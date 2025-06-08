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Лизоркин — Иудейское Евангелие от Иоанна

Элияху Лизоркин — Иудейское Евангелие от Иоанна
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, JUDAICA, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology, Educational

Он был источником жизни, и жизнь была светом для людей. Свет сияет во тьме, и тьма его поглотить не смогла (Ин. 1:4–5).

Для автора этого Евангелия Слово Бога отличалось от Бога и в то же самое время каким-то образом было самим Богом. Это Слово Бога (Логос/Мемра) играло исключительную роль в сотворении мира, о чём мы читали ранее. Более того, жизненная сила, которая заставляет любое Божье творение дышать, двигаться и существовать, была тонко связана с ним и зависела именно от этого Слова Бога (ст. 3). В этой части автор Евангелия сравнивает Логос/Мемра/Слово со светом, сияющим во тьме, решительно утверждая, что сила тьмы не смогла объять (победить) его. Весь последующий текст Евангелия, включая образы тьмы и света, новозаветные богословы традиционно связывали с влиянием на автора греческой философии Платона. Однако в 1948 году, когда были обнаружены свитки Мёртвого моря и затем по прошествии десятилетий они стали доступны учёному сообществу, возникла совсем иная картина. Образы света и тьмы, а также другие похожие темы часто встречаются в свитках Мёртвого моря (1QS 3.13–4.26).

В качестве примера мы можем прочитать отрывок из документа, написанного членами Кумранской общины приблизительно за сто лет до Иисуса:

«Бог назначил два духовных начала, пока существуют человеческие существа. Они служат для различения истины и лжи. Одно начало света, другое тьмы».

Элияху Лизоркин — Иудейское Евангелие от Иоанна — Открывая для себя Иисуса, Царя всего Израиля

Н. Новгород: Агапе, 2024. — 384 с.
ISBN 978-5-88930-154-7

Элияху Лизоркин — Иудейское Евангелие от Иоанна — Содержание

  • Благодарность
  • Отзывы
  • Авторская оговорка
  • Предисловие
  • Введение
  • Глава 1. Пролог. Свидетельство Иоанна Крестителя. Первые ученики
  • Глава 2. Свадьба в Канне. Первая Пасха. Очищение Храма
  • Глава 3. Иисус и Никодим. Последнее свидетельство Иоанна Крестителя
  • Глава 4. Иисус и самаритянка: перечитывая любимую историю
  • Глава 5. Исцеление в субботу при купальне Вифезда. Последующая полемика
  • Глава 6. Вторая Пасха. Насыщение пяти тысяч. Хождение по воде. Хлеб жизни
  • Глава 7. Праздник кущей. Иисус учит в Храме. Разные мнения
  • Глава 8. Женщина, уличённая в прелюбодеянии. «Свет миру». Истина, происхождение и личность Иисуса
  • Глава 9. Исцеление в субботу возле купальни Шилоах. Последующая полемика
  • Глава 10. Добрый Пастух. Праздник обновления. Иисус уходит в Вифанию
  • Глава 11. Воскрешение Лазаря. Заключительный заговор против Иисуса. Иисус уходит в Эфраим
  • Глава 12. Третья Пасха. Вход в Иерусалим. Час Его настал
  • Глава 13. Последняя вечеря. Омовение ног. Отречение Петра
  • Глава 14. Прощальная речь Иисуса (Часть I)
  • Глава 15. Прощальная речь Иисуса (Часть II)
  • Глава 16. Прощальная речь Иисуса (Часть III)
  • Глава 17. Великая первосвященническая молитва Иисуса
  • Глава 18. Арест. Собрание в доме Анны. Отречение Петра. Суд Иисуса перед Пилатом
  • Глава 19. Суд продолжается. Распятие. Погребение
  • Глава 20. Воскресение и явления Иисуса
  • Глава 21. Заключение. Указание на авторство
Views 381
Rating 3.8 / 5
Added 08.06.2025
Author brat Vadim
Rate this publication:
3.8/5 (3)

Comments (1 comment)

A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!

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