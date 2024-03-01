Давайте рассмотрим историю, повествующую нам о жизни человека, которого постигло благословение Божье.

Бытие 39:1-5

Речь идет об Иосифе, сыне Иакова, который был продан в рабство своими братьями и попал в дом египтянина Патифара. Писание говорит, что Господь всегда был с Иосифом. После того как Патифар купил себе раба-еврея, он начал замечать, что Иосиф отличается от всех, на нем есть какое-то особенное помазание: всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. Увидев это, Патифар понемногу начал доверять Иосифу руководство всем своим домом.

И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом Египтянина ради Иосифа, и было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле [его]. - Бытие 39:5

Господь благословил дом Египтянина ради Иосифа!

Египет в Библии является прообразом мира, неверующих людей и греховной системы. Разве это не удивительно, что Господь благословляет человека, который не имеет никакого отношения к Богу? Кем был Патифар в глазах Бога? Человеком, который точно не знал Его. Но Господь сделал это не без причины: Он благословил дом Патифара, потому что «был Господь с Иосифом».

И был Господь с Иосифом: он был успешен в делах и жил в доме господина своего, Египтянина. - Бытие 39:2

По-моему, очень странно, что Бог благословляет дом египтянина, который вообще не мог претендовать на Божье благословение, потому что не знал Бога. Да, Патифар мог рассчитывать получить прибыль только благодаря своему талантливому управлению, дарам, трудолюбию и другим качествам, но совсем не мог претендовать на милость Бога Благословляющего.

Антон Литвин - Благословение помазанника

К.: Кириченко, Изд-во ЕДИНСТВО, 2010.- 142.

ISBN 978-966-426-170-5

Антон Литвин - Благословение помазанника – Содержание

Предисловие

Глава 1. Человек Божий является путеводителем к благословению Иосиф и Патифар Авраам и Лот Лаван и Иаков Илия и вдова Самуил и Саул

Глава 2. Идите к продающим и купите себе Иисус в Своем отечестве Женщина с кровотечением Тень Петра Пророк Иона Цена помазания Илия и Елисей

Глава 3. Верность в малом и верность в чужом Верный в малом и во многом верен Верность в чужом - путь в свое Иоав и царь Давид

Глава 4. Послушание - привилегия мудрых Петр и Иисус Павел и кормчий Послушание - путь к победе Послушание - защита от горьких последствий Послушание - путь к особой благости и милости Господа

Глава 5. Испытания в отношениях с лидером Испытание №1. Лидер говорит то, что вы не можете понять или вместить Испытание №2. Эмоциональная реакция лидера Испытание №3. «Меня бросили под танк!» Испытание №4. Когда лидер не замечает вас

Глава 6. Разграничение ответственности священника и народа Чист от крови

Глава 7. Помазание Аарона У каждого есть свое призвание Разница в служении Аарона и Иисуса Навина Иисус Навин

Глава 8. Останься благодарным Бог остается на стороне Моисея

Глава 9. «Ну, а если он все-таки не прав?!» Павел и первосвященник Ной и Хам Саул и Давид Что делать, если человек Божий не прав



Послесловие