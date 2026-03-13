Книга «Николай Онуфриевич Лосский: Философия и публицистика» представляет собой важное дополнение к корпусу фундаментальных трудов мыслителя, раскрывающее его не только как строгого теоретика-системщика, но и как активного участника общественной и культурной дискуссии своего времени. Автор ставит задачу показать, как отвлеченные философские категории интуитивизма и иерархического персонализма преломлялись в живом отклике Лосского на политические потрясения, вопросы национальной идентичности и религиозные споры XX века. Основная идея тома заключается в том, что для Лосского философия никогда не была «кабинетной» наукой; она служила фундаментом для оценки реальных исторических процессов и поиска путей духовного возрождения России и Европы.
Содержательная часть издания объединяет в себе статьи, эссе и письма, в которых философ обращается к широкой аудитории. В этих работах Лосский выступает как блестящий интерпретатор русской души, анализируя как её светлые стороны — стремление к абсолютному добру и всеединству, так и темные бездны, приведшие к катастрофе революции. Особый интерес представляют его публицистические размышления периода эмиграции, где он оценивает западную демократию, социализм и место славянского мира в общеевропейском контексте. Также в книге уделяется внимание его критическим очеркам о литературе и искусстве, где Лосский через призму своей онтологии рассматривает творчество великих писателей, видя в нем отражение высших пластов реальности.
Текст сборника демонстрирует удивительную широту интересов мыслителя и его способность говорить о сложных вещах предельно ясным и доступным языком, не жертвуя при этом философской строгостью. Публицистика Лосского лишена узкой партийности или идеологической предвзятости; она пронизана духом христианского гуманизма и верой в торжество Логоса над хаосом истории. Работа служит незаменимым источником для всех, кто хочет увидеть «цельного» Лосского — человека, который на протяжении всей своей долгой и трудной жизни оставался верен истине и пытался разглядеть за преходящими событиями вечные смыслы бытия.
Николай Онуфриевич Лосский - Философия и публицистика
Избранные статьи
cocт., авт. вступ. ст. и примеч. О. Т. Ермишин
М.: Викмо-М : Дом русскою зарубежья им. А. Солженицына, 2017. 312 с.
ISBN 978-5-98454 034-6
Николай Лосский - Философия и публицистика - Содержание
О.Т. Ермишин. Философская публицистика Н.О. Лосского
Философия
О единстве Церкви
Интеллект первобытного человека и просвещенного европейца
Что не может быть создано эволюцией?
«Мифическое» и современное научное мышление
Техническая культура и христианский идеал
О воскресении во плоти
Магия и христианский культ
Видения святых и мистиков
О творении мира Богом
Философия и психология в СССР
Персонализм против материализма
Буддизм и христианство
Псевдонаучность безрелигиозного гуманизма
Мышление и мыслимое
Публицистика
Коммунизм и философское мировоззрение
Органическое строение общества и демократия
В защиту демократии
Свобода и хозяйственная демократия
Индустриализм, коммунизм и утрата личности
Экономический строй и интеллектуализация общества
Какой идеал противопоставить коммунизму?
О возникновении русской революции и смысле ее
Украинский и белорусский сепаратизм
О значении России
Примечания
