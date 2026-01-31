Лиз Грин - Астрология судьбы
Я обнаружила, что в просвещённом двадцатом веке слово «судьба» часто весьма оскорбительно для многих людей. В конце концов, смерть была отделена от своего первоначального единства с судьбой и превратилась в клиническое, а не метафизическое явление. Но так было не всегда. Судьба назвалась греками Мойрой, и с древних времен она была даймоном рока и смерти, великой силой, старше древнейших богов.
Греческая философия многое могла сказать о судьбе, и в надлежащий момент мы это рассмотрим. Но упоминание о судьбе в настоящее время, похоже, подразумевает потерю контроля, ощущение бессилия, беспомощности и унижения. Когда Кромвель сказал Парламенту, что не следует говорить о судьбе, он озвучил чувство, которое с тех пор пронизывает наши социальные и религиозные взгляды.
История философии зиждется на глубоком вопросе о судьбе и свободе человека; в то же время современные философские писатели, такие как Бертран Рассел, видят «фатализм» и его неизбежных творческих детей — мантические, или гадательные, искусства — как своего рода пятно, оставленное Пифагором и Платоном на чистой рациональной мысли, — пятно, обесцвечивающее в остальном блестящую ткань классического греческого ума.
Лиз Грин - Астрология судьбы
Касталия, 2023,396 с.
ISBN 978-5-521-23844-6
Лиз Грин - Астрология судьбы - Содержание
Введение
Часть первая. Мойра
I. Судьба и женское начало
II. Судьба и Плутон
III. Астрологический Плутон
Госпожа Метелица
IV. Судьба и семья
V. Судьба и трансформация
VI. Сотворение мира
Часть вторая. Даймон
VII. Судьба и миф
VIII. Миф и зодиак
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Водолей
Рыбы
Часть третья. Пронойя
IX. Судьба и синхронность
X. Судьба и самость
Рыбак и его жена
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