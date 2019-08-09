Начиная писать эту книгу, я часто думал о Кармен. Девушка услышала Благую Весть на христианском собрании в студенческом общежитии, и эта Весть была исполнена для нее большого смысла. Кармен была одинока, а христиане были замечательными людьми.

И если хотите, чтобы к вам вернулась любовь к Его Слову, продолжайте читать!

Цель этой книги — зажечь это засохшее дерево, ибо Писание подобно огню; если от Писания не отступать и позволять ему согревать наше сердце, оно воспламенит в нас образ Христа. Однажды ощутив в своей душе такое пламя, мы будем нести его в себе еще долго.

Иногда даже в одной строчке Библии мне виделось столько смысла, что мое сознание с трудом его вмещало, но временами Библия целиком казалась мне безжизненной, как засохшее дерево.

В этой истории нет ничего удивительного; христианский пыл может быстро угаснуть. И такое случается не только с новообращенными. Даже у духовно зрелых христиан наступают периоды, когда Библия кажется совсем непривлекательной. Да и сам я это не раз на себе испытывал. Тем не менее я не впадаю в уныние, ибо знаю, что у большинства образцовых христиан прошлого были периоды потери интереса к Слову Божьему. Вот что, например, говорит по этому поводу Джон Беньян:

Девушка стала посещать библейские занятия, которые проходили три раза в неделю, и в конце концов уверовала во Христа как в своего Спасителя. Она начала читать Библию каждый день. Ей нравились отрывки, где говорилось о Божьей любви, но постепенно Кармен поняла, что ее не особенно вдохновляют «старомодные представления» о грехе. Затем соседки по комнате начали упрекать ее за то, что она проводит слишком много времени с этими «чокнутыми христианами». И через несколько месяцев она нашла уважительные причины, чтобы не посещать библейские занятия. Пыл Кармен угас, и Библию она читала все меньше и меньше. Все это как-то перестало быть привлекательным для нее. Библия на полке стала покрываться пылью.

Тремпер Лонгман III - Читая Библию сердцем и разумом

Пер. с англ. / Тремпер Лонгман III. - СПб.: Мирт, 2007. - 292 с.

ISBN 978-5-88869-224-0

Tremper Longman III Reading the Bible with Heart and Mind

Тремпер Лонгман III - Читая Библию сердцем и разумом - Содержание

Благодарности

Предисловие

Часть I. Преображающая сила Библии

Глава 1. Слово — это семя

Глава 2. Зеркало нашей души

Глава 3. Удивительная встреча

Часть II. Сердце должно быть восприимчивым

Глава 4. Проблема субъективного восприятия

Глава 5. Духовная страсть

Часть III. Разум должен стремиться к познанию

Глава 6. Можно ли Библии доверять?

Глава 7. В чем же здесь смысл?

Часть IV. Разнообразие литературных жанров

Глава 8. Читайте по-новому

Глава 9. Уроки прошлого, которые нужно выучить

Глава 10. Повинуйтесь Богу, Который нас спас

Глава 11. Храните верность нашему Божественному Царю

Глава 12. Смотрите новыми глазами

Глава 13. Язык сердца

Глава 14. Высшая цель

Глава 15. Ищите ее... Где?

Глава 16. На страже Божьего Завета

Глава 17. Их голос сегодня

Глава 18. Руководство по ученичеству

Глава 19. Следуя за нашим Учителем-Воином

Глава 20. Порожденные верой

Глава 21. Проливая свет на наше прошлое, настоящее, будущее

Глава 22. Образы конца

Глава 23. Апокалипсис. Наша надежда на будущее

Заключительное слово

Примечания

Условные сокращения

Об авторе

Тремпер Лонгман III - Читая Библию сердцем и разумом - Предисловие

Главы книги разделены мной на четыре части.

Часть I. Преобразующая сила Библии. Кто-то однажды сказал: «Другие книги даны нам для информации, Библия же дана для трансформации». Мы начинаем разговор о преобразующей силе Библии с помощью двух аналогий: Библия есть семя, из которого в нас вырастет образ Христа, и она также есть зеркало, отражающее то, что уже в нас, то, что нужно преобразить. Обе метафоры, конечно, говорят об истинной встрече с Богом.

Часть II. Сердце должно быть восприимчивым. Библия, будучи Словом Божьим, обладает особой силой, но сила эта не принудительная. Иными словами, Библия воздействует не механически. Нельзя преобразиться лишь потому, что ее читаешь. Разум, конечно, должен участвовать в чтении, но и в сердце у нас должно что-то происходить. В притче о сеятеле (Мф. 13:18-23) превращение семени в цветущее растение происходит не чудесным образом и не само по себе. Состояние почвы влияет на то, как семя пускает корень. Сердце должно воспринимать Слово Божье так, как это делает благодатная почва, позволяя семени пускать корни и цвести. Как сказал некогда Оливер Уэнделл Холмз, «то, что вы извлекаете из Библии, зависит в некоторой степени от того, с чем вы к ней подходите».

