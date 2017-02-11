Факт состоит в том, что все три великих мудреца, о которых идет речь в этой книге, – Хазон Иш, рав из Бриска И. З. Соловайчик и рав Э. М. Шах, глава ешивы «Поневеж», – выходцы с территорий бывшего СССР (или Российской империи). Нужно, чтобы это поощряло вас в учебе, чтобы вы знали, что у выходцев из этих мест есть особые силы и способности стать великими в Торе, – ведь действительно в течение последних столетий большинство величайших мудрецов были там, начиная с Виленского гаона и до крупнейших мудрецов последней эпохи.

Благословляю вас идти их путями и вернуть мудрецам Торы из России былую славу! Крепитесь и мужайтесь, будьте сильными! И так же, как вы удостоились явить миру свои великие душевные силы возвращением к вере отцов, – чтобы точно так же вы и ваши сыновья удостоились показать, что каждый может стать одним из великих мудрецов Торы!

Рав Шломо Лоренц – В кругу великих - Из воспоминаний о близком общении с великими мудрецами Торы – Том 1

Иерусалим 5769, 2009 г. – 559 с.

Рав Шломо Лоренц – В кругу великих - Из воспоминаний о близком общении с великими мудрецами Торы - Том 1

Об авторе

Предисловие к русскому переводу

Предисловие автора

Предисловие автора к русскому переводу

Хазон Иш

Глава первая. МУДРЕЦ ТОРЫ И ВИДЕНИЕ ЕГО

Глава вторая. РАДИ УЧАЩИХСЯ ЕШИВ

Глава третья. НА ОБЩЕСТВЕННОМ ФРОНТЕ

Глава четвертая. ЗА СВЯТОСТЬ ДОЧЕРЕЙ ИЗРАИЛЯ

Глава пятая. БЕЗ КОМПРОМИССОВ

Глава шестая. ЗНАТОК ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ

Глава седьмая. ЛЮБОВЬ К БЛАГОДЕЯНИЮ

Глава восьмая. В ТЕСНОЙ БЛИЗОСТИ К НАШЕМУ УЧИТЕЛЮ

Рав из Бриска

Глава первая. СЧАСТЛИВ ЧЕЛОВЕК, БОЯЩИЙСЯ ВСЕГДА

Глава вторая. МНЕНИЕ ТОРЫ

Глава третья. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБЩЕСТВО

Глава четвертая. ТОТ, КТО ПРЕДВИДИТ ПОСЛЕДСТВИЯ

Глава пятая. ПУСТЬ ЗАКОН ПРОНЗИТ ГОРУ

Глава шестая. ИСТИНА БЕЗ КОМПРОМИССОВ

Глава седьмая. НЕНАВИДЯЩИЙ ДАРЫ – ЖИТЬ БУДЕТ

Глава восьмая. ЗАКОН УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО ЕГО МНЕНИЮ ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ

Рав Шах

Глава первая. ВВЕДЕНИЕ

Глава вторая. ДНИ НЕБЕСНЫЕ НА ЗЕМЛЕ

Глава третья. ИЗУЧЕНИЕ ТОРЫ – ОСНОВА ОСНОВ В ЕГО ЖИЗНИ

Глава четвертая. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТОРЫ

Глава пятая. ПРАВЕДНИК ВЕРОЙ СВОЕЙ ЖИВ БУДЕТ

Глава шестая. ДЕРЕХ ЭРЕЦ ПРЕДШЕСТВУЕТ ТОРЕ

Глава седьмая. КАК ОТЕЦ ДЛЯ КАЖДОГО ЕВРЕЯ

Глава восьмая. ТАМ, ГДЕ ЕГО ВЕЛИЧИЕ, – ТАМ И ЕГО СКРОМНОСТЬ

Глава девятая. ТВЕРДОСТЬ И ИСТИНА

Глава десятая. МУДРОСТЬ И РАЗУМ, ОСНОВАННЫЕ НА ТОРЕ

Глава одиннадцатая. РУКОВОДИТЕЛЬ НАРОДА (НАДЕЛЕННЫЙ КАЧЕСТВАМИ, НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ ЭТОГО) ПО МИЛОСТИ НЕБЕС

ПРИЛОЖЕНИЕ. ИЗ БЕСЕД РАВА Ш. ЛОРЕНЦА С ИЗВЕСТНЫМИ ПОЛИТИЧЕСКИМИ ДЕЯТЕЛЯМИ

Рав Шломо Лоренц – В кругу великих - Из воспоминаний о близком общении с великими мудрецами Торы – Том 1 - Предисловие

Тора, которую получил наш народ у горы Синай от Всевышнего через нашего великого учителя Моше, – это не только свод законов, которым мы следуем вот уже более трех тысяч трехсот лет, и не только нравственное учение. Это – также совершенно особая и уникальная система отношений между Всевышним и еврейским народом в целом, между этим народом и его учителями – мудрецами Торы, между предшествующими и последующими поколениями, между родителями и детьми, действующая всюду, где происходит передача живой традиции, делающей наш народ бессмертным. Народом исключительным, непохожим на все остальные, в течение всего этого колоссального, даже по историческим масштабам, периода времени, – во все исторические эпохи, при всех правителях и всех системах власти, под всеми небесами – во всех климатах и на всех континентах. Удивительного, драгоценного дара судьбы удостоился этот человек – рав Шломо Лоренц, автор данной книги: служить Всевышнему и своему народу, пребывая в течение многих десятилетий в тесном кругу величайших мудрецов Торы своего времени. Находиться возле них не периодически, а постоянно, изо дня в день, исполняя их самые сложные и ответственные поручения, требующие высочайшего доверия. Ему довелось наблюдать жизнь мудрецов «изнутри», на правах верного друга и домочадца; довелось быть тем, кому они поверяли свои самые сокровенные мысли и тревоги. И все это – в тяжелейший и сложнейший период истории нашего народа, в период Катастрофы и после нее, когда народ, как казалось, потерял все ориентиры. Но пока у народа, милостью Б-жьей, оставались верные пастыри, великие мудрецы Торы, – оставалась надежда. Однако требовались люди, которые сумеют донести их слово народу, пользуясь доверием как мудрецов, так и общества; те, которые сумеют точно исполнить замысел и волю мудрецов, глубоко понимая их и не прибавляя ничего от себя.

Вместе с тем для этого нужны были не «роботы» и не слепые исполнители, а люди незаурядные – знатоки Торы, видящие мир глазами Торы и притом – умные, знающие жизнь, дипломатичные, ориентирующиеся в изменяющейся обстановке, умеющие читать в сердцах и строить отношения с людьми, в том числе и иных взглядов, вызывать уважение к себе и к тому обществу, которое они представляют, и вместе с тем – находчивые, такие, которые могут дать, когда нужно, достойный ответ и отпор любому противнику. Таким человеком был и остается рав Шломо Лоренц, в течение десятилетий защищавший мир Торы от посягательств людей заблудших, выросших в эпоху процветания идей социализма, атеизма – и притом имевших всю полноту государственной власти. То, что сделал в этих условиях рав Шломо Лоренц, – это настоящий жизненный подвиг. Велик его вклад в само существование буквально всех образовательных учреждений Торы, начиная от талмуд-торы и до крупнейших и важнейших ешив, для которых он, в частности, собирал средства в Соединенных Штатах и по всему миру.