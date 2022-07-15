Исследование эволюции человеческого разума захватило меня 45 лет назад, когда я работал психиатром в тюрьме строгого режима. Я наблюдал, как заключенные искали защиты друг от друга в рамках конкурирующих доминантных иерархий, когда некоторые из узников порабощались другими. Разговаривая с некоторыми из заключенных, одновременно лишенными свободы и порабощенными, я старался понять природу внутреннего святилища каждого из них — человеческой души. Душа кажется олицетворением сущности каждого из нас как личности. Однако эта загадочная птица в клетке нашего тела никогда не могла бы дышать в вакууме: душа имеет коллективные социальные корни и является частью чего-то большего и более древнего, чем мы сами.

В этой статье я попытаюсь показать, что в течение миллионов лет основные чувства, которые определяют нас как людей, эволюционировали, чтобы стать по сути общественными, и теперь они ощущаются как самый сокровенный опыт — наша душа. Однако вид Homo sapiens (которому 300000 лет) отличается теми горячечными желаниями в каждом отдельно взятом сердце, которые привели человечество к состоянию хронической войны. Могут ли авраамические темы отпадения от благодати и борьбы за искупление отражать эволюционное повествование о человеческой душе?

Новейшая история великих держав мира (Китая, России, США и других) может интерпретироваться как масштабная внутренняя борьба индивидуального и коллективного, в которой утверждение древней человеческой души стремится постепенно достичь равновесия с разобщающими инстинктами нашего вида. На протяжении десятилетий со страстью охотника за ископаемыми я внимательно следил за разнообразными свидетельствами нашей общей эволюционной истории, которые распространяются на тела, умы и души. Например, загадочные симптомы тяжелых психических заболеваний могут рассматриваться как ожившие окаменелости эмоций, высвечивающие желания и мотивации, в которых проявился и продолжает проявляться внутренний опыт нашего эпического прошлого.

Логос - Философско-литературный журнал - Том 32, №3 - 2022 - Тёмная антропология. Антропология насилия - Том 2

Издательство Института Гайдара, 2022. - 185 с.

Логос - Философско-литературный журнал - Том 32, №3 - 2022 - Тёмная антропология. Антропология насилия - Том 2 - Содержание

Джон Уайли - Происхождение человеческой души: о чем говорят «окаменелости эмоций»

АНТРОПОЛОГИЯ НАСИЛИЯ