Эту часть книги мы начинаем с рассуждения о линзах. Какое отношение имеют линзы к восприимчивому сердцу? Хотя на первый взгляд это и не кажется очевидным, данный образ служит очень убедительной иллюстрацией нашей восприимчивости к Слову Божьему, так как, каждый раз открывая Библию, мы будто подносим к i юй увеличительное стекло, позволяющее лучше видеть. Если стекло это искривлено или запачкано, объект нашего восприятия — «видимое» и понимаемое нашим разумом — едва ли запечатлеется в нашем сердце. Таким образом, две эти метафоры хорошо друг друга дополняют.

Часть III. Разум должен стремиться к познанию. Какие черты характеризуют внимающее сердце? Во-первых, внимающий читатель должен быть сосредоточен на главной теме Слова — Иисусе Христе. Кроме того, он должен доверять Библии, поскольку это в сущности доверие Самому Богу. Поэтому в третьей части мы поднимаем проблему достоверности Библии и говорим о том, как служить подтверждением ее авторитета и подлинности. Чтобы содействовать преобразующей силе Библии внутри нас, мы должны быть твердо уверены в том, что это истинное Слово Божье.

Наша любовь к Господу имеет непосредственное отношение к нашему желанию познавать Его Слово и понимать это Слово правильно. Точно так же, как мы стремимся проводить время и общаться с близким нам человеком, мы жаждем услышать голос Того, Кто хорошо нас знает и обращается непосредственно к нашему сердцу. Мы хотим все лучше и лучше понимать Слою Божье. И чем лучше мы будем понимать его природу, тем яснее будем слышать Бога. Поэтому мы рассматриваем семь базовых принципов толкования Библии.

Часть IV. Разнообразие литературных жанров. Наконец, основная часть этой книги посвящена обзору того удивительного разнообразия литературных жанров, которые представлены в Библии. Словно рог изобилия, полный сочных овощей и фруктов, Библия одаривает нас своими плодами: историческими повествованиями, законами, поэзией, пророчествами и другими видами литературы. Чтобы понимать, в каком ключе авторы этих текстов с нами говорят, нужно научиться отличать характерные особенности каждого жанра. Яблоко отличается от помидора, а у апельсина не такой вкус, как у груши.

Как чудесно осознавать, что Бог, гениальный Творец вселенной, даровал нам в Своем Слове такое богатство и разнообразие! Он сделал так, что характерные черты авторов библейских текстов отразились в их произведениях. Вместо того чтобы просто вручить нам бездушный «учебник по религии», Он дал нам возможность наслаждаться сугубо индивидуальным творчеством, характерной мелодией, присущей каждому автору. Когда вы будете знакомиться с этими роскошными литературными дарами, пусть Господь ответит вам на молитву о пробуждении внутреннего человека:

Господь, шевели почву,

Вгоняй плуг в нее глубже,

Вспахивай борозду за бороздой,

Взрыхляй землю, что тверда и суха,

Не жалей ни сил, ни труда,

Даже когда, противясь Тебе, я плачу.

В эту свежевспаханную землю

Брось же новое семя.

И да не помешает сорная трава

Произрасти прекрасному цветку.

Сердцем и разумом

Из названия этой книги ясно, что в чтении Слова Божьего должно участвовать все наше существо. Когда сердце и разум на все сто процентов задействованы в чтении, общение со Словом вызывает у нас благоговейный трепет, потому что происходит личная встреча с живым Господом.

Молю Бога о том, чтобы, отправившись в это путешествие, вы не только набрались знаний, но и преобразились. Именно это и должно происходить, когда Писание овладевает нашим сердцем и разумом. И разве есть на свете времяпрепровождение более полезное, чем плодотворное знакомство с Писанием?

В подтверждение своих слов напомню, как красноречиво и лаконично воздал хвалу библейскому чтению Кальвин:

Почитайте Демосфена или Цицерона, почитайте Платона или Аристотеля или любого другого подобного им автора; я уверен, что они вас увлекут, очаруют, тронут, приведут в восторг; но если после этого вы приметесь за чтение Священного Писания (будь то с охотой или без нее), его слова взволнуют вас так сильно, западут вам в сердце так глубоко, запечатлеются в вашем уме таким дивным образом, что в сравнении с их потрясающим воздействием весь блеск ораторов и философов почти всецело померкнет, и вы легко ощутите в Священном Писании нечто божественное, нечто превосходящее любые плоды человеческих усилий.