бога - Зло как отсутствие блага - Причина зла - Зло и человеческая свобода - Причины нынешних страданий - Выводы - Готфрид фон Лейбниц - Лучший из всех возможных миров - Значение слова «мир» - Источник зла - Свобода воли - Этот мир включает в себя всё - Зло в лучшем из возможных миров - Большее благо - Выводы - Заключение

Глава 3. ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ТЕОДИЦЕЙ БОЛЬШЕГО БЛАГА

Джон Хик - Грехопадение - Чтобы любить, человек должен быть свободен - Необходимость эпистемологической дистанции - Большее благо как результат зла - Универсализм - Страдания невинных и духовное совершенствование - Выводы - Ричард Суинберн - Либертарианская свобода воли - Когнитивная способность Бога - Большее благо как результат зла - Природное зло не бессмысленно - Большее благо - либо в этой жизни, либо после смерти - Вывод - Майкл Петерсон - Эмпирическая версия аргумента от зла - Либертарианская свобода - Божье всеведение - Решение проблемы бессмысленного зла - Доктрина ада - Критика теодицеи большего блага - Выводы - Заключение

Глава 4. НЕУБЕДИТЕЛЬНОСТЬ ТЕОДИЦЕЙ БОЛЬШЕГО БЛАГА

Задача теодицеи - Опровергнуть или нейтрализовать - Объяснения теодицеи большего блага - Всевластие Бога - Благо за пределами нашего кругозора - Все содействует ко благу - Недостатки теодицеи большего блага - ТББ подразумевает, что для блага необходимо зло - Цель оправдывает средства - ТББ подрывает основание социальной справедливости - ТББ ставит под сомнение ценность молитвы - Релятивизация концепции блага 1 - Кто воспользуется благом? - Отсутствие объективных критериев измерения добра и зла - ТББ неприменима к злу, совершаемому в мыслях - Концепция большего блага ограничивает Бога - Вывод

Глава 5. ОСНОВАНИЯ ТЕОДИЦЕИ СОТВОРЕННОГО МИРОУСТРОЙСТВА

Внесем ясность - Основные элементы теодицеи сотворенного мироустройства - Природа Бога и творения - Бог и человек - Два разума - Моральный порядок сотворенной реальности - Физический порядок сотворенной реальности - Ограничивающая роль Божьих обетований - Божье всевластие и молитва - Убеждение и человеческая свобода - Среднее знание и лучший из возможных миров - Среднее знание - Лучший из возможных миров - Заключение

Глава 6. ТЕОДИЦЕЯ СОТВОРЕННОГО МИРОУСТРОЙСТВА

Теодицея сотворенного мироустройства - Связь между несотворенной и сотворенной реальностью - Может ли Бог предотвратить все чудовищные злодеяния? - Связь между сотворенной и несотворенной реальностью - Принцип причины и следствия - Свобода нравственного выбора и социальная справедливость - Свобода нравственного выбора и ее необходимость для истинной любви - Страдания праведников ради праведности - Страдания праведников из-за несовершенства этого мира - Природное зло - Лучший из всех возможных миров - Обзор теодицеи сотворенного мироустройства - Практическое применение теодицеи сотворенного мироустройства - Заключение

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