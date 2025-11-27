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Лостен - Наша християнська спадщина

Єпископ Василь Лостен - Наша християнська спадщина - Проповіді про обряд з нагоди 1000-ліття хрещення Руси-України
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Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, Theology, Pastoral Care Counseling
Світло св. віри це великий і цінний Божий дар. Св. віра підносить нас до Бога. Вона показує мету людини на землі. Вона відчиняє нам двері вічности. Без віри нема спасення і вічного щастя для нашої душі. Сам Ісус Христос навчає про конечність віри: «Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, - а хто не увірує, той буде осуджений» (Мр. 16,16).
Віра - це світло для ума, сила для волі, втіха у терпінні. Наш Катехизм, що його видав Блаженніший Отець Йосиф, так каже про значення віри: «Найбільшим скарбом, що його має наш народ - це наша свята віра. Її твердині - наші святі храми-церкви. Її охоронці - це священики. Її живі свідки й ісповідни- ки - це всі вірні християни. Прапор і священне знамено нашої віри - це святий хрест. Всією душею люби свою святу Церкву, вогнище і благовісницю Христової віри. Пам’ятай, що свята Христова віра, - це основа дочасного життя і щастя народу та запорука вічного щастя і спасения кожної людини».
Зі св. вірою ми прийняли з Візантії і візантійський обряд. Ним ми визнаємо нашу віру, ним почитаємо Господа Бога. Наш східній обряд - це прецінна спадщина і скарб Східних Церков й нашого українського народу. Він відзначається сивою давниною, глибоким змістом, великою містикою і символікою та величавими богослужбовими церемоніями. Його творили найкращі сини й вірні Східних Церков різних часів, країн, народів. Він освячений молитвами, сльозами, жертвами святих та кров’ю мучеників. Наш обряд - це вірне дзеркало нашої віри.

Єпископ Василь Лостен - Наша християнська спадщина - Проповіді про обряд з нагоди 1000-ліття хрещення Руси-України

Львів: Свічадо, 2019. 232 с.
ISBN 978-966-395-987-0

Єпископ Василь Лостен - Наша християнська спадщина - Проповіді про обряд з нагоди 1000-ліття хрещення Руси-України - Зміст

