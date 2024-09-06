Невзирая на течения моды, страх показаться смешным и экономические кризисы, самым популярным воспоминанием об экскурсии по чарующему месту Мон-Сен-Мишель, по словам местных торговцев, до сих пор остаётся непобедимый «снежок» нашего детства, глядя на который, мы видим миниатюрное рельефное воспроизведение одной из жемчужин французского наследия, заключённое в стеклянный шар!

В чём причина столь бесспорного успеха такой безделушки, почти смехотворной в сравнении с её прототипом?

Конечно, посещение Мон־Сен־Мишеля в зрелом возрасте из возвышенных побуждений, культурных или религиозных, также предоставляет случай — на обратном пути — подойти к «торговцам храма» и поддаться вполне извинительному искушению воплотить в жизнь свои детские фантазии и, наконец, приобрести известный культовый предмет, экскурсионный сувенир, в покупке которого нам иногда отказывали наши не склонные к китчу родители. И надо признать, что Мон־Сен־Мишель с его пирамидальной формой сам по себе имеет идеальные очертания для такого рода безделушки, этого скромного трамплина к мечте...

Однако все эти объяснения не сообщают о главном, о той подлинной силе очарования, той связи, которая устанавливается между каждым из нас и тем, что поистине похоже на волшебный хрустальный шар, поскольку он осуществляет своё магическое действие по нашему желанию и никогда не обманывает наших ожиданий.

Разумеется, зрелище всегда одно и то же, хотя мы и можем по желанию воспринимать его в зимнем или летнем виде... Но мы никогда не утомляемся, нас всегда интригует и притягивает этот маленький мир в стеклянном шаре. Мы никогда его не забываем полностью и расстаёмся с ним только тогда, когда нас доводят до последней крайности повторяемые супругой угрозы о разводе, безмолвные пренебрежительные взгляды детей и непонимание друзьями этой слабости, противоречащей элементарным правилам хорошего вкуса.

Севрен Лобанов - Ребис, или Тайна Алхимика - Трактат об оперативной алхимии - Том первый: Молельня

Перевод с французского Игоря Калиберда. - М. : Издательский бутик «Книжные Сети», 2021. - 436 с. : ил.

ISBN 978-5-6043476-3-8

Севрен Лобанов - Ребис, или Тайна Алхимика – Содержание

Оглавление

Биография автора

Предисловие. Ребис, или Тайна Архангела

Неожиданный пролог в форме исповеди, или Когда дует Западный ветер

Том первый. Молельня, Ora

Предварительное уведомление: Ora

Часть первая. Теургические ритуалы

Глава первая. Первые шаги

Две каббалы

Начать наконец действовать

Установление ориентиров

Всё относительно

Еврейская каббала и магическая каббала

Нужно ли знать иврит?

Минимальный библиографический список

Для начинающих

Средний уровень

Для исследований

Инструменты первой необходимости

Алфавит иврита

Два сфиротических Древа Жизни

Персонализируйте свою Молельню

Дворцы

Десять Сфирот и их современные Дворцы

Лестница Света и её десять Ступеней

Кетер

Хохма

Бина

Хесед

Гвура

Тиферет

Нецах

Ход

Йесод

Малхут

Глава вторая. Осуществление на практике

Молельня, или Оккультум

Якорная стоянка

Храм

Наш Ковчег Завета

Йога: справка

Содержимое ящика

Ритуальная ориентация

Магическое оружие

Основное помещение

Личная клятва

Упавшая с неба

Дневник Мага

Чёрная луна

Нэйдань

Фиксация

Два серьёзных препятствия, которых следует избегать

Гордыня

Возвращение

Потрясение при возвращении

Альтернатива

Краткое резюме для применения на практике

Глава третья. Учимся визуализировать: Сфирот и Многоугольники

Десять этапов визуализации Многоугольников

Принцип этой первой оперативной практики

Техника визуализации

Советы

Ритм

Варианты

Собственноручное начертание

Сфирот и геометрические фигуры

Сводная таблица для визуализации Многоугольников

Глава четвёртая. Первый тайный ритуал в Ora

Первый сфиротический ритуал, имеющий мартинистское происхождение

Календарь

Принцип

Применение

Визуализация

Управление сном

В долгосрочной перспективе

Результаты

Сдержанность

Молитвы и символы для использования

Последнее сфиротическое восхождение

Сводная таблица для выполнения первого тайного ритуала

Глава пятая. Ритуал Каббалистического Креста

Происхождение ритуала

Крёстное Знамение

Полный Ритуал Каббалистического Креста

Возможные усовершенствования Ритуала

Сияющая Точка

Сияющая Сфера

Столб Света

Принятие телесматической формы

Древо Иессеево

Глава шестая. Малая Пентаграмма

Залог успеха

Основной Ритуал

Добавьте цвета и яркость

Обычные соответствия цветов и стихий

Магический круг

Другой вариант: Призывание

Глава седьмая. Нисхождение энергии Мезла

Созвездия

Настройка на лунные и солнечные ритмы

Месяц

Год

Каждый день

Перерывы

Регулярно вновь мотивируйте себя

Великая Цель

Великое Восхождение в Ora

Порядок выполнения Ритуала Мезла: Четыре Мира

Не следует забывать

Порядок действий, соблюдаемый в процессе практики Мезла

Подготовка

Изгнание

Призывание

Работы

Завершение

Состояние ума

Сводная таблица для Нисхождения Энергии Мезла

Глава восьмая. Каббалистическая Магия

Магические Квадраты Агриппы

Свидетельство

Семь Магических Квадратов, или Сфиротические планетарные таблицы

Не теряйте нить

Четыре цветные нити

Каббалистическое сокращение

Каббала Девяти Палат

Вычисление

Пример

Священные Имена, подлежащие сокращению (при необходимости)

