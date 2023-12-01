Ллойд-Джонс - Иисус на страницах Библии
Эта книга рассказывает главную Историю, на фоне которой разворачиваются все остальные библейские повествования. Чтобы изложить эту Историю, понадобилась целая Библия. В центре её — Младенец. Дитя, от Которого зависят судьбы всего человечества. В каждой истории — от Ноя до Моисея и от Моисея до царя Давида — слышится Его имя. Иисус — как недостающее звено головоломки, которое связывает вместе её разрозненные фрагменты, образуя целостную картину.
«Иисус на страницах Библии» — прекрасно написанная и замечательно иллюстрированная книга. Она побуждает детей самостоятельно убедиться в том, что Иисус стоит в центре великой Истории Божьего спасения — и в центре их собственной истории тоже.
Для детей дошкольного возраста (4-7 лет).
Салли Ллойд-Джонс - Иисус на страницах Библии
Чернигов; In Luminc Media, 2011. — 352 с.
ISBN 978-966-2593-01-3
Салли Ллойд-Джонс - Иисус на страницах Библии - Содержание
Из Ветхого Завета
- История и песня
- Начало. Прекрасный дом
- Страшная ложь
- Новое начало
- Гигантская лестница в небо
- Сын смеха
- Дар
- Девушка, которая никому не была нужна ..
- Великодушный князь
- Бог-избавитель
- Бог даёт выход
- Десять способов быть совершенным
- Военачальник
- Совсем ещё мальчик... но истинный царь! .
- Юный герой и страшный великан
- Добрый пастырь
- Девочка-рабыня и гордый военачальник
- Операция «Слёз больше не будет»
- Даниил и страшная ночь
- Божий посланец
- Готовьтесь!
Из Нового Завета
- Он пришёл!
- Свет всему миру
- Царь всех царей
- Небо раскрывается
- Пойдёмте со Мной!
- Маленькая девочка и бедная
- больная женщина
- Как нужно молиться
- Певец
- Повелитель бури
- Наелись досыта!
- Поиски сокровища
- Друг маленьких детей
- Человек, у которого не было
- ни одного друга
- Сын уходит из родительского дома ....
- Омыла слезами
- Царь-Слуга
- Тёмная ночь в саду
- Тьма по всей земле
- Божье чудо
- Возвращение домой
- Бог посылает Помощника
- Савл прозревает
- Небесное видение
Салли Ллойд-Джонс - Иисус на страницах Библии - История и песня
Небеса поют о том, как велик Бог, и небесная высь восклицает: «Смотрите, это сделали Божьи руки!» День за днём... и ночь за ночью... они говорят нам об этом.
Псалом 18:2, 3 (пересказ)
Бог написал: «Я вас люблю». Он написал это для нас и в небесах, и на земле, и в морских глубинах. И всюду — куда ни глянь — мы можем прочитать это Божье признание! Потому что Бог создал окружающий нас мир так, чтобы отражаться в нём, как в зеркале. Бог хотел показать нам, каков Он есть, помочь нам узнать Его и заставить наши сердца петь.
Петь оттого, что котёнок гоняется за своим хвостом. Петь оттого, что красные маки привольно растут в поле. Петь оттого, что дельфин прыгает в волнах.
Бог выразил Свою любовь ещё и в словах, которые записаны в книге под названием «Библия».
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Прекрасное детское пособие по изучению Библии, спасибо нашим мастерам - постарались!