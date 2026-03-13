Книга «Николай Онуфриевич Лосский: Философия и публицистика» представляет собой важное дополнение к корпусу фундаментальных трудов мыслителя, раскрывающее его не только как строгого теоретика-системщика, но и как активного участника общественной и культурной дискуссии своего времени. Автор ставит задачу показать, как отвлеченные философские категории интуитивизма и иерархического персонализма преломлялись в живом отклике Лосского на политические потрясения, вопросы национальной идентичности и религиозные споры XX века. Основная идея тома заключается в том, что для Лосского философия никогда не была «кабинетной» наукой; она служила фундаментом для оценки реальных исторических процессов и поиска путей духовного возрождения России и Европы.

Содержательная часть издания объединяет в себе статьи, эссе и письма, в которых философ обращается к широкой аудитории. В этих работах Лосский выступает как блестящий интерпретатор русской души, анализируя как её светлые стороны — стремление к абсолютному добру и всеединству, так и темные бездны, приведшие к катастрофе революции. Особый интерес представляют его публицистические размышления периода эмиграции, где он оценивает западную демократию, социализм и место славянского мира в общеевропейском контексте. Также в книге уделяется внимание его критическим очеркам о литературе и искусстве, где Лосский через призму своей онтологии рассматривает творчество великих писателей, видя в нем отражение высших пластов реальности.

Текст сборника демонстрирует удивительную широту интересов мыслителя и его способность говорить о сложных вещах предельно ясным и доступным языком, не жертвуя при этом философской строгостью. Публицистика Лосского лишена узкой партийности или идеологической предвзятости; она пронизана духом христианского гуманизма и верой в торжество Логоса над хаосом истории. Работа служит незаменимым источником для всех, кто хочет увидеть «цельного» Лосского — человека, который на протяжении всей своей долгой и трудной жизни оставался верен истине и пытался разглядеть за преходящими событиями вечные смыслы бытия.

Николай Онуфриевич Лосский - Философия и публицистика

Избранные статьи

cocт., авт. вступ. ст. и примеч. О. Т. Ермишин

М.: Викмо-М : Дом русскою зарубежья им. А. Солженицына, 2017. 312 с.

ISBN 978-5-98454 034-6

Николай Лосский - Философия и публицистика - Содержание

О.Т. Ермишин. Философская публицистика Н.О. Лосского

Философия

О единстве Церкви

Интеллект первобытного человека и просвещенного европейца

Что не может быть создано эволюцией?

«Мифическое» и современное научное мышление

Техническая культура и христианский идеал

О воскресении во плоти

Магия и христианский культ

Видения святых и мистиков

О творении мира Богом

Философия и психология в СССР

Персонализм против материализма

Буддизм и христианство

Псевдонаучность безрелигиозного гуманизма

Мышление и мыслимое

Публицистика

Коммунизм и философское мировоззрение

Органическое строение общества и демократия

В защиту демократии

Свобода и хозяйственная демократия

Индустриализм, коммунизм и утрата личности

Экономический строй и интеллектуализация общества

Какой идеал противопоставить коммунизму?

О возникновении русской революции и смысле ее

Украинский и белорусский сепаратизм

О значении России

Примечания