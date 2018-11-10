Иудейская суббота - Лизоркин-Бердичевский И.

Коллоквиум в монографиях «Иудейская суббота» — первая книга из серии «Коллоквиум в монографиях». Полагаясь на свидетельства литературных памятников различных ветвей иудаизма периода Второго Храма, автор рассматривает вопрос о роли и значении четвертой заповеди в жизни иудеев во времена эпохи, предшествующей возникновению и распространению христианства.

Монография предназначена для читателей, интересующихся вопросами раннего христианства и его иудейских истоков, и предваряет собой более широкое исследование, над которым автор работает в настоящий момент.

Илья Лизоркин-Бердичевский - Иудейская суббота - Обзор литературы периода Второго Храма

Серия «Коллоквиум в монографиях»

Черкассы: Коллоквиум, 2006. – 144 с.

ISBN 966-8957-03-2

Илья Лизоркин-Бердичевский - Иудейская суббота - Обзор литературы периода Второго Храма - Содержание

Введение

План исследования

Книга Юбилеев

1-я Книга Маккавеев

2-я Книга Маккавеев

Дамасский документ

«Иудейские древности»

Выводы

Библиография

Илья Лизоркин-Бердичевский - Иудейская суббота - Обзор литературы периода Второго Храма - История исследования концепции субботы

Суббота в поздний период эпохи Второго Храма — вопрос, не получивший в научных трудах широкого освещения, хотя за последние десятилетия появилось несколько важных работ на эту тему. В 1982 г. вышла в свет работа Криса Роуланда (Rowland) под названием «Краткое освещение вопроса о соблюдении субботы в иудаизме начала христианской эры». [7] Главным образом эта статья затрагивает такие первоисточники, как Дамасский документ, книгу Юбилеев, сочинения Филона и некоторые другие тексты, которые, по словам Роуланда, принадлежат к фарисейско-раввинистической традиции. В том же году была опубликована статья Сакаэ Кубо (Kubo) под названием «Суббота в междузаветный период», [8] в которой дается краткий обзор основных источников, позволяющих в общих чертах восстановить различные иудейские позиции соответствующего периода. В центре внимания его статьи стоят такие темы, как «Соблюдение субботы в ситуациях конфликта» и «Учение о субботе». В 1992г. вышла статья Хидер Маккей (McKay), в которой автор ставит под сомнение положение, лежащее в основе традиционного представления о понимании субботы во времена Иисуса. Статья была опубликована под названием «От свидетельства к системе: четыре ошибочных трактовки концепции субботы». [9] В другой своей работе, «Суббота и синагога: вопрос о соблюдении субботы в иудаизме эпохи античности» (1994 г.), она попыталась проследить связь между субботой и синагогой. Маккей утверждает, что в основе современного понимания концепции субботы лежат по меньшей мере четыре распространенных заблуждения: 1) о том, что суббота была краеугольным камнем религиозной жизни древнего Израиля, 2) о том, что суббота была днем поклонения у евреев во времена Ветхого Завета, 3) о том, что во времена Нового Завета евреи поклонялись в синагогах, и 4) о том, что Иисус поклонялся в синагогах. Автор стремится доказать, что краеугольным камнем религиозной жизни суббота стала только в поздний период эпохи Второго Храма, а до этого это было не так. По мнению Маккей, до упомянутого периода более важным и значимым праздником, чем суббота, было новомесячие. [10]

Один из крупнейших ученых, работающих в этой области, — немецкий исследователь Лутц Деринг, который в настоящее время преподает в Лондонском университете. Первым его трудом, посвященным вопросу о соблюдении субботы, была статья под названием «Новые аспекты кумранских законов о субботе по фрагментам из Пещеры 4». [11] Текст диссертации, которую он защитил в Геттингенском университете, был опубликован в 1997 г. под названием «Шаббат-галаха и шаббат-праксис в древнем иудаизме: от Элефантинских остраконов до ранних таннаитских традиций» [12] . В том же году он опубликовал работу «Концепция субботы в книге Юбилеев» [13] . В 1998 г. вышли две статьи: «Законы Дамасского документа и 4QMMT» Шарлотты Гемпель (Hempel) [14] и «CD 11:17: ‘Не считая ваших суббот’» Каны Верман (Werman) [15] .

Наиболее же актуальная на сегодняшний день рабо- та — вышедший в свет в 1999 г. труд Лутца Деринга под названием: «Шаббат. Шаббат-галаха и шаббат-праксис в древнем иудаизме и раннем христианстве» [16] . Книга состоит из одиннадцати глав. Во второй главе Деринг рассуждает о том, как соблюдался «шаббат» в иудейской военной колонии в Элефантине. В третьей главе подробно рассмотрен вопрос о «шаббате» и связанных с ним установлениях в книге Юбилеев. Четвертая глава называется «Установления в кумранских текстах, связанные с «шаббатом»». Тема о «шаббате» и связанных с ним установлениях в иудейской диаспоре римско-эллинистической эпохи находит свое отражение в пятой главе. В шестой главе обсуждается вопрос о соблюдении «шаббата» согласно арамейским остраконам из Палестины. В седьмой главе Деринг затрагивает вопрос о соблюдении «шаббата» и торговле в свете связанных с этим днем установлений, основываясь на свидетельствах Нового Завета. В восьмой главе мы читаем об освещении «шаббата» и связанной с ним «галахе» в свитках Иосифа Флавия. В девятой главе рассматривается вопрос о соблюдении «шаббата» фарисеями, саддукеями и ранними таннаями. В десятой главе речь идет о том, как понимали вопрос о позволительности браться за оружие во время «шаббата» иудеи эпохи античности. Последняя глава подводит итоги всего исследования. [17]

Еще одна очень важная работа была написана в 2003г. Герольдом Вайссом (Weiss). Она называется «День радости: Суббота у иудеев и христиан в эпоху античности» [18] . Этот труд представляет собой сборник из восьми статей о субботе, посвященных изучению различных текстов Нового Завета. Кроме того, в главе, с которой начинается книга, рассматривается иудаизм эпохи Иисуса. В своей рецензии на эту работу Лутц Деринг в целом дал положительный отзыв на изыскания Вайсса. [19] Однако нужно признать, что Деринг подверг критике Вайсса за то, что тот, по его мнению, преувеличил эсхатологическое значение субботы в раннем иудаизме.

Этот обзор показывает, что вопрос о субботе в поздний период эпохи Второго Храма пока не получил достаточно широкого освещения. Особенно остро ощущается отсутствие в научной литературе исчерпывающего свода соответствующих текстов из различных первоисточников. Одна из задач данного исследования — предложить именно такой свод текстов.