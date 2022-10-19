Молитва пред пением Трисвятаго

Щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный Господи! Прйзри от святаго жилища Твоего и услыши нас молящихся Тебе, и избави нас от всякаго искушения диавольскаго же и человеческаго, и не отстави от нас помощь Твою, и не наведи на нас наказания, превосходящаго силы наша. Ибо не имеем довольно сил побеждати противная. Ты же силен еси, Господи, спасати от всех противлений. Спаси нас, Боже, от бедствий мира сего по благости Твоей, яко да пришедше в чистей совести ко святому Твоему жертвеннику, блаженную и трисвятую песнь с пренебесными силами неосужденно возслем Ти, и благоприятную Ти и божественную совершив службу, сподобимся вечныя жизни. Яко свят еси, Господи Боже наш, и во святых обитавши и почивавши, и Тебе славу и Трисвятую песнь возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Литургия святого апостола Иакова

С нотами

Санкт-Петербург, 2019

Храм Феодоровской иконы Божией Матери в память 300-летия Дома Романовых

Литургия святого апостола Иакова - Всеобщая ектения - Молитва предстоятеля о себе

Призревый на нас милостию и щедротами, Владыко Господи, и даровавый дерзновение нам смиренным и грешным и недостойным рабом Твоим предстояти святому Твоему жертвеннику и приносити Тебе страшную сию и безкровную жертву о наших гресех и о людских неведениих, призри на мя, непотребнаго раба Твоего, и изглади моя прегрешения, благоутробия ради Твоего, и очисти моя уста и сердце от всякия скверны плоти и духа, и отстави от мене всякий помысл постыдный же и неразумный, и удовли мя, силою Всесвятаго Твоего Духа, в службу сию, и приими мя ради Твоея благости, приближающагося святому жертвеннику, и благоволи, Господи, приятным быти приносимым Тебе даром сим руками нашими, снисходяще моим немощем, и не отвержи мене от лица Твоего, ниже возгнушайся моего недостоинства, но помилуй мя, Боже, и по множеству щедрот Твоих презри беззакония моя, яко да неосужденно пришед пред славу Твою, сподоблюся покрова Единородного Твоего Сына и озарения Всесвятаго Твоего Духа, и не яко раб греха отвержен буду, но яко раб Твой обрету благодать и милость и оставление грехов, в сем и будущем веце. Ей, Владыко Вседержителю, Всесильне Господи, услыши моление мое: Ты 60 еси вся действуяй во всех, и от Тебе вси чаем во всех помощи же и заступления, и от Единородного Твоего Сына и Животворящаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.