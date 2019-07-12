Серия – «Путь семейной жизни»

Скажу честно, я очень люблю таинство Венчания. Это торжество Церкви и торжество семьи. Всякий раз, когда ко мне приходят молодые люди и говорят, что хотели бы обвенчаться, я с трепетом начинаю готовиться к назначенному дню. Мне кажется, очень важно, чтобы к Венчанию была особенно торжественная подготовка: хор, платья, цветы, гости. Но еще важнее совесть и сердце жениха и невесты, ведь именно там приготавливается главное — таинство любви и верности.

Когда-нибудь, я надеюсь, нам удастся рассказать о великом образе «малой Церкви» — семье и о том, как высоко ценит семью христианство. Но путь к этой высоте начинается со встречи мужчины и женщины. Наша первая книга «Влюбленность, любовь, зависимость» была посвящена отношениям в самом широком смысле и фундаментальному закону жизни — любви. Любовь может связывать двоих как никакая другая сила на свете.

Дай Бог, чтобы и вам любовь была открыта и давала силу жизни! Это наша вторая книга по семейной психологии. Она об отношениях мужчины и женщины, о тех отношениях, которые могут перерасти в супружество. Мы будем говорить о добрачных отношениях, о приготовлении к браку, свадьбе, венчанию, к совместной жизни. Обо всем же, что касается жизни в браке, расскажем в следующих книгах серии. Отношения мужчины и женщины исполнены неповторимой притягательной силы, и сколько существует искусство, образ любви между мужчиной и женщиной — самый частый и самый популярный.

Эта любовь несет в себе загадки, тайну и очарование. Нигде так не раскрывается мужественность мужчины, как в любви к женщине. Нигде так не реализуется женственность, как в любви к мужчине. Но как и почему это происходит? Данная книга лишь отчасти может ответить на этот вопрос. Хочется, чтобы психологи все объяснили, разложили по полочкам, обучили техникам и гарантировали счастье на выходе. Но так не бывает. Психология не делает никого счастливым и не дает советы.

Андрей Лоргус – Мужчина и женщина: от я до мы – Как построить семейное счастье

Издательство – «Никея» – 216 с.

Москва – 2017 г.

ISBN 978-5-91761-587-5

Андрей Лоргус – Мужчина и женщина: от я до мы – Как построить семейное счастье – Содержание

От авторов

ВЕЧНАЯ ЗАГАДКА ТВОРЕНИЯ

Все мы люди

Все мы разные

МУЖЕСТВО БЫТЬ ЖЕНСТВЕННОЙ

Кто такая настоящая женщина?

Эксплуатация сексуальности

Другие образы искаженной женственности

Путь к реализации женственности

ПРИЗВАНИЕ БЫТЬ МУЖЧИНОЙ

Сверхприродный путь или карикатура?

Мужчина — это призвание

Мужественность как образ бытия

ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ

Монада

Встреча

Дружба

Свидания

А если все наоборот?

КАК МЫ ВЫБИРАЕМ ДРУГ ДРУГА

Модели выбора

Уж, замуж, невтерпеж... Мотивации вступления в брак

Отношения, которые не станут браком

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К СВАДЬБЕ

Признание

Ответственность

Решение

Благословение

Ценности и вера

Брачный контракт

Веселым пирком, да за свадебку!

Приложение

Андрей Лоргус – Мужчина и женщина: от я до мы – Как построить семейное счастье – Все мы люди

Вечная загадка творения — единая человеческая природа мужчины и женщины. Они такие разные и при этом единые в человечестве. С биологической точки зрения, кажется, все понятно: «всякой твари по паре». Большинство животных имеют парное бытие, есть мужские и женские особи. Так и у людей есть мужской и женский пол. В чем же тогда загадка? Почему не дают результата все усилия объяснить человека лишь с биологической точки зрения? А потому, что с гуманитарной точки зрения человек есть совершенно особый феномен, существующий в двух образах — мужчины и женщины. Человек — это и мужчина, и женщина. Но главное — он личность. Разум, сознание, достоинство, воля, вера — все это присуще человеку. И не важно, кто он — мужчина или женщина. И двое, и разные, и одно, и пара!

С точки зрения психологии различия между мужчиной и женщиной очевидны, и любое исследование в своей статистической части будет учитывать пол испытуемого. Анкеты, опросы, обследования и прочий исследовательский материал будет недостоверен, если не примет во внимание гендерные особенности. Психологу доподлинно известно, что мужчины и женщины по-разному воспринимают, по-разному чувствуют и мыслят. Но в то же время механизмы восприятия, эмоциональной жизни и мышления одни и те же! Получается, что мы разные и мы едины! Мы — мужчины и женщины — единый род людей. Все мы от одного корня, все мы родня, все мы обладаем единой, общей природой.

Но при этом мы, мужчины и женщины, так не похожи друг на друга, так по-разному реагируем на обстоятельства жизни и различные условия, так по-разному выражаем себя и выбираем разный образ жизни, что кажется, что мы с разных планет. В этом-то и парадокс, очевидность разности и единства, близости и противоречий. Иногда сходство между мужчинами с разных континентов больше по некоторым показателям, чем между мужчиной и женщиной из одной семьи. Например, по скорости и типу реакции, стилю мышления и проч. Мы различны во многом, и об этом пойдет речь дальше. Здесь же для нас важнее то, в чем мы едины. Самое главное, что все мы, мужчины и женщины, — образ и подобие Божие. Каждый из нас уникальная личность.

Это принципиально. Существует несколько представлений о том, кто есть человек. Если рассматривать человека как биологический вид, как животное, то важнее было бы различие полов, дифференциальная психология, полоро- левые навыки и т. п. Если рассматривать человека как социальный атом, то надо говорить о ролях и групповых навыках, а рассуждать о достоинстве, свободе и выборе нет необходимости. Зависимость от социальной среды и условий развития не оставляет свободы. Только если допустить, что личность человека есть дар свыше, тогда можно утверждать, что человек свободен и уникален! А потому человек, мужчина и женщина, постигается только в личностном подходе.