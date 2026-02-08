Ливингстон Маргарет - Искусство и восприятие

Книга профессора нейробиологии Гарвардской медицинской школы Маргарет Ливингстон «Искусство и восприятие: Биология зрения» — это междисциплинарное исследование, которое наводит мосты между точной наукой и художественным творчеством. Автор убедительно доказывает, что наше эстетическое впечатление от шедевров живописи напрямую зависит от физиологических особенностей зрительной системы. Ливингстон объясняет, почему улыбка Моны Лизы кажется неуловимой, как импрессионисты заставляли воду на холстах «мерцать» и каким образом художники обманывают наш мозг, создавая иллюзию объема и движения на плоской поверхности.

Опираясь на десятилетия лабораторных исследований, автор доступным языком описывает работу двух параллельных систем зрения в мозге: системы «Где» (отвечающей за глубину, движение и пространственное разрешение) и системы «Что» (анализирующей цвет и детали). Читатель узнает, как различия в обработке светлоты и цвета позволяют художникам управлять вниманием зрителя и вызывать определенные эмоции. Книга иллюстрирована множеством примеров — от классических полотен до современных оптических иллюзий, — что делает научные выкладки наглядными и увлекательными.

«Искусство и восприятие» будет полезна не только нейробиологам и психологам, но и художникам, фотографам, дизайнерам и искусствоведам. Как отмечает в предисловии Нобелевский лауреат Дэвид Хьюбел, понимание биологии зрения сегодня становится для творца таким же необходимым инструментом, каким веками были знания об анатомии мышц и костей. Это фундаментальный труд, который меняет сам способ смотреть на изобразительное искусство, превращая простое созерцание в глубокое понимание природы красоты.

Маргарет Ливингстон — Искусство и восприятие: Биология зрения

М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2020. — 240 с. : ил.

ISBN 978-5-389-16336-2

