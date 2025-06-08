Лизоркин — Иудейское Евангелие от Иоанна
Он был источником жизни, и жизнь была светом для людей. Свет сияет во тьме, и тьма его поглотить не смогла (Ин. 1:4–5).
Для автора этого Евангелия Слово Бога отличалось от Бога и в то же самое время каким-то образом было самим Богом. Это Слово Бога (Логос/Мемра) играло исключительную роль в сотворении мира, о чём мы читали ранее. Более того, жизненная сила, которая заставляет любое Божье творение дышать, двигаться и существовать, была тонко связана с ним и зависела именно от этого Слова Бога (ст. 3). В этой части автор Евангелия сравнивает Логос/Мемра/Слово со светом, сияющим во тьме, решительно утверждая, что сила тьмы не смогла объять (победить) его. Весь последующий текст Евангелия, включая образы тьмы и света, новозаветные богословы традиционно связывали с влиянием на автора греческой философии Платона. Однако в 1948 году, когда были обнаружены свитки Мёртвого моря и затем по прошествии десятилетий они стали доступны учёному сообществу, возникла совсем иная картина. Образы света и тьмы, а также другие похожие темы часто встречаются в свитках Мёртвого моря (1QS 3.13–4.26).
В качестве примера мы можем прочитать отрывок из документа, написанного членами Кумранской общины приблизительно за сто лет до Иисуса:
«Бог назначил два духовных начала, пока существуют человеческие существа. Они служат для различения истины и лжи. Одно начало света, другое тьмы».
Элияху Лизоркин — Иудейское Евангелие от Иоанна — Открывая для себя Иисуса, Царя всего Израиля
Н. Новгород: Агапе, 2024. — 384 с.
ISBN 978-5-88930-154-7
Элияху Лизоркин — Иудейское Евангелие от Иоанна — Содержание
- Благодарность
- Отзывы
- Авторская оговорка
- Предисловие
- Введение
- Глава 1. Пролог. Свидетельство Иоанна Крестителя. Первые ученики
- Глава 2. Свадьба в Канне. Первая Пасха. Очищение Храма
- Глава 3. Иисус и Никодим. Последнее свидетельство Иоанна Крестителя
- Глава 4. Иисус и самаритянка: перечитывая любимую историю
- Глава 5. Исцеление в субботу при купальне Вифезда. Последующая полемика
- Глава 6. Вторая Пасха. Насыщение пяти тысяч. Хождение по воде. Хлеб жизни
- Глава 7. Праздник кущей. Иисус учит в Храме. Разные мнения
- Глава 8. Женщина, уличённая в прелюбодеянии. «Свет миру». Истина, происхождение и личность Иисуса
- Глава 9. Исцеление в субботу возле купальни Шилоах. Последующая полемика
- Глава 10. Добрый Пастух. Праздник обновления. Иисус уходит в Вифанию
- Глава 11. Воскрешение Лазаря. Заключительный заговор против Иисуса. Иисус уходит в Эфраим
- Глава 12. Третья Пасха. Вход в Иерусалим. Час Его настал
- Глава 13. Последняя вечеря. Омовение ног. Отречение Петра
- Глава 14. Прощальная речь Иисуса (Часть I)
- Глава 15. Прощальная речь Иисуса (Часть II)
- Глава 16. Прощальная речь Иисуса (Часть III)
- Глава 17. Великая первосвященническая молитва Иисуса
- Глава 18. Арест. Собрание в доме Анны. Отречение Петра. Суд Иисуса перед Пилатом
- Глава 19. Суд продолжается. Распятие. Погребение
- Глава 20. Воскресение и явления Иисуса
- Глава 21. Заключение. Указание на авторство
Большое спасибо!