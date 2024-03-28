Ричард Н. Лонгенекер - Модели ученичества в Новом Завете

Ученичество на протяжении веков было способом думать и говорить о природе христианской жизни. Сегодня тема ученичества неоднократно поднимается как в научных библейских трудах, так и в популярной христианской прессе. Выражение «следовать за Христом» обычно используется как синоним ученичества. Но что подразумевается под христианским ученичеством? И что значит следовать за Христом? Эти термины, конечно, могут иметь разное значение для разных людей. Слишком часто христиане развивают различные аномальные учения и ненормальный образ жизни — и все это во имя «христианского ученичества» или под предлогом «следования за Христом». Однако для большинства наших теорий о христианском ученичестве необходимо более прочное библейское основание. А что необходимо для нашей практики, так это более четкое понимание моделей ученичества, изложенных в Новом Завете.

В канонических Евангелиях и Деяниях наиболее часто встречающееся обозначение того, кто предан Иисусу, то есть того, кто принял Его учение и стремится отождествиться с Ним, — это «ученик» (mathetes, буквально «учащийся», от глагола manthanein, «учиться»). В Евангелиях учениками называются соратники Иисуса; в Матфея 28:19 одиннадцати ученикам заповедано делать все народы учениками Иисуса; верующие вообще называются учениками на протяжении всей книги Деяний. Глагол «следовать» (akolouthein) и причастие «следуя» (hoi akolouthountes) регулярно появляются в Евангелиях, чтобы обозначить людей, которые собирались вокруг Иисуса. Но эти же слова используются в Евангелиях для определения «учеников» как тех, кто предан Иисусу (ср. также использование этих слов в связи со «144 000» в Откр. 14:4 и «воинствами небесными» в Откр. 19:14).

В древности слова «ученик» и «последователь» были обычными нерелигиозными словами, и похоже, что в дни Иисуса они также не имели широкого религиозного значения. Слово «ученик» (mathetes) встречается в LXX не более трех раз (возможно, в Иер. 13:21; 20:11; 46:9, хотя в каждом случае в наиболее надежных рукописях имеются варианты прочтения). Еврейский эквивалент слова «ученик» (talmid, «ученик»/«учащийся», производное от глагола lamad, «учиться») встречается в Ветхом Завете только один раз (1 Пар. 25:8, где говорится об ученике среди храмовых музыкантов), а причастие от него — «учащийся» (Iimmud) — появляется в лучшем случае лишь несколько раз (Ис. 8:16; возможно, также Ис. 50:4; 54:13). Слова «ученик», «воспитанник» или «учащийся» (будь то talmid или Iimmud или другие однокоренные слова) до сих пор не найдены в арамейских или древнееврейских текстах Свитков Мертвого моря, хотя в этой общине большое внимание уделялось обучению и различным степеням образованности.

Ричард Н. Лонгенекер - Модели ученичества в Новом Завете

Пер. с англ. К. Назаров

М.: Религиозная Организация «Евангельский Христианский Центр Апостола Павла», 2024, 368 с.

ISBN 978-5-90534042-0־

Ричард Н. Лонгенекер - Модели ученичества в Новом Завете - Содержание

Составители

Предисловие

Сокращения

Введение

I. ЕВАНГЕЛИЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. Ларри У. Хуртадо. Следование за Иисусом в Евангелии от Марка и других письменных источниках

2. Теренс Л. Доналдсон. Направляя читателей к воспитанию учеников: ученичество в повествовательной стратегии Матфея

3. Ричард Н. Лонгенекер. Ежедневное несение креста: ученичество в Евангелии от Луки и Деяниях Апостолов

4. Мелвин Р. Хилъмер. И уверовали в Него: ученичество в традиции Иоанна

II. ПОСЛАНИЯ ПАВЛА

5. Джеффри А. Д. Вейма. «Как должно вам поступать и угождать Богу»: святость и ученичество в 1-ом Послании к Фессалоникийцам

6. Линда Л. Беллевиль. «Подражайте мне, как я Христу»: ученичество в коринфской переписке

7. Л. Энн Джервис. Уподобление Богу через Христа: ученичество в Послании к Римлянам

8. Джеральд Ф. Хоторн. Подражание Христу: ученичество в послании к Филиппийцам

9. Майкл П. Ноулс. «Христос в вас, упование славы»: ученичество в Послании к Колоссянам

III. ДРУГИЕ ПОСЛАНИЯ

10. Уильям Л. Лэй. Выбор в свете нравственных требований Бога: ученичество в Послании к Евреям

11. Питер X. Дэвиде. Контроль над языком и кошельком: ученичество в Послании Иакова

12. Дж. Рэмси Майклс. Восходя на небо с Иисусом: от 1-го Послания Петра до «Путешествия пилигрима»

13. Дэвид Э. Он. Следуя за Агнцем: ученичество в Апокалипсисе

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