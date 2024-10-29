Ллойд Джонс – Обличительные слова

Одной из отличительных черт западной христианской теологии после Второй мировой войны является постепенное формирование так называемой *теологии после Освенцима», представляющей собой попытку христианских мыслителей понять, в какой мере христианское сообщество ответственно за антисемитскую, расистскую политику нацистской Германии. Это направление в теологии пока не оказало никакого влияния на восточную церковь. Но после падения коммунистического режима и возобновления интеллектуального общения между Востоком и Западом обсуждение восточной церковью теологических проблем, поставленных Холокостом, стало неизбежным.

Публикация русского перевода книги протестантского ученого Г. Ллойда Джонса *Обличительные слова. Новозаветные тексты, затрудняющие иудео-христианский диалог» является частью этого процесса. Она знакомит читателей с широким спектром мнений западных теологов по этому вопросу и побуждает каждого читателя над ним задуматься.

Однако методология автора и тех, на кого он ссылается, вряд ли окажется близкой по духу восточным христианам. Ведь согласно предпосылкам, из которых исходит современная западная библеистика (и которые представляются мне весьма наивными), человеческий разум, исследующий библейские тексты, является первичным источником для нашего познания о Боге. Даже католические авторы, упомянутые в книге Ллойда Джонса, в значительной степени разделяют эту точку зрения. Православный подход, для которого познание Бога происходит через посредничество живой традиции церкви, не находит отражения в данной книге.

Автор приглашает читателя задуматься над следующими вопросами: являются ли полемические утверждения отцов церкви источником антисемитизма среди христиан; является ли сам Новый Завет источником антисемитизма; заменяет ли Новый Завет полностью Ветхий; до какой степени мы должны принимать во внимание социальные и исторические факторы при интерпретации Писания; до какого предела мы можем критиковать свою собственную традицию.

На все эти вопросы православные богословы скорее всего дадут ответы, отличающиеся от тех, которые предлагает автор данной книги. Тем не менее некоторые из его выводов вполне могут быть ими приняты: что современные евреи не несут ответственности за распятие Христа; что смерть Иисуса, *агнца, закланного от создания мира», была частью Божественного плана прежде чем стать частью плана человеческого; что те евреи, которые оказались втянутыми в события, приведите к распятию Христа, не понимали, что обвиненный был Сыном Божиим; что Христос, Бог и человек, простил их с Креста.

Гарет Ллойд Джонс – Обличительные слова - Новозаветные тексты, затрудняющие иудео-христианский диалог

Перевод с английского. - С.-Петербург: Дом прав человека - Издательство сГерменевт», 1997. – 68 с.

Гарет Ллойд Джонс – Обличительные слова – Содержание

Вступительное слово (епископ Сергиевский Василий Осборн)

Предисловие (протоиерей Сергий Гаккель)

От редакционной коллегии

1 Вопрос: Антииудаизм в Новом Завете?

2 Материал: выбор новозаветных текстов

2.1 Отношение к иудеям как к сынам дьявола

2.1.1 Синагога сатаны

2.1.2 Дети дьявола

2.2 Вина богоубийства

2.2.1 Голос народа

2.2.2 Христос распятый

2.3 Богословие отвержения

2.3.1 Гнев Божий

2.3.2 Вечный Жид

2.4 Богословие замещения

2.4.1 Новый договор-завет

2.4.2 Единственный путь?

3 Ответ: Предлагаемые решения

3.1 Цензурные исправления и парафраз

3.2 Исторический контекст

3.3 Социологические соображения

3.4 Риторика поношения

3.5 Богословские вопросы

3.6 "Христос против Писания"

Приложение: Николас де Ланж. Евреи в изображении христиан, неевреи в изображении евреев