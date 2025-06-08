Он был источником жизни, и жизнь была светом для людей. Свет сияет во тьме, и тьма его поглотить не смогла (Ин. 1:4–5).

Для автора этого Евангелия Слово Бога отличалось от Бога и в то же самое время каким-то образом было самим Богом. Это Слово Бога (Логос/Мемра) играло исключительную роль в сотворении мира, о чём мы читали ранее. Более того, жизненная сила, которая заставляет любое Божье творение дышать, двигаться и существовать, была тонко связана с ним и зависела именно от этого Слова Бога (ст. 3). В этой части автор Евангелия сравнивает Логос/Мемра/Слово со светом, сияющим во тьме, решительно утверждая, что сила тьмы не смогла объять (победить) его. Весь последующий текст Евангелия, включая образы тьмы и света, новозаветные богословы традиционно связывали с влиянием на автора греческой философии Платона. Однако в 1948 году, когда были обнаружены свитки Мёртвого моря и затем по прошествии десятилетий они стали доступны учёному сообществу, возникла совсем иная картина. Образы света и тьмы, а также другие похожие темы часто встречаются в свитках Мёртвого моря (1QS 3.13–4.26).

В качестве примера мы можем прочитать отрывок из документа, написанного членами Кумранской общины приблизительно за сто лет до Иисуса:

«Бог назначил два духовных начала, пока существуют человеческие существа. Они служат для различения истины и лжи. Одно начало света, другое тьмы».

Элияху Лизоркин — Иудейское Евангелие от Иоанна — Открывая для себя Иисуса, Царя всего Израиля

Н. Новгород: Агапе, 2024. — 384 с.

ISBN 978-5-88930-154-7

Элияху Лизоркин — Иудейское Евангелие от Иоанна — Содержание