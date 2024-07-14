Локи в современном язычестве - Мифы, образы, практики

Локи — один из самых знаменитых и, в то же время, самых неоднозначных богов скандинавского пантеона. Это великий трикстер северной мифологии: он то и дело устраивает богам неприятности, но сам же и спасает положение. В Младшей Эдде он изображается двойственным, полным противоречий. С одной стороны, Локи — отец чудовищ, виновник смерти Бальдра и один из главных представителей вражеских сил в день Рагнарёка (Гибели богов). С другой — он побратим Одина и любимый дорожный товарищ Тора; он же приносит богам самые драгоценные их сокровища. Он — муж Сигюн, богини из асов, покровительницы побед; он же — возлюбленный Ангрбоды, грозной великанши, которая порождает племя волков-оборотней в Ярнвиде (Железном лесу). Он — сын йотуна (это слово часто переводят как «великан», но в буквальном смысле оно означает «пожиратель») и асиньи (богини), из-за чего не вполне ясно, к кому следует причислить его самого — к йотунам или к асам. Он искусен в смене обличий, превосходя в этом всех обитателей Асгарда; он способен превращаться в животных и менять пол, благодаря чему становился не только отцом, но и матерью различных магических созданий. Вопрос о том, существовал ли в Скандинавии или в Западной Европе достаточно развитый культ Локи, остается спорным, но в скандинавской мифологии этот бог со всей определенностью играл ведущую роль, выступая то как союзник, то как противник асов. В классические представления о викинге как благородном воине Локи не укладывается: грубой силе он зачастую предпочитал обман и волшебство.

Определить место Локи в древнескандинавской космологии непросто, а все попытки классифицировать его, похоже, обречены на провал. Возможно, именно поэтому разные люди понимают его совершенно по-разному. В современных языческих общинах имя Локи может вызывать практически любую реакцию: одни твердо убеждены, что он — враг богов, не достойный поклонения; другие относятся к нему как к шуту или проказнику, довольно безобидному, но способному заиграться и выпустить ситуацию из-под контроля. Есть, однако, и те, кто почитает Локи как бога независимости, перемен и способности жить своим умом. Служители этого противоречивого божества (к числу которых отношусь и я) тоже воспринимают его неодинаково: для кого-то он — учитель и духовный наставник, для кого-то — защитник, для кого-то — друг или даже возлюбленный. Но как бы вы к нему ни относились, он остается могучей и яркой силой, сбросить которую со счетов невозможно.

Локи вошел в мою жизнь в 1994 году, когда я был еще совсем молод, — и с тех пор остается средоточием моего религиозного служения. Большинство важных жизненных уроков я усвоил благодаря ему: в этих непростых ситуациях он оставался рядом, направляя меня, обучая и подавая советы (а иногда и закатывая глаза). С годами мои представления о нем расширялись и росли: ведь у этого бога-оборотня столько масок! Он — тот, кто открывает суровую правду; он — тот, кто разбивает оковы; он — огонь, рожденный от молнии и преображающий всё, чего коснется. Он бросает вызов авторитетам и возмущает спокойствие, чтобы вывести ситуацию из застоя. Для тех, кто избрал путь его таинств (или, вернее будет сказать, для тех, кто избран идти этим путем), он становится зеркалом, отражающим нашу истинную природу — и это зеркало никогда нам не льстит. Зато оно помогает нам понять, что источник всей истинной силы — самопознание. Локи выбивает трибуну у нас из-под ног, если мы погрязаем в иллюзии собственного величия, и он же возводит нас на пьедестал, если мы преуменьшаем собственную ценность. Он смеется со знанием дела, когда мы попадаемся в собственные ловушки (как нередко бывает и с ним самим), и он же протягивает нам руку помощи и учит, как переплавить свои ошибки в подлинную мудрость. Для многих локианцев (как называют тех, кто считает Локи своим божеством-покровителем) этот бог — надежный компас, стрелка которого всегда указывает внутрь, на сокровенный свет нашей личной независимости и полновластия. Он — огонь, который нас пожирает, преображает и вдохновляет. Он научит вас нарушать правила, быть верными самим себе и никогда не извиняться за то, что вы — такие, как есть. Тех, кто идет его путем, Локи наделяет достоинствами, которых у него в избытке: самодостаточностью, самопринятием, творческим подходом к решению проблем и способностью маршировать только под собственный барабан.

Если уж вы открыли эту книгу, то можно предположить, что Локи вам как минимум интересен, а как максимум — что вы чтите его как божество и развиваете с ним отношения. Да, мы не знаем, поклонялись ли Локи в Древней Скандинавии наряду с другими богами, но это не должно стать препятствием для тех, кто чувствует, что призван служить ему в наши времена. Не исключено, что Локи всегда был богом для одиночек и тех, кто, подобно ему самому, не вполне вписывался в общественные нормы. Может быть, Локи остается частью вашей жизни уже много лет, а может, вы только начинаете с ним знакомиться. Но, как бы то ни было, в этой книге он откроется перед вами с самых разных сторон, а когда вы ее дочитаете, то, вероятно, будете уже знать достаточно для полноценной религиозной и магической работы с этим божеством. Помните, однако, что Локи не из тех богов, которых можно по-настоящему понять, просто читая мифы и книги: для понимания нужен личный, живой опыт, который приобретается только на практике.

Локи в современном язычестве - Мифы, образы, практики

Сост. и пер. с англ. Анны Блейз. — Μ.: Thesaurus Deorum, 2023. — 320 с.

ISBN 978-5-521-23967-2

Локи в современном язычестве – Содержание

Часть первая. Образы Локи

Кто такой Локи?

Источники мифов о Локи

Десять имен Локи

Свидетельства культа Локи?

Новое место для Локи

Демонизация Локи

Кузнец лжи

Локи, Ветер Перемен

Локи

Подношения Локи

Локи: переполох в городе

Локи-трикстер

Свидания с трикстером

Локи и душевное здоровье

Равновесие

Женская сторона Локи

Локи: мать ведьм

Традиционные имена и кеннинги Локи

Неоязыческие кеннинги Локи

Часть вторая. Молитвы и стихи

99 поклонений Локи 1

99 поклонений Локи II

72 поклонения Локи

Десять имен Локи

Во славу Локи

Языческий еретик

Молитва шрамоустому богу

Молитва Локи

Гимн Локи

Локи, друг отщепенцев

Молитва Локи о защите в пути

Молитва Локи в его праздничный день

Хвалебная песнь о Локи

Локи, бог летнего зноя

Локабренна

Локи: неизбежность жертвы

Песнь Локи о нежданной Радости

Трикстер

Фейерверки для Локи

Пестрая красота

Владыка огня

Сокрушителю миров

Белые очи и черные звезды

Не снимай маску

Апрельские дураки

Ковачи цепей

Смерть Бальдра

Полный круг

Тьма из огня (от Хелы — Ее Отцу)

Став Локи

Часть третья. Ритуальная практика

Ритуал праздника Локи

Ритуал Локи и Сигюн

Десять имен Локи: ритуальный цикл

«Локасенда»: ритуал отправления даров

Освобождение от уз: 9-дневная практика Локи

Как стать локианцем

Приложение