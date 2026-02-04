Лофтсон - Локи - Трикстер и преобразователь
Дагульф Лофтсон - Хелена Бассил-Морозов - Гунивортус Гуус - Локи - Трикстер и преобразователь
«Касталия», 2022. — 192 с.
ISBN 978-5-521-18634-1
Дагульф Лофтсон - Хелена Бассил-Морозов - Гунивортус Гуус - Локи - Трикстер и преобразователь - Содержание
Локи. Трикстер и преобразователь - Дагульф Лофтсон
Посвящение
Введение. Кто такой Локи?
Предупреждение
Источники мифов о Локи
Глава 1. Лофт: Огонь с небес
Глава 2. Вё: Священная обитель
Глава 3. Лодур: Даритель жизни
Глава 4. Inn Slaegi Ass: Коварный бог
Глава 5. Lundr Laeviss: Древо обмана
Глава 6. Lokabrenna: Факел Локи
Глава 7. GoÖa Dolgr: Недруг богов
Глава 8. Inn Bundi Ass: Связанный бог
Глава 9. Hveörung: Ревун
Глава 10. Gammleid: Путь коршуна
Глава 11. Как стать локианцем
Локи тогда и сейчас: Трикстер против цивилизации - Хелена Бассил-Морозов
Локи. Провокационная лекция - Гунивортус Гуус
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