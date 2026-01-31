Я обнаружила, что в просвещённом двадцатом веке слово «судьба» часто весьма оскорбительно для многих людей. В конце концов, смерть была отделена от своего первоначального единства с судьбой и превратилась в клиническое, а не метафизическое явление. Но так было не всегда. Судьба назвалась греками Мойрой, и с древних времен она была даймоном рока и смерти, великой силой, старше древнейших богов.

Греческая философия многое могла сказать о судьбе, и в надлежащий момент мы это рассмотрим. Но упоминание о судьбе в настоящее время, похоже, подразумевает потерю контроля, ощущение бессилия, беспомощности и унижения. Когда Кромвель сказал Парламенту, что не следует говорить о судьбе, он озвучил чувство, которое с тех пор пронизывает наши социальные и религиозные взгляды.

История философии зиждется на глубоком вопросе о судьбе и свободе человека; в то же время современные философские писатели, такие как Бертран Рассел, видят «фатализм» и его неизбежных творческих детей — мантические, или гадательные, искусства — как своего рода пятно, оставленное Пифагором и Платоном на чистой рациональной мысли, — пятно, обесцвечивающее в остальном блестящую ткань классического греческого ума.

Лиз Грин - Астрология судьбы

Касталия, 2023,396 с.

ISBN 978-5-521-23844-6

Лиз Грин - Астрология судьбы - Содержание

Введение

Часть первая. Мойра

I. Судьба и женское начало

II. Судьба и Плутон

III. Астрологический Плутон

Госпожа Метелица

IV. Судьба и семья

V. Судьба и трансформация

VI. Сотворение мира

Часть вторая. Даймон

VII. Судьба и миф

VIII. Миф и зодиак Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Водолей Рыбы



Часть третья. Пронойя