Гай Ливитт - Успешное преподавание

Бог чудесно одарил вас. Он призвал вас преподавать Его Слово! Это так волнующе — учить кого-то Божьему Слову. Сам факт того, что Бог позволяет грешному человеческому существу преподавать Его Слово — необыкновенная честь. Сознание того, что те, кто учат, ответственны перед ним за ясное, истинно Библейское преподавание — отрезвляет и обязывает. Библия ясно говорит об обязанности учить. Как утверждается в Новом Завете, не все имеют дар учителя; но каждый все же обязан хотя бы нести Благую Весть другим, представляя рассуждения· п доказательства и говоря о своем уповании в вере.

Павел наставлял Тимофея: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины» (2-е Тимофею 2:15). Петр наставлял: «Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением» (1-е Петра 3:15).

Церковь Нового Завета обращала внимание на учение. Еще с основания церкви Библия утверждает, что новые Христиане посвящали себя апостольскому учению (Деян. 2:42). В Деян. 6 избираются семь человек на специальное служение для вдов, потому что самым важным для апостолов была молитва и служение проповедования Слова. В Антиохийской церкви былц выделены пророки и учителя (Деян. 13:1). Христиане в Верни исследовали Писания ежедневно (Деян. 17:11), так что называются «благомыс- леннее», чем братья в Фессалониках.

Павел три раза упоминает учительский дар в посланиях (Римлянам 12:7, 1-е Коринф. 12:28. Ефесянам 4:11). Он называется в числе даров активное служение в церкви для воспитания учеников в вере и для укрепления человека на служение и для прославления Христа. Он наставлял Тимофея: «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить» (2-е Тцмофею 2:2). Снова и снова звучит повеление Нового Завета: верные учителя должны преподавать верным слушателям Слово Божье.

Преподавание налагает ответственность на учителя. Павел наставлял Тимофея: «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины» (2-е Тимофею 2:15). И он побуждал Тита: «Ты же говори то, что сообразно со здравым учением» (Титу 2:1). В Иакова 3:1 подводится итог о глубине ответственности: «Братия мои! Не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Учитель ответственен за то, что и как он преподает.

Воистину, задача учителя — большая работа. Но это работа Бога. И какая честь для вас — принять в ней участие!