Ллойд - Нож и Бабочка

Эта книга — по-настоящему оригинальный рассказ о терапевтическом путешествии. Ее уникальный замысел построен на основе записей, которые аналитик автора позволила делать в течение восьми лет их совместной работы. Таким образом, читатель приглашается в священные пределы консультационного кабинета психоаналитика и встречается с ракурсом восприятия пациента, сплетающимся с параллельно существующим видением аналитика. Эта «удвоенная призма восприятия» придает психологический, теоретический и эмоциональный смысл представленному пациентом материалу.

Насколько известно автору, ни один ранее опубликованный рассказ о путешествии через анализ не смог пригласить читателя в непосредственность и близость аналитических отношений, подобных предлагаемому материалу. Дословные выдержки из записей дают точное видение совместного диалога, что невозможно в одностороннем отчете, написанном задним числом либо одним лишь пациентом, либо его аналитиком.

Еще одной уникальной особенностью является то, как теоретическое содержание возникает из этого совместного диалога. Будучи практикующим психотерапевтом к заключительному периоду анализа, автор, как и аналитик, может размышлять о проблемах, с которыми они столкнулись, как с теоретической, так и с эмоциональной точки зрения. Искренность их обмена добавляет интимности этому юнгианскому путешествию.

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В ходе анализа я поняла, что моя детская изоляция выявила еще одно важное наследие опыта беженцев, о котором я и не подозревала. Оно проявилось как признание того, что я могу описать только как «неумение играть» моих родителей. У меня почти нет воспоминаний о том, как в детстве они играли бы с нами в какие-нибудь семейные игры. Школьные друзья к нам с сестрой не заходили, поскольку наши родители, похоже, не особо ценили значимость детских социальных отношений. Изредка, конечно, возникали случайные возможности для игры, когда друзья моих родителей приводили своих детей к нам в гости. Но то были случаи были настолько редкие, что в моей памяти они сохранились как нечто совсем уж исключительное. Почти всегда мы с сестрой играли дома одни, как правило, придумывая свои собственные игры, к которым родители не проявляли какого-либо участия и интереса.

Наоми Ллойд. Нож и Бабочка. История о юнгианском анализе

Касталия, 2023,288 с.

ISBN 978-5-521-23786-9