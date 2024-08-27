Библия - Книга книг, как ее называют миллионы людей по всему миру. Священное Писание, которое во все века считалось величайшей ценностью, Слово Божье, что обратило к истине и свету многих и многих. Как читать и понять его? В этой книге я хотел бы предложить вам методику чтения Священного Писания. Очень часто говорят о том, как важно читать Библию. И с этим утверждением трудно не согласиться. Но как прочесть ее целиком,

с чего начать и в какие сроки можно уложиться? Об этом говорят и пишут не так часто. Но, прежде чем перейти к практической стороне вопроса, обратимся немного к истории.

"Sola Scriptura" (лат."Только Писание") - основополагающий принцип протестантских церквей, поэтому неудивительно, что развитие реформационных движений неразрывно связано с переводом Библии. Вспомним слова Мартина Лютера, который, отвечая в 1521 году на рейхстаге в Вормсе императору Карлу V, сказал: "Так как Ваше Королевское Величество и ваши княжеские высочества хотели бы иметь простой ответ, я дам его без всяких околичностей. Если я не буду убежден свидетельствами Писания и ясными доводами разума ... если таким образом мою совесть не свяжут Словом Божиим, то я не могу и не хочу ни от чего отрекаться, ибо неправомерно и неправедно делать что-либо против совести. На том стою и не могу иначе. Помоги мне Бог" Как известно, Лютер с группой своих единомышленников создал новый перевод Библии на немецком языке. В 1522 году за несколько месяцев он перевел Новый Завет, а затем двенадцать лет трудился над Ветхим. Полный текст Библии вышел в сентябре 1534 года. Этот перевод не потерял своей популярности и сегодня: о нем заботятся, его переиздают, используя при этом нормы современной орфографии, заменяя вышедшие из употребления-слова на более понятные современные синонимы. Кстати, примерно в это же время в Европе переводится и издается в виде отдельных книг Нового и Ветхого Завета первая русская Библия (на старославянском в белорусском изводе) Франциска Скорины.

Протестантские церкви России следуют принципу Sola Scriptura неукоснительно. Чтение Писания - это то, без чего невозможно представить себе протестанта. Каждый член церкви считает своим долгом читать и постигать Священное Писание не по принуждению, а из любви к этому удивительному тексту.