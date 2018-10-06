В 1888 г. профессор А. П. Лопухин писал о достижениях исторической науки, которые дали много новых знаний о судьбе древнего человечества. Эти открытия помогали многое понять в Библии точнее и полнее, давали подтверждение многих библейских событий и фактов. «Это обстоятельство чрезвычайно оживило интерес к библейской истории, которая перестала быть сухой специальностью богословов, а привлекает теперь внимание и светских ученых историков, и всего образованного общества всех цивилизованных народов», — отмечал А. П. Лопухин.

Поэтому в России возникла необходимость в общедоступной книге о священной истории, которая бы могла служить руководством к этой глубоко интересной и поучительной области знания. Удовлетворению этой потребности общества и служила «Толковая библия» А. П. Лопухина. В ней в популярной форме растолковывался смысл, сущность изложенных в Библии фактов, объяснялось их историческое значение, доказывалось, что библейские рассказы о сотворении человека, грехопадении, потопе, смешении языков имеют под собой реальную историческую основу. Все это помогало понять глубину и смысл Библейского Писания. Язык изложения легок, доступен для понимания. Книга быстро нашла своего читателя.

Александр Лопухин - Толковая Библия - Ветхий Завет и Новый Завет - с иллюстрациями Гюстава Доре

— Москва.: Издательство АСТ, 2017. — 600 с.

ISBN 978-5-17-100656-3

Александр Лопухин - Толковая Библия - Ветхий Завет и Новый Завет - Содержание

Библейская история Ветхого Завета

Период первый. От Сотворения мира до потопа

Период второй. От потопа до Авраама

Период третий. От избрания Авраама до смерти Иосифа и заключения патриархальной эпохи

Период четвертый. От смерти Иосифа до смерти Моисея

Период пятый. От завоевания Земли обетованной до учреждения царской власти

Период шестой. От помазания царя до разделения царства Еврейского

Период седьмой. От разделения царства до разрушения храма Соломонова вавилонянами

Период восьмой. Времена вавилонского плена

Период девятый. Состояние ветхозаветной церкви от Ездры до Рождества Христова

Приложение 1. Дополнительные замечания по отдельным вопросам из Библейской истории Ветхого Завета

Библейская история Нового Завета

Отдел первый. Воплощение Бога Слова. Рождество, младенчество и отрочество Иисуса Христа

Отдел второй. Вступление Господа Иисуса Христа в дело открытого служения на спасение рода человеческого

Отдел третий. Дела и учение Иисуса Христа от первой до второй Пасхи

Отдел четвертый. Дела и учение Иисуса Христа от второй до третьей Пасхи

Отдел пятый. Дела и учение Иисуса Христа от третьей Пасхи до торжественного входа Его в Иерусалим

Отдел шестой. Последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа

Отдел седьмой. Церковь в Палестине до рассеяния христиан из Иерусалима

Отдел восьмой. Церковь среди язычников от обращения Савла до его мученичества в Риме

Отдел девятый. Завершение апостольского века

Приложение 2. Дополнительные замечания по отдельным вопросам из Библейской истории Нового Завета

Приложение 3

Александр Лопухин - Толковая Библия - Ветхий Завет и Новый Завет - Предисловие

То, что создание «Толковой библии» связано с именем А. П. Лопухина — не случайно. Профессор Санкт-Петербургской духовной академии Александр Павлович Лопухин (1852–1904), был убежден, что библейская история, изложенная понятно и доступно, может стать неисчерпаемым источником нравственного и исторического воспитания человека. По своему происхождению А. П. Лопухин принадлежал к старинному дворянскому роду. Его отец — священник, и под его влиянием Александр получил духовное образование.

Во время учебы в духовной академии Санкт-Петербурга он уделял особое внимание церковно-историческим наукам, публиковал статьи в журналах. Учеба завершилась защитой степени кандидата богословия, которая была отмечена премией. За глубокое знание английского языка он был назначен псаломщиком в русскую церковь при российском посольстве в Нью-Йорке. В 1882 г. Лопухин вернулся в Санкт-Петербург и вскоре стал преподавателем в альма-матер. Преподавательскую и научную деятельность он сочетал с работой в различных изданиях. Исследователи его творчества отмечают, что личная популярность Лопухина не в последнюю очередь была обусловлена именно деятельностью в области научной, научно-популярной и просветительской богословской литературы. С 1892 г. он одновременно исполнял обязанности редактора сразу в двух изданиях — «Церковном вестнике» и «Христианском чтении». В 1893 г. стал издателем и соредактором «Странника». С его именем связывают возрастание интереса к этим журналам. Именно в них появляются первые публикации «Толковой Библии». Очень быстро книга стала популярной среди широкой аудитории. В дореволюционной России она издавалась более двадцати раз.

Данное издание «Толковой Библии» А. П. Лопухина — иллюстрированное. В нем важнейшие моменты священной истории представлены в художественных образах, созданных знаменитым французским художником-иллюстратором Г. Доре (1832–1883). Это делает содержание книги еще более доступным и понятным.