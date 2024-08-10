Лопес-Корво - Женщина внутри

Хотя вполне возможно, что многие сочтут эту книгу непочтительной или даже неуважительной по отношению к некоторым идеям или институтам, я уверен, что ее также воспримут как защищающую женщин и доказывающую их скрытое неоспоримое превосходство на протяжении всей истории человечества. Основные идеи, которыми я здесь публично делюсь, я обдумывал в течение многих лет: классификация «Ев», мазохистический женский характер, концепция «женщины-жирафа» и т. д. Другие идеи появились гораздо позже, а некоторые — в самый последний момент, когда я наслаждался обществом друзей, часто и щедро делившихся со мной своим мнением.

Основная идея этой книги состоит в том, что подавляющее большинство свершений, которых человечество уже достигло и которых только предстоит достичь, зависит от трех основных источников: (а) новых открытий в биологии; (б) электронного сжатия Земли, согласно утверждениям Маршалла Маклюэна; и (в) способности женщин меняться, — заметьте, женщин, а не мужчин, — в некотором роде эволюционировать по спирали, учитывая, что, по мере того как они будут трансформироваться, они также помогут мужчинам расти. В конце концов, именно к женщинам мы все были привязаны в самые нежные и значимые моменты нашей жизни.

Я представил прогресс в развитии женщин в виде трех основных этапов эволюции: первый включает в себя период от начала времен до XX века, когда возникло движение за освобождение женщин. Я дал этому этапу название «Ева Провинившаяся» как квинтэссенции сущности женщины, изображенной в Книге Бытия, в которой Бог-мужчина лишил ее материнства, обвинил в сговоре с дьяволом и в изгнании из рая. Второй период, который, как считается, переживают женщины в настоящее время, я назвал «Ева Запутавшаяся», поскольку думаю, что он отражает потребность женщин в обретении своей идентичности путем имитации определенных мужских черт, которые они идеализируют: очевидной свободы мужчин, политической власти, денег, их гениталий и т. д.

Однако я не собираюсь критиковать попытки феминисток преодолеть дискриминацию женщин, которой мужчины и общество в целом — включая самих женщин — подвергали их на протяжении стольких лет. Движения феминисток приняли именно этот курс (подразумевающий необходимость подражать мужчинам) только потому, что это был единственно возможный путь. Моя цель — всего лишь описательная, непредвзятая и с честными намерениями — заключается в выдвижении гипотезы для оценки того, что феминистка Сьюзен Фалуди назвала ответной реакцией против прав женщин, или повторяющимся провалом женщин в поиске своих прав запутанным способом и в следовании в неверном направлении: идеализируя мужчин и подражая их идеализированным чертам в довольно сложных отношениях любви-ненависти.

Рафаэль Э. Лопес-Корво - Женщина внутри - Психоаналитическое эссе о женственности

Перевод с английского Олеси Гайгер — М.: Издательство Beta 2 Alpha, 2023. — 192 с.

ISBN 978-5-6049000-4-8

Рафаэль Э. Лопес-Корво - Женщина внутри – Содержание

Об авторе

Предисловие. Пророчество в пользу женщин

Введение

Глава первая. Соучастие Евы

Глава вторая. Три фазы Евы

Глава третья. Полная противоположность как защита

Глава четвертая. Импринтинг

Глава пятая. Сила женских тел

Глава шестая. «Женщина-жираф», или латиноамериканская «Ева Запутавшаяся»

Глава седьмая. Женщина в понимании Фрейда

Глава восьмая. Теория клоаки

Глава девятая. Основная травма

Глава десятая. Анальное пространство и пространство матки

Глава одиннадцатая. Сила магии

Глава двенадцатая. Алхимия

Глава тринадцатая. Тотем и табу: от Бога-мужчины к Богу-женщине

Глава четырнадцатая. Женственность

Глава пятнадцатая. Ева Запутавшаяся

Глава шестнадцатая. Адам

Глава семнадцатая. Ева Оправданная

Глава восемнадцатая. За пределами импринтинга

Библиография