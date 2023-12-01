«Иисус на страницах Библии» — прекрасно написанная и замечательно иллюстрированная книга. Она побуждает детей самостоятельно убедиться в том, что Иисус стоит в центре великой Истории Божьего спасения — и в центре их собственной истории тоже.

Эта книга рассказывает главную Историю, на фоне которой разворачиваются все остальные библейские повествования. Чтобы изложить эту Историю, понадобилась целая Библия. В центре её — Младенец. Дитя, от Которого зависят судьбы всего человечества. В каждой истории — от Ноя до Моисея и от Моисея до царя Давида — слышится Его имя. Иисус — как недостающее звено головоломки, которое связывает вместе её разрозненные фрагменты, образуя целостную картину.

Салли Ллойд-Джонс - Иисус на страницах Библии

Чернигов; In Luminc Media, 2011. — 352 с.

ISBN 978-966-2593-01-3

Салли Ллойд-Джонс - Иисус на страницах Библии - Содержание

Из Ветхого Завета История и песня

Начало. Прекрасный дом

Страшная ложь

Новое начало

Гигантская лестница в небо

Сын смеха

Дар

Девушка, которая никому не была нужна ..

Великодушный князь

Бог-избавитель

Бог даёт выход

Десять способов быть совершенным

Военачальник

Совсем ещё мальчик... но истинный царь! .

Юный герой и страшный великан

Добрый пастырь

Девочка-рабыня и гордый военачальник

Операция «Слёз больше не будет»

Даниил и страшная ночь

Даниил и страшная ночь Божий посланец

Готовьтесь! Из Нового Завета Он пришёл!

Свет всему миру

Царь всех царей

Небо раскрывается

Пойдёмте со Мной!

Маленькая девочка и бедная

больная женщина

Как нужно молиться

Певец

Повелитель бури

Наелись досыта!

Поиски сокровища

Друг маленьких детей

Человек, у которого не было

ни одного друга

Сын уходит из родительского дома ....

Омыла слезами

Царь-Слуга

Тёмная ночь в саду

Тьма по всей земле

Божье чудо

Возвращение домой

Бог посылает Помощника

Савл прозревает

Небесное видение Салли Ллойд-Джонс - Иисус на страницах Библии - История и песня

Небеса поют о том, как велик Бог, и небесная высь восклицает: «Смотрите, это сделали Божьи руки!» День за днём... и ночь за ночью... они говорят нам об этом.

Псалом 18:2, 3 (пересказ)

Бог написал: «Я вас люблю». Он написал это для нас и в небесах, и на земле, и в морских глубинах. И всюду — куда ни глянь — мы можем прочитать это Божье признание! Потому что Бог создал окружающий нас мир так, чтобы отражаться в нём, как в зеркале. Бог хотел показать нам, каков Он есть, помочь нам узнать Его и заставить наши сердца петь.

Петь оттого, что котёнок гоняется за своим хвостом. Петь оттого, что красные маки привольно растут в поле. Петь оттого, что дельфин прыгает в волнах.

Бог выразил Свою любовь ещё и в словах, которые записаны в книге под названием «Библия».