Лопухин - Толковая Библия - с иллюстрациями Доре
В 1888 г. профессор А. П. Лопухин писал о достижениях исторической науки, которые дали много новых знаний о судьбе древнего человечества. Эти открытия помогали многое понять в Библии точнее и полнее, давали подтверждение многих библейских событий и фактов. «Это обстоятельство чрезвычайно оживило интерес к библейской истории, которая перестала быть сухой специальностью богословов, а привлекает теперь внимание и светских ученых историков, и всего образованного общества всех цивилизованных народов», — отмечал А. П. Лопухин.
Поэтому в России возникла необходимость в общедоступной книге о священной истории, которая бы могла служить руководством к этой глубоко интересной и поучительной области знания. Удовлетворению этой потребности общества и служила «Толковая библия» А. П. Лопухина. В ней в популярной форме растолковывался смысл, сущность изложенных в Библии фактов, объяснялось их историческое значение, доказывалось, что библейские рассказы о сотворении человека, грехопадении, потопе, смешении языков имеют под собой реальную историческую основу. Все это помогало понять глубину и смысл Библейского Писания. Язык изложения легок, доступен для понимания. Книга быстро нашла своего читателя.
Александр Лопухин - Толковая Библия - Ветхий Завет и Новый Завет - с иллюстрациями Гюстава Доре
— Москва.: Издательство АСТ, 2017. — 600 с.
ISBN 978-5-17-100656-3
Александр Лопухин - Толковая Библия - Ветхий Завет и Новый Завет - Содержание
Библейская история Ветхого Завета
- Период первый. От Сотворения мира до потопа
- Период второй. От потопа до Авраама
- Период третий. От избрания Авраама до смерти Иосифа и заключения патриархальной эпохи
- Период четвертый. От смерти Иосифа до смерти Моисея
- Период пятый. От завоевания Земли обетованной до учреждения царской власти
- Период шестой. От помазания царя до разделения царства Еврейского
- Период седьмой. От разделения царства до разрушения храма Соломонова вавилонянами
- Период восьмой. Времена вавилонского плена
- Период девятый. Состояние ветхозаветной церкви от Ездры до Рождества Христова
- Приложение 1. Дополнительные замечания по отдельным вопросам из Библейской истории Ветхого Завета
Библейская история Нового Завета
- Отдел первый. Воплощение Бога Слова. Рождество, младенчество и отрочество Иисуса Христа
- Отдел второй. Вступление Господа Иисуса Христа в дело открытого служения на спасение рода человеческого
- Отдел третий. Дела и учение Иисуса Христа от первой до второй Пасхи
- Отдел четвертый. Дела и учение Иисуса Христа от второй до третьей Пасхи
- Отдел пятый. Дела и учение Иисуса Христа от третьей Пасхи до торжественного входа Его в Иерусалим
- Отдел шестой. Последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа
- Отдел седьмой. Церковь в Палестине до рассеяния христиан из Иерусалима
- Отдел восьмой. Церковь среди язычников от обращения Савла до его мученичества в Риме
- Отдел девятый. Завершение апостольского века
- Приложение 2. Дополнительные замечания по отдельным вопросам из Библейской истории Нового Завета
- Приложение 3
Александр Лопухин - Толковая Библия - Ветхий Завет и Новый Завет - Предисловие
То, что создание «Толковой библии» связано с именем А. П. Лопухина — не случайно. Профессор Санкт-Петербургской духовной академии Александр Павлович Лопухин (1852–1904), был убежден, что библейская история, изложенная понятно и доступно, может стать неисчерпаемым источником нравственного и исторического воспитания человека. По своему происхождению А. П. Лопухин принадлежал к старинному дворянскому роду. Его отец — священник, и под его влиянием Александр получил духовное образование.
Во время учебы в духовной академии Санкт-Петербурга он уделял особое внимание церковно-историческим наукам, публиковал статьи в журналах. Учеба завершилась защитой степени кандидата богословия, которая была отмечена премией. За глубокое знание английского языка он был назначен псаломщиком в русскую церковь при российском посольстве в Нью-Йорке. В 1882 г. Лопухин вернулся в Санкт-Петербург и вскоре стал преподавателем в альма-матер. Преподавательскую и научную деятельность он сочетал с работой в различных изданиях. Исследователи его творчества отмечают, что личная популярность Лопухина не в последнюю очередь была обусловлена именно деятельностью в области научной, научно-популярной и просветительской богословской литературы. С 1892 г. он одновременно исполнял обязанности редактора сразу в двух изданиях — «Церковном вестнике» и «Христианском чтении». В 1893 г. стал издателем и соредактором «Странника». С его именем связывают возрастание интереса к этим журналам. Именно в них появляются первые публикации «Толковой Библии». Очень быстро книга стала популярной среди широкой аудитории. В дореволюционной России она издавалась более двадцати раз.
Данное издание «Толковой Библии» А. П. Лопухина — иллюстрированное. В нем важнейшие моменты священной истории представлены в художественных образах, созданных знаменитым французским художником-иллюстратором Г. Доре (1832–1883). Это делает содержание книги еще более доступным и понятным.
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