Проблемы произношения

Священный язык

Необычный язык

Сигилы

Глава девятая. Медитация и Алхимия Мезла

Медитация с использованием символов

Десять Медитаций

Сверкающая Молния Мезла

Алхимия и Теургия

Восстановление равновесия Стихий

Шишковидное тело

Глава десятая. Великое Делание

Достигаемые результаты

Синхронизмы

Парейдолические иллюзии

Сновидения

Обычные сновидения

Контролируемые сновидения

Плотные сновидения

Осознанные сновидения

Выход за пределы

Астральное путешествие

Путешествие во времени

Дар вездесущности, или Невидимое Служение

Внутренняя Церковь

Абстрактные миры

На пути к Великому Деланию

Долгосрочная перспектива

Два ключевых этапа

Краткосрочная перспектива

Лунные опыты

Солнечные опыты

Великая Неделя, или Святая Неделя

Coniunctio Oppositorum

Solve et Coagula

Часть вторая. Углубление в подробности каббалы

Глава одиннадцатая. Взлёт

Лестница Иакова

Чудо

Малаким

Стражи Порога

Огненные Мечи

Херувимы

Посланники и Стражи

Ангельское созерцание

Введение в Великое Видение Иезекииля

Хаотические оболочки

Первое укрепление

Второе укрепление

Третье укрепление

Четвёртое укрепление

Хашмаль

Глава двенадцатая. Архангелы

Архангелы: Габриэль

Функции Архангелов

Святой Михаэль

Michælum

Michi celum

Michi celatum

Quis ut Deus?

Микаэль

Эль

Ми

Рафаэль

Товит

Духовная слепота

Восстановление духовного зрения

Уриэль

Ауриэль

Глава тринадцатая. Превращение в ангела и божественные формы

Изначальные небесные близнецы

Метатрон

Взаимодополнительность Габриэля и Михаэля

Две Колонны

Инверсия

Небесный писец

Метафора Книги Жизни

Незримые Метатрон и Сандальфон на заднем плане

Тайна Преображения

Один и Другой

Дионисий Ареопагит

Индоевропейское троичное деление

Происхождение и эволюция

Новое время

МакГрегор Мазерс против Кнорра фон Розенрота

Ангелы и Стихии

Тайное соответствие с чувствами

Медитация

Идите к сущности

Ментальное путешествие

Пример

С незапамятных времён

Углубляйтесь, несмотря на внутреннее сопротивление

Не делайте обычным

Проявляйте упорство

Глава четырнадцатая. Внутренняя пустыня

Ангелы и мистические Птицы

Двойной Меркурий

Жизнь и Любовь

Семь Добродетелей

Встреча

Создайте внутреннее пространство

Выстраивание измерения

Положительные побочные эффекты

Потерянный рай

Активные и пассивные медитации

Выявление психических расстройств

В пределах досягаемости руки

Две Колонны Времени

Медитация Пустыни

Освоение метода

Меркава

Глава пятнадцатая. Двойная вода Творения

Сефер Иецира

Эмеш

Мем

Небесная роса

Небесная Твердь

Драма Творения разыгрывается Мон-Сен-Мишеле

Сфирот

Сапфир

Имя и число

Каббалистическое словообразование

Единственное и множественное число

Приближения

Четыре мира

Две Завесы

Бездна

Постичь непостижимое

Теологические добродетели

Богоматерь Скорбящая

Семь Скорбей

Слёзы души

Мария Магдалина

Сен־Максимен

Жемчужина бессмертия

Ама и Айма

Тетраграмматон

Горькая Чаша

Мара

Отражения и миражи

Бог Меркурий

Рога

Кадуцей

Главный вопрос

Благовещение

Мириам

Происхождение мира

Глава шестнадцатая. Другое золото

Золото Офира

Умейте считать

Другой, вторая Личность

От Ничто к пыли Золота

Царица Савская

Глава семнадцатая. Голем, двойник грубого Камня

Учитель каббалы: Авраам Абулафия

Церуф: искусство перестановки букв

Голем и его двойник. Лунатический Вулкан

Об Искусстве Гончара-философа

Хюбрис, или Неумеренность

Смерть или истина?

Эмбриональный Адам

Круг, колеблющийся взад-вперёд

В сердце пространства-времени

Космологические интуиции

Лунные узлы

Заключение: Голос Бездны

Слово «Книги без слов»: Oculatus abi

Последний возможный смысл

Высшие Неизвестные

Рахаб против Разиэля

Приложения

Приложение 1. Магическое видение

Соль гармонии

Вызывайте в себе внутренние дождь и хорошую погоду

Неподвижные и подвижные фигуры

Чёрная доска

Внутренние сады

Дворцы, возведённые в памяти

Часы

Метроном

Движущийся объект

Таттвы

Практика

Земля

Вода

Огонь

Воздух

Эфир

Упрощённая версия

Две Сферы (или Глаза Гора)

Золотая сфера (солнечная)

Серебристая сфера (лунная)

Ясновидение

Дворец Зеркал

Сложное упражнение в визуализации: Храм Человека

Подходите к практике творчески

Приложение 2. Многоугольники (начертите их сами)

Точка

Линия

Треугольник

Квадрат

Пентаграмма

Шестиугольник

Семиугольник

Восьмиугольник

Девятиугольник

Десятиугольник

Приложение 3. Теософское сокращение согласно Каббале Девяти Палат

Дополнительная библиография