Лощинин - Путь на Голгофу

О жизни Иисуса Христа мало что можно узнать из нехристианских источников. Основные сведения о Нем дают только четыре Евангелия; другие произведения Нового Завета не сообщают о жизни и учении Иисуса почти ничего. При столь ограниченной информации остается без ответа главный вопрос: За что был распят Иисус, если "истинно Человек этот был праведник"? Почему пророк, пришедший с миром, проповедник милосердия любви, был казнен мучительной казнью, которой подвергались только бунтари и самые злостные политические преступники?

Иисус предстает в Евангелиях как набожный иудей, однако, конфликт у него, как оказывается, происходит с иудеями на религиозной почве. Иудейская правящая верхушка ненавидит Иисуса и замышляет лишить его жизни по причинам, которые их либо не касаются, либо не выглядят серьезными с религиозной точки зрения, но казнят Его в итоге не евреи, а римляне. Посылает Иисуса на крест римский наместник по политическим мотивам как мятежника, претендента на власть, в то же время считая Его невиновным и не желая Его гибели. Факт казни Иисуса Христа был слишком хорошо известен и требовал объяснения: ЗА ЧТО ОН БЫЛ КАЗНЕН?

Роль общественной деятельности Иисуса в Евангелии умаляется до такой степени, что становится затруднительно даже определить, в чем она заключалась. Осуждение Христа на смерть не имеет разумных оснований. Разве Он был распят за свои нравственные поучения, за Нагорную проповедь? Если ОН был предан казни, то очевидно, что Он говорил или делал что-то еще, сверх этого. Главным в общественном служении Иисуса была проповедь о скором наступлении Царства Божьего. Как могла быть Его проповедь связана с казнью?

Апостол Павел, делая акцент на веру и опуская историческую сторону деятельности Иисуса, учил: Христос, воплощение Бога на земле, отдал свою жизнь на кресте, чтобы искупить грехи человеческие и таким образом спасти верующих. Но это не объясняет тайну о Царстве Небесном, а также Его приход как Мессии и Его казнь как бунтовщика. Читатель-скептик ищет ответ в реальном мире; Каким Он был? Как понимать Его учение, переворачивающее все представления людей о жизни и смерти? Что на самом деле привело Его на Голгофу?

Чудеса и мессианские пророчества, когда-то служившие основанием христианской апологетики, становятся препятствием для современного восприятия Иисуса Христа. Можно ли реконструировать «исторического Иисуса», Человека, который действительно жил и проповедовал в Галилее в начале первого века, чей образ не замутнен позднейшей церковной традицией?

Лощинин И. - Путь на Голгофу - В поисках исторического Иисуса

«Автор», 2024. – 245 с.

Лощинин И. - Путь на Голгофу – Содержание

Первая часть. Путь на Голгофу

Предисловие

Глава 1. Иудея под властью Рима

Мессианские чаяния. Знаменитые лже-мессии

Глава 2. Концепция прихода Мессии

Мессия и Царство Божие

Что могло означать для римлян провозглашение наступления "Царства Божьего" и принятие титула "Мессия"

Глава 3. Политический и религиозный контекст Евангелий

Религиозно-политические школы в римской Иудее

Глава 4. Прокуратор Иудеи Понтий Пилат и первосвященник Иосиф Кайафа

Глава 5. Обрывочные сведения о жизни Иисуса до общественного служения

Рождение и детство

Тайна рождения

Двенадцавтилетний Иисус в Храме

Глава 6. Начало общественного служения. Иисус и Иоанн Креститель

Весть Иоанна Крестителя

Крещение Иисуса и совместная проповедь с Иоанном

"Ты ли тот, который должен придти?"

Глава 7. После смерти Иоанна Крестителя. Начало общественной деятельности Иисуса

Глава 8. Религиозное самосознание Иисуса

Глава 9. Нагорная проповедь

Заповеди блаженства

Антитезы Нагорной проповеди

Глава 10. Весть о "Царстве Божьем"

Понятие "Царство Божье" в Ветхом Завете

Учение Иисуса о "Царстве Божьем"

"Нищие и грешники"

"Царство Божие": в настоящем, прошедшем или будущем?

Учение о "Царстве Божьем" в притчах

Глава 11. Старое и новое в учении Иисуса Христа

В чем же заключалось учение Иисуса? В чем его новизна?

Отношение Иисуса к еврейскому Закону и традициям

Учение о Боге

Учение о "Царстве Божьем»

Учение о Себе

Отношение к язычникам

Тема ученичества в учении Иисуса. Отношение к семейным ценностям

Глава 12. Чудотворец

Глава 13. Прощание с Галилеей. За шесть месяцев до Голгофы

Глава 14. Восхождение в Иерусалим. Предсказания о смерти

Глава 15. "Страстная неделя". Триумфальный въезд в Иерусалим

Глава 16. "Изгнание торгующих из храма"

Две истории о "неплодоносящей смоковнице"

Глава 17. «Противостояния» в храме

"Кесарево кесарю, а Божье Богу"

Иисус обвиняет власти притчей о "злых виноградарях"

Глава 18. Тайная Вечеря. Гефсимания

Глава 19. Арест Иисуса

Гипотеза ареста Х. Маккоби

Глава 20. Апостол-предатель

Версии мотивов предательства Иуды

"Горе тому человеку…"

Глава 21. "Самый известный неизвестный суд"

Два судопроизводства

Синедрион

"Право меча" у иудейских властей

Глава 22. Суд Синедриона, или "суд, которого не было"?

