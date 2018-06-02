Псалом 72 рассматривает проблему, которая часто смущала и разочаровывала Божий народ. Факти­чески, это двойная проблема: почему верующие люди так часто страдают, в то время как неверующие процветают?

В этом псалме представлен классический библейский метод решения этой проблемы. Псалмопевец рассказывает нам о своем личном опыте, раскрывая самые драматические переживания своей души, и от состояния, близкого к отчая­нию, он шаг за шагом ведет нас к окончательному триумфу и уверенности.

В то же время здесь говорится о великом богооправдании. Вот почему этот псалом всегда привлекал внимание проповедников, душепопечителей и учителей Библии. Подготовка и произнесение воскресных проповедей, в которых излагается богатое учение на эту тему, было для меня одновременно и радостью, и трудом любви. Проповедь из этой серии под названием «Тем не менее» однажды была использована Богом, чтобы дать мгновенное облегчение и великую радость человеку, переживающему тяжелую ду­шевную агонию и находящемуся почти на грани срыва.

Он прибыл в Лондон, преодолев почти 6000 миль, и он до сих пор убежден, что Бог по Своей бесконечной благодати заставил его преодолеть это расстояние, чтобы услышать эту проповедь. Пусть же этот факт, как и множество других, будет дока­зательством того, что «дверь надежды» открыта для многих людей, чьи ноги «едва не пошатнулись» и чьи стопы «едва не поскользнулись».

Мартин Ллойд-Джонс - Испытание веры

Харьков, БИБЛОС-АЛЬФА, 2008 г.

ISBN 966-2013-06-7

ISBN 0 85110 569 6

Мартин Ллойд-Джонс - Испытание веры - Содержание

Предисловие

Постановка проблемы (Псалом 72, стихи 1-2)

Твердое основание (стих 15)

Важность духовного мышления (стихи 16-17)

Рассмотрение всех фактов (стихи 16-17)

Начало понимания (стихи 18-20)

Самоанализ (стихи 21-22)

Духовная аллергия (стихи 21-22)

«Но» (стихи 23-24) 108

Неотступность святых (стих 24)

Вечная Скала (стихи 25-26)

Новое решение (стихи 27-28)

Мартин Ллойд-Джонс - Испытание веры - Предисловие

Для нас очень важно осознавать истину о том, что Бог всегда благ к Своему народу, к чистым сердцем. Это и есть главное утверждение псалмопевца. Во время изучения этого псалма мы должны рассмотреть, каким образом его автор пришел к такому заключению. То, что он сказал, можно подытожить следующим образом: псалмопевец начинает с общего вывода, сделанного на основании своего личного опыта, затем делает отступление и в конце возвращается к тому, с чего начал. Псалмы столь ценны для нас потому, что их авторы анализируют свой опыт и переживания. Также все мы знаем, что в псалмах описываются ситуации, в которых оказываемся и мы. Мы начинаем двигаться в правильном направлении, затем происходит нечто непредвиденное, и нам кажется, что мы все теряем. Проблема заключается в том, как нам вернуться в исходное состояние. Как раз об этом и говорит автор данного псалма, показывая, как наша душа может вновь обрести истинный покой.

Этот псалом — лишь одна из многих иллюстраций к дан­ной теме. Прочитайте, например, Псалом 42, автор которого находился в подобном состоянии. Обращаясь к самому себе, он говорит: «Для чего Ты отринул меня? для чего я сетуя хожу от оскорблений врага?» Автор беседует с самим собой, обращается к своей душе так же, как и автор Псалма 72. Раз­ница заключается лишь в том, что в Псалме 72 автор излагает свои рассуждения самым поразительным образом.

Этот человек рассказывает нам о жизненном испытании, через которое он прошел. Он говорит, что был сильно потря­сен и едва не упал. Почему это случилось? Лишь потому, что он не понимал, каким путем ведет его Бог. Ему открылась очень болезненная истина. Он жил благочестивой жизнью, очищал свое сердце и омывал в невинности руки. Другими словами, этот человек старался жить свято. Он удалялся от греха, размышлял о Божьем, проводил время в молитве к Богу. Проверка жизни стала для него привычкой; обнару­жив грех, он тут же в сокрушении исповедовал его Богу. Он стремился к прощению и обновлению, к тому, чтобы всей своей жизнью угождать Богу. Он хранил себя неоскверненным от мира и уклонялся от нечистых путей, он посвятил себя благочестию и все же проходил через огромные трудности и скорби, «подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро». Он переживал очень тяжелые времена, хотя нам конкретно не говорится, что с ним происходило. Возможно, это была болезнь или семейные трудности. В любом случае, псалмопевец глубоко страдал и подвергался сильным искуше­ниям. Казалось, ничего не может измениться к лучшему.