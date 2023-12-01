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Ллойд-Джонс - Иисус на страницах Библии

Салли Ллойд-Джонс - Иисус на страницах Библии
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Category ESXATOS BOOKS, Bible Commentaries, Family, Philology Literature
Эта книга рассказывает главную Историю, на фоне которой разворачиваются все остальные библейские повествования. Чтобы изложить эту Историю, понадобилась целая Библия. В центре её — Младенец. Дитя, от Которого зависят судьбы всего человечества. В каждой истории — от Ноя до Моисея и от Моисея до царя Давида — слышится Его имя. Иисус — как недостающее звено головоломки, которое связывает вместе её разрозненные фрагменты, образуя целостную картину.
«Иисус на страницах Библии» — прекрасно написанная и замечательно иллюстрированная книга. Она побуждает детей самостоятельно убедиться в том, что Иисус стоит в центре великой Истории Божьего спасения — и в центре их собственной истории тоже.
Для детей дошкольного возраста (4-7 лет).

Салли Ллойд-Джонс - Иисус на страницах Библии

Чернигов; In Luminc Media, 2011. — 352 с.
ISBN 978-966-2593-01-3

Салли Ллойд-Джонс - Иисус на страницах Библии - Содержание

Из Ветхого Завета
  • История и песня
  • Начало. Прекрасный дом
  • Страшная ложь
  • Новое начало
  • Гигантская лестница в небо
  • Сын смеха
  • Дар
  • Девушка, которая никому не была нужна ..
  • Великодушный князь
  • Бог-избавитель
  • Бог даёт выход
  • Десять способов быть совершенным
  • Военачальник
  • Совсем ещё мальчик... но истинный царь! .
  • Юный герой и страшный великан
  • Добрый пастырь
  • Девочка-рабыня и гордый военачальник
  • Операция «Слёз больше не будет»
  • История и песняДаниил и страшная ночь
  • Божий посланец
  • Готовьтесь!
Из Нового Завета
  • Он пришёл!
  • Свет всему миру
  • Царь всех царей
  • Небо раскрывается
  • Пойдёмте со Мной!
  • Маленькая девочка и бедная
  • больная женщина
  • Как нужно молиться
  • Певец
  • Повелитель бури
  • Наелись досыта!
  • Поиски сокровища
  • Друг маленьких детей
  • Человек, у которого не было
  • ни одного друга
  • Сын уходит из родительского дома ....
  • Омыла слезами
  • Царь-Слуга
  • Тёмная ночь в саду
  • Тьма по всей земле
  • Божье чудо
  • Возвращение домой
  • Бог посылает Помощника
  • Савл прозревает
  • Небесное видение

Салли Ллойд-Джонс - Иисус на страницах Библии - История и песня

Небеса поют о том, как велик Бог, и небесная высь восклицает: «Смотрите, это сделали Божьи руки!» День за днём... и ночь за ночью... они говорят нам об этом.
Псалом 18:2, 3 (пересказ)
Бог написал: «Я вас люблю». Он написал это для нас и в небесах, и на земле, и в морских глубинах. И всюду — куда ни глянь — мы можем прочитать это Божье признание! Потому что Бог создал окружающий нас мир так, чтобы отражаться в нём, как в зеркале. Бог хотел показать нам, каков Он есть, помочь нам узнать Его и заставить наши сердца петь.
Петь оттого, что котёнок гоняется за своим хвостом. Петь оттого, что красные маки привольно растут в поле. Петь оттого, что дельфин прыгает в волнах.
Бог выразил Свою любовь ещё и в словах, которые записаны в книге под названием «Библия».
Views 2 192
Rating 5.0 / 5
Added 01.12.2023
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (5 comments)

Юкрий 1 year ago

Спасибо 
S
Sergey05 3 years ago

Большое спасибо!
Y
Yastya1 4 years ago

Хорошая книга
Y
Yastya1 4 years ago

Где скачать можно?
E
esxatos 7 years ago

Прекрасное детское пособие по изучению Библии, спасибо нашим мастерам - постарались! 

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