Нарушения правил законного судопроизводства

Обвинения, выдвинутые против Иисуса

"Ты ли Христос, скажи нам!"

Имело ли место "богохульство"?

Обвинения в несоблюдении «Субботы» и др.

Судебное резюме

Глава 23. Версия Суда Синедриона Х. Коэна

Ночное заседание у Каиафы

Почему первосвященник разорвал свои одежды?

Глава 24. Суд Пилата

«Итак Ты Царь?»

"Всякий, делающий себя царем, противник кесарю"

Пасхальная амнистия, умывание рук и самопроклятие

"Весь народ", или "толпа"?

Глава 25. Казнь Иисуса

Глава 26. Евангельское жизнеописание Иисуса как исполнение ветхозаветных пророчеств

Глава 27. Пророчества о Мессии в Ветхом и Новом заветах

Псалом 21. Историзированное пророчество

О ком пророчествовал Царь Давид?

"Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя"

"Сказал Господь господу моему"

Глава 28. Пророчество о страдающем Рабе Божьем

Глава 29. Пришел к своим, и свои Его не приняли

Глава 30. За что казнили Иисуса? Кто виноват в его смерти?

Глава 31. Переосмысление термина «Мессия» после казни Иисуса

Заключение

Часть вторая. В поисках исторического Иисуса

Предисловие

Глава 1. Краткая история "Поиска исторического Иисуса"

Г.С. Реймарус. У истоков направления "Поиск исторического Иисуса"

Конец 18-начало 19 века: развитие проекта "Поиск исторического Иисуса"

Начало 20 века: концепция апокалиптического Иисуса. Исследования А. Швейцера

Середина 20 века: Бультмановский период

Вторая половина 20 века: Новый "Поиск исторического Иисуса"."Семинар по Иисусу"

Современный этап: конец 20-начало 21 века

Глава 2. Факты надежные и спорные

Глава 3. Мессианская тайна

Обострение мессианских чаяний

Требование Иисуса хранить "Тайну о Нем"

Исповедание Петра. Постепенное раскрытие "Тайны"

Критика А. Швейцером гипотезы о "мессианской тайне"

Христианское толкование "Мессианской тайны"

Двусмысленность называния кого-либо Мессией во времена Иисуса

Нетрадиционный Мессия

Глава 4. Проблема научной объективности

Историческая реальность Боговоплощения для христианской веры

Проблема связи "Исторического Иисуса" и "Христа веры"

Невозможность реконструирования некоторых аспектов жизни и образа Иисуса

Глава 5. "Исторический Иисус" и "Христос веры": преемственность или разрыв?

Вторая треть XX века: начало "Третьего Поиска

Исторического Иисуса"

"Ролевой анализ"

Пророк и Учитель

Мессия; «Сын Человеческий»

Глава 6. Евангельская полемика. Конфликты Иисуса с иудеями

Отношение Иисуса к Закону. Взгляды участников "Поиска"

Полемика с фарисеями

Конфликты Иисуса с саддукеями

Глава 7. Смена парадигм в современных "Исследованиях Иисуса"

Глава 8. Иисус в контексте иудаизма первого века

Влияние библейской литературы на учение Иисуса

Иисус – народный учитель, т. е. "раввин"

Иисус Христос в трудах еврейских историков

Глава 9. Влияние исследований Гезы Вермеша на современный этап проекта "Поиск исторического Иисуса"

Реконструкция Вермешем образа исторического Иисуса

Глава 10. Образ исторического Иисуса в политическом контексте

Первые реконструкции образа исторического Иисуса в политическом контексте

Глава 11. Реконструкция Хорсли и Тайсена: «Политико-религиозный лидер социальной революции»

Глава 12. Реконструкция Э. Сандерса: "Последний пророк, «наместник» Бога на Земле

Глава 13. Реконструкция Н. Т. Райта: "Мессия, пророк грядущего Царства"

Глава 14. Реконструкция Майера: "Маргинальный еврей"

Глава 15. Реконструкция Б. Эрмана: "Апокалиптик, проповедовавший скорое пришествие на Землю Царства Божьего"

Глава 16. Психобиография

Глава 17. Психиатрические портреты Иисуса Христа и их критика

Аргументы Жана Мелье

Гипотеза Бинэ-Минца

Диагноз Уильяма Хирша

Критика А. Швейцером психиатрических исследований Иисуса

А. Швейцер о жизни и взглядах Иисуса Христа

Глава 18. Нужна ли психобиография в "Исследованиях Иисуса"?

Глава 19. Три попытки психобиографии Иисуса

Джон Миллер: "Замена родного отца "Отцом Небесным"

Андрис ван Аарде: "Без отца в Галилее"

Дэвид Кэппс: " Религия, основанная на вере в "Аббу"

Заключение

Приложение 1. Две родословные

Приложение 2. Догмат о непорочном зачатии Христа и пророчество Исайи

Приложение 3. Воскрешение Лазаря из Вифании

Приложение 4. Исторический и легендарный двойник Иисуса Христа

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