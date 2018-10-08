Духовная депрессия - Мартин Ллойд-Джонс - Spiritual Depression

Что мы видим в этой книге? Мы видим людей, у которых масса внутренних и внешних проблем. Их души мечутся в поисках ответа на насущные вопросы. Эти люди обращаются к себе и к своей душе, анализируя свои проблемы. Они то обличают и осуждают, то утешают и ободряют самих себя. Временами они ликуют, временами подавлены, но всегда неизменно честны и искренни. Они всегда искренни. Именно поэтому описание их переживаний может сослужить нам величайшую службу — если, конечно, и мы, подобно им, будем честны перед самими собой.

Простейшее определение Книги Псалмов звучит так: это книга, содержащая в себе богодухновенные молитвы и хвалы Богу Израиля. В ней Бог открывает нам истину, преломленную через чувства, желания и страдания Божьего народа. Именно поэтому псалмы в течение многих столетий служили для Божьих людей неизменным источником утешения и поддержки.

СПб.: Мирт, 2008. – 176 с



«Вот такой рецепт. Не истязайте себя в молитве, умоляя Его даровать вам силу. Живите христианской жизнью. Живите так, как Он вам заповедал.

Молитесь, размышляйте о Нем, проводите с Ним время.

Просите, чтобы Он явил вам Себя. А остальное предоставьте Ему. Он даст вам силу. „Как дни твои, будет умножаться сила твоя". Он знает нас лучше, чем мы знаем сами себя, и Он даст нам по потребностям.

Поступайте так и сможете повторить вслед за апостолом: „Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе".

Проблемой духовной депрессии необходимо заниматься, во–первых, ради людей, находящихся в этом состоянии. Их надо освободить, избавить от этого несчастья, от внутренней неуверенности и изматывающей тревоги — от переживаний, так ярко описанных в псалме 41. Очень печально, что многие проживают таким образом большую часть своей жизни. Эти люди — христиане. Но они очень многое упускают в своей христианской жизни — депрессия обкрадывает их. Так что ради них надо серьезно изучить эту проблему.

Но есть и вторая, более важная причина, которая заставляет нас отнестись к проблеме депрессии со всей серьезностью. Сделать это надо ради Царства Божьего и ради Божьей славы. Во фразе «угнетенный христианин» содержится глубокое внутреннее противоречие, не говоря уже о том, что такой человек не лучшим образом представляет Евангелие.

В наше время людей все больше интересуют конкретные результаты, а не отвлеченные истины. Люди отчаянно ищут помощи. Думается, что Бог расширяет границы Своего Царства, используя, в частности, и простую христианскую жизнь вполне обычных людей. Если христианин несчастен, то у окружающих создается впечатление, что быть христианином — значит быть несчастным. Разве это способствует расширению Царства Божьего? Поэтому очень важно избавиться от состояния угнетенности — хотя бы ради окружающих, ради тех, кого свет Евангелия еще не озарил. Многие люди, живущие чисто мирской жизнью, с большим увлечением и восторгом относятся к тем вещам, которые их занимают. Они, как безумные, вопят на футбольных матчах; или оживленно обсуждают увиденные фильмы.

Они полны радости и энтузиазма и жаждут поделиться своими чувствами с первым встречным. По контрасту с ними, христиане часто выглядят не слишком счастливыми, им как будто недостает истинной радости и свободы. В результате многие утрачивают всякий интерес к христианству. Ради Божьей славы мы должны жить так, чтобы не вызывать в людях недоверие к Христу, представителями Которого мы являемся, а напротив, привлекать их к Нему. Да, не всегда можно изменить обстоятельства. Но мы всегда должны быть такими, чтобы у окружающих была возможность воскликнуть: «Я хотел бы жить в этом мире так, как живет он!»

В этой главе я хочу в общих чертах рассмотреть причины духовной депрессии и пути избавления от нее. А затем мы поговорим о том, что нам делать (опять же пока в общем и целом), если депрессия настигнет нас самих.

Всегда разумно сначала рассмотреть общие принципы и, не торопясь, оценить свое собственное состояние. Следует избегать искушения немедленно сосредоточиться на каких–то конкретных деталях.

Только после этого можно переходить ко второму, не менее важному, этапу: к внимательному и осторожному анализу наших личных проблем в свете общих принципов.

В псалме 41 представлена чрезвычайно достоверная картина духовной депрессии. Мы видим, до какой степени этот человек подавлен и удручен. Обратите внимание на разницу между стихами 6 и 12 [1] . В стихе 6 псалмопевец провозглашает, что вид Божьего лица всегда утешает и помогает: «Я буду еще славить Его за помощь, которую дает вид Его лица». Но в стихе 12 он говорит уже о своем лице: «Я буду еще славить Его, Кто есть мой Бог и здоровье моего лица». Когда человек удручен и несчастен, это всегда проявляется в выражении его лица. О нем говорят: у него расстроенный вид.

Достаточно одного взгляда, чтобы понять, в каком состоянии он находится. Но псалмопевец утверждает: «Когда я по–настоящему смотрю на Бога, то мне становится лучше, и лицо у меня светлеет: ведь Он есть здоровье моего лица». Созерцание Бога излечивает человека. Лицо его утрачивает тревожное выражение, светлеет, становится радостным и спокойным. И дело тут не в натягивании какой–то маски. Эти изменения неизбежны. Если мы угнетены, то, хотим мы того или нет, это скажется на выражении нашего лица. Точно также, если наши взаимоотношения с Богом правильны, то это отражается на нашем внешнем облике и поведении.

Герой псалма выглядит так, как будто вселенная всей своей тяжестью легла ему на плечи. Он плачет в смятении и страхе: «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь». Его тревожит собственная судьба. Его беспокоят враги, которые нападают со всех сторон и ложными выдумками чернят его самого и его Бога. Кажется, мрак затопил его целиком. Он не в силах больше контролировать свои чувства. Он потерял аппетит, это видно из его слов «слезы мои были для меня хлебом». Нам всем знакомо такое состояние. Когда мы в тревоге, то не хотим есть, пища кажется почти отвратительной.

Печально, но когда мы находимся в таком состоянии, то зачастую настолько озабочены собственными переживаниями, что уже не думаем о впечатлении, которое производим на окружающих. Сумей человек увидеть себя со стороны — и во многих случаях это стало бы первым шагом к победе. Он бы отчасти уже избавился от эгоистичной сосредоточенности на своем несчастье и от мрачного самокопания.

Охарактеризовав это состояние в целом, мы можем приступать к рассмотрению причин его возникновения. Самая первая из них — это темперамент. С полной определенностью можно утверждать, что существуют различные типы людей. И с этим необходимо считаться.

Некоторые христиане полагают, что христианство упраздняет различия в темпераменте и, следовательно, нет нужды принимать их во внимание. Возражение очень серьезное. Конечно, ни темперамент, ни психологические особенности, ни физическая конституция не оказывают ни малейшего влияния на наше спасение. Это, слава Богу, незыблемый фундамент нашей христианской позиции. Каковы бы ни были наши личностные особенности, мы все одинаково спасены — одним актом Бога, совершенным Им через Своего Сына — нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа.

Это наш ответ тому критическому отношению к христианству, которое часто возникает при изучении психологии. Мы не признаем такого понятия, как «комплекс религиозности». Мы торжествуем и радуемся тому факту, что в Церкви живого Бога находят себе место (и еще найдут) люди всех типов темперамента. Но, подчеркивая, что темперамент ни в малейшей степени не сказывается на нашем спасении, я тем не менее настаиваю, что он чрезвычайно серьезно сказывается на нашем опыте христианской жизни.