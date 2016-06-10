Ллойд-Джонс - От страха к вере

В жизни верующего человека возникает множество различных проблем. Библия не обещает, что наша христианская жизнь в этом мире будет легкой и беззаботной. Нас всегда подстерегает враг душ человеческих. Его главная цель — ввести нас в уныние, а если удастся, даже заставить отречься от веры. Он посылает нам различные искушения — всё, что может разрушить нашу веру.

Одну из главных проблем, которые беспокоят верующих сегодня, можно назвать феноменом истории. В наши дни многие люди обеспокоены ситуацией в мире. Так было не всегда. С конца девятнадцатого столетия и, возможно, до 1914 года включительно главной проблемой, беспокоившей верующих, был феномен науки, а не истории. В этот период ожесточенные нападки на веру основывались на так называемом «авторитете ученых и научных открытий». Трудность заключалась в том, чтобы примирить учение Библии с теми фактами, которые наблюдали в природе, и их научным истолкованием.

Многих это беспокоит и сейчас, но не эта проблема является главной в наши дни. Конфликт между верой и наукой сегодня неактуален. Большинство ученых отвергло материалистические взгляды, господствующие в среде популяризаторов науки несколько десятилетий тому назад. Последние открытия в области физики положили им конец, и мы стали свидетелями того, что множество выдающихся ученых были вынуждены признать существование высшего Разума, стоящего за Вселенной.

Следовательно, главная проблема наших дней заключается не в феномене науки, а в феномене истории. Это величайшая проблема двадцатого столетия. Она естественным образом вытекает из событий нашего времени. Наши предки не сталкивались с подобной проблемой, поскольку их жизнь протекала тихо и безмятежно. Создавалось впечатление, что можно достичь состояния совершенства во всех сферах бытия. Человечество намеревалось войти в Обетованную землю прогресса и всеобщего процветания и полагало, что для этого необходимо терпеливо дожидаться дня, который ознаменует начало «золотого века». Однако мы, люди двадцатого столетия, были потрясены событиями, очевидцами которых стали. Не все из нас выдержали испытание веры. Многие не смогли объяснить причины возникновения первой и второй мировых войн в свете библейского учения о Божьем провидении.

Мартин Ллойд- Джонс — От страха к вере

Пер. с англ. — X.: БИБЛОC-АЛЬФА, 2008. — 80 с.

ISBN 966-2013-07-5

Мартин Ллойд- Джонс — От страха к вере — Содержание

План книги Аввакума

Непонятные пути Божьи

Недоумение пророка

Ожидание ответа от Бога

«Праведный своею верою жив будет»

Как нужно молиться

Как радоваться во время скорбей

Мартин Ллойд- Джонс - От страха к вере — Непонятные пути Божьи

Исследуя Божьи деяния, мы прежде всего обнаруживаем, что Бог по непонятным причинам молчит и бездействует в самых критических обстоятельствах. Почему Бог позволяет совершаться тем или иным историческим событиям? Почему Церковь сегодня находится в таком состоянии? Исследуйте историю Церкви за последние сорок или пятьдесят лет. Почему Бог допустил такое состояние? Почему Он допустил появление «модернизма», разрушающего сами основания христианства?

Почему Бог не поразит смертью тех людей, которые богохульствуют и отрицают веру вместо того, чтобы защищать и проповедовать ее? Почему Бог допускает, чтобы происходили ужасные события, совершаемые во имя Его? Почему Бог не отвечает на молитвы Своих преданных слуг? Тридцать или сорок лет мы молимся о пробуждении. Мы искренни и ревностны в своих молитвах. Нас глубоко тревожит положение дел, и мы взываем об этом к Богу. Но до сих пор ничего не произошло. Подобно пророку Аввакуму, многие вопрошают: «Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь, буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь?» Это проблема не только всей Церкви, но и отдельных верующих. На протяжении многих лет они молятся о тех, кто дорог их сердцу, но, кажется, Бог их не слышит. И тогда эти верующие начинают рассуждать примерно так: «Воля Божья в том, чтобы этот человек стал христианином. Я много молюсь об этом, но ничего не происходит! Почему? Почему Бог не отвечает на мои молитвы?» Люди часто бывают нетерпеливы. Почему Бог не отвечает на наши молитвы? Почему святой Бог допускает, чтобы Его Церковь находилась в таком плачевном состоянии?

Божьи неожиданные ответы Во-вторых, мы обнаруживаем, что Бог иногда дает совершенно иные ответы на наши молитвы. Эта истина поразила пророка Аввакума больше всего. Казалось, что долгое время Бог вообще не отвечал на молитвы. Когда же Он ответил, то ответ оказался более странным, чем Его кажущееся молчание. Аввакум не сомневался в том, что Бог накажет народ, а затем пошлет великое пробуждение. Когда же Бог сказал: «Я подниму на вас халдеев, и их войско опустошит и разорит ваши города и селения», оказалось, что такого ответа пророк ожидал меньше всего. Он даже не мог представить, что Бог ответит таким образом. Но Бог изрек именно эти слова, и они в точности исполнились. Джон Ньютон написал стихотворение, в котором описал подобные переживания. Он понимал, что его духовная жизнь нуждается в изменениях. Он молился о более глубоком познании Бога и ожидал, что Бог явится ему в чудесном видении как шествующий по облакам и сходящий на землю для того, чтобы излить на него великие благословения. Вместо этого Ньютон в течение нескольких месяцев находился в очень тяжелом состоянии; ему казалось, что Бог предал его сатане. Он был искушаем и мучим, как ему представлялось, сверх сил. Наконец, он понял, что именно так Бог ответил на его молитву. Бог допустил падение, чтобы научить Ньютона полагаться лишь на Него. Когда же Ньютон усвоил этот урок, Бог послал ему избавление.

Всем нам свойственно ожидать того ответа на молитвы, которого мы хотим. Мы думаем, что Бог должен поступить только так и не иначе. Но Писание учит, что иногда Бог по-иному отвечает на наши молитвы, позволяя, чтобы наше положение еще больше усугубилось, прежде чем мы получим благословение. Бог может сделать противоположное тому, что мы ожидаем: Он может позволить, чтобы халдейское воинство напало на нас. Фундаментальный принцип жизни и хождения по вере заключается в том, что, имея дело с Богом, мы всегда должны быть готовы к неожиданностям. Интересно, какой была бы реакция наших предков на современное состояние Церкви, если бы они могли предвидеть его лет сорок тому назад? Уже тогда их беспокоило состояние Церкви, и они проводили служения, чтобы вымолить у Бога пробуждение Его народа. Но если бы они увидели современную Церковь, то не поверили бы своим глазам. Они не могли даже подумать, что Церковь может так низко пасть. Но Бог допустил это. Таким неожиданным был Его ответ. Мы должны помнить, что перед тем, как послать благословение, Бог может допустить, чтобы наше положение ухудшилось.