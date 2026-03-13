Лосский - Философия и публицистика

Лосский - Философия и публицистика
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Philosophy

Книга «Николай Онуфриевич Лосский: Философия и публицистика» представляет собой важное дополнение к корпусу фундаментальных трудов мыслителя, раскрывающее его не только как строгого теоретика-системщика, но и как активного участника общественной и культурной дискуссии своего времени. Автор ставит задачу показать, как отвлеченные философские категории интуитивизма и иерархического персонализма преломлялись в живом отклике Лосского на политические потрясения, вопросы национальной идентичности и религиозные споры XX века. Основная идея тома заключается в том, что для Лосского философия никогда не была «кабинетной» наукой; она служила фундаментом для оценки реальных исторических процессов и поиска путей духовного возрождения России и Европы.

Содержательная часть издания объединяет в себе статьи, эссе и письма, в которых философ обращается к широкой аудитории. В этих работах Лосский выступает как блестящий интерпретатор русской души, анализируя как её светлые стороны — стремление к абсолютному добру и всеединству, так и темные бездны, приведшие к катастрофе революции. Особый интерес представляют его публицистические размышления периода эмиграции, где он оценивает западную демократию, социализм и место славянского мира в общеевропейском контексте. Также в книге уделяется внимание его критическим очеркам о литературе и искусстве, где Лосский через призму своей онтологии рассматривает творчество великих писателей, видя в нем отражение высших пластов реальности.

Текст сборника демонстрирует удивительную широту интересов мыслителя и его способность говорить о сложных вещах предельно ясным и доступным языком, не жертвуя при этом философской строгостью. Публицистика Лосского лишена узкой партийности или идеологической предвзятости; она пронизана духом христианского гуманизма и верой в торжество Логоса над хаосом истории. Работа служит незаменимым источником для всех, кто хочет увидеть «цельного» Лосского — человека, который на протяжении всей своей долгой и трудной жизни оставался верен истине и пытался разглядеть за преходящими событиями вечные смыслы бытия.

Николай Онуфриевич Лосский - Философия и публицистика

Избранные статьи

cocт., авт. вступ. ст. и примеч. О. Т. Ермишин

М.: Викмо-М : Дом русскою зарубежья им. А. Солженицына, 2017. 312 с.

ISBN 978-5-98454 034-6

Николай Лосский - Философия и публицистика - Содержание

О.Т. Ермишин. Философская публицистика Н.О. Лосского

Философия

  • О единстве Церкви

  • Интеллект первобытного человека и просвещенного европейца

  • Что не может быть создано эволюцией?

  • «Мифическое» и современное научное мышление

  • Техническая культура и христианский идеал

  • О воскресении во плоти

  • Магия и христианский культ

  • Видения святых и мистиков

  • О творении мира Богом

  • Философия и психология в СССР

  • Персонализм против материализма

  • Буддизм и христианство

  • Псевдонаучность безрелигиозного гуманизма

  • Мышление и мыслимое

Публицистика

  • Коммунизм и философское мировоззрение

  • Органическое строение общества и демократия

  • В защиту демократии

  • Свобода и хозяйственная демократия

  • Индустриализм, коммунизм и утрата личности

  • Экономический строй и интеллектуализация общества

  • Какой идеал противопоставить коммунизму?

  • О возникновении русской революции и смысле ее

  • Украинский и белорусский сепаратизм

  • О значении России

Примечания

