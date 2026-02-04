Лофтсон - Локи - Трикстер и преобразователь

Дагульф Лофтсон - Хелена Бассил-Морозов - Гунивортус Гуус - Локи - Трикстер и преобразователь

«Касталия», 2022. — 192 с.

ISBN 978-5-521-18634-1

Дагульф Лофтсон - Хелена Бассил-Морозов - Гунивортус Гуус - Локи - Трикстер и преобразователь - Содержание

Локи. Трикстер и преобразователь - Дагульф Лофтсон

Посвящение

Введение. Кто такой Локи?

Предупреждение

Источники мифов о Локи

Глава 1. Лофт: Огонь с небес

Глава 2. Вё: Священная обитель

Глава 3. Лодур: Даритель жизни

Глава 4. Inn Slaegi Ass: Коварный бог

Глава 5. Lundr Laeviss: Древо обмана

Глава 6. Lokabrenna: Факел Локи

Глава 7. GoÖa Dolgr: Недруг богов

Глава 8. Inn Bundi Ass: Связанный бог

Глава 9. Hveörung: Ревун

Глава 10. Gammleid: Путь коршуна

Глава 11. Как стать локианцем

Локи тогда и сейчас: Трикстер против цивилизации - Хелена Бассил-Морозов

Локи. Провокационная лекция - Гунивортус Гуус