  • 1. ЧОМУ СВЯТКУЄМО ТИСЯЧОЛІТТЯ ХРЕЩЕННЯ РУСИ-УКРАЇНИ?
  • 2. ЯК ТВОРИЛИСЯ ОБРЯДИ ЦЕРКВИ?
  • 3. ВІРА Й ОБРЯД
  • 4. ЯКІ МАЄМО ОБРЯДИ?
  • 5. ЯК ТВОРИВСЯ ВІЗАНТІЙСЬКО-СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ОБРЯД?
  • 6. ВІЗАНТІЙСЬКО-СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ОБРЯД В УКРАЇНІ
  • 7. ПРИКМЕТИ НАШОГО ВІЗАНТІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ОБРЯДУ
  • 8. ДУХОВІСТЬ СХІДНИХ ЦЕРКОВ Й ОБРЯДУ
  • 9. АПОСТОЛЬСЬКА СТОЛИЦЯ І НАШ ОБРЯД
  • 10. ДРУГИЙ ВАТИКАНСЬКИЙ СОБОР І СХІДНІ ЦЕРКВИ
  • 11. ДРУГИЙ ВАТИКАНСЬКИЙ СОБОР І СВ. ТАЇНСТВА СХІДНИХ ЦЕРКОВ
  • 12. ПОСОБОРОВІ ЗМІНИ В НАШІЙ ЦЕРКВІ
  • 13. ВАЖЛИВІШІ РІЗНИЦІ МІЖ НАШИМ І ЛАТИНСЬКИМ ОБРЯДОМ
  • 14. ЛАТИНСЬКА ЛІТУРГІЯ В ПЕРШОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ
  • 15. УЖИВАННЯ СЛОВА «ПРАВОСЛАВНИЙ»
  • 16. УРЯД ЄПИСКОПА У ПЕРШИХ ВІКАХ
  • 17. ПАТРІЯРШИЙ УСТРІЙ СХІДНИХ ЦЕРКОВ
  • 18. НАШ ЛІТУРГІЙНИЙ РІК
  • 19. ЧИМ Є ДЛЯ НАС ЛІТУРГІЙНИЙ РІК?
  • 20. СВЯТКУВАННЯ НЕДІЛІ
  • 21. НАШІ РУХОМІ Й НЕРУХОМІ ПРАЗНИКИ
  • 22. ПРО ПОЧИТАНИЯ СВ. МУЧЕНИКІВ
  • 23. ПРО ПОЧИТАНИЯ СВ. МОЩІВ
  • 24. РОЗВІЙ І ТРИВАЛІСТЬ ВЕЛИКОГО ПОСТУ (І)
  • 25. МЕТА СВЯТОГО ВЕЛИКОГО ПОСТУ (II)
  • 26. ПРАКТИКА ВЕЛИКОГО ПОСТУ (III)
  • 27. ПРО ЗАДУШНІ ДНІ
  • 28. ПАСХАЛЬНА СПОВІДЬ І СВ. ПРИЧАСТЯ
  • 29. СВІТЛИЙ ПРАЗНИК ПАСХИ
  • ЗО. ЦЕРКОВНО-ОБРЯДОВІ ЗВИЧАЇ ВЕЛИКОДНЯ
  • 31. ПРО ЗАГАЛЬНИЦІ
  • 32. ПРО ПЕТРІВ ПІСТ
  • 33. УСПЕНСЬКИЙ ПІСТ-СПАСІВКА
  • 34. ПІСТ ПЕРЕД ХРИСТОВИМ РІЗДВОМ
  • 35. НАВЕЧІРЯ ХРИСТОВОГО РІЗДВА
  • 36. ПРАЗНИК ХРИСТОВОГО РІЗДВА
  • 37. ЙОРДАНСЬКЕ ВОДОСВЯТТЯ
  • 38. ПРАЗНИК ГОСПОДНЬОГО БОГОЯВЛІННЯ
  • 39. СИМВОЛІЧНІ ДІЇ В ЧАСІ БОГОСЛУЖЕНЬ (I)
  • 40. СИМВОЛІЧНІ ДІЇ В ЧАСІ БОГОСЛУЖЕНЬ (II)
  • 41. СИМВОЛІЧНІ ДІЇ В ЧАСІ БОГОСЛУЖЕНЬ (III)
  • 42. СИМВОЛІЧНІ ДІЇ В ЧАСІ БОГОСЛУЖЕНЬ (IV)
  • 43. СИМВОЛІЧНІ ДІЇ В ЧАСІ БОГОСЛУЖЕНЬ (V)
  • 44. СИМВОЛІЧНІ ДІЇ В ЧАСІ БОГОСЛУЖЕНЬ (VI)
  • 45. СИМВОЛІЧНІ ДІЇ В ЧАСІ БОГОСЛУЖЕНЬ (VII)
  • 46. ПЕРШЕ СТОЛІТТЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ РУСИ-УКРАІНИ (І)
  • 47. ПЕРШЕ СТОЛІТТЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ РУСИ-УКРАЇНИ (II)
  • 48. ПЕРШЕ СТОЛІТТЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ РУСИ-УКРАЇНИ (III)
  • 49. ПЕРШЕ СТОЛІТТЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ РУСИ-УКРАЇНИ (IV)
  • 50. ПЕРШЕ СТОЛІТТЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ РУСИ-УКРАЇНИ (V)
  • 51. ПРО ЖИВУ, АКТИВНУ УЧАСТЬ У СВЯТІЙ ЛІТУРГІЇ
  • 52. ПРЕСВ. ЄВХАРИСТІЯ - СВ. ПРИЧАСТЯ
  • 53. ПРО СТИЛЬ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦЕРКОВ
  • 54. ПРО СТИЛЬ УКРАЇНСЬКИХ ЦЕРКОВ (І)
  • 55. ПРО СТИЛЬ УКРАЇНСЬКИХ ЦЕРКОВ (II)
  • 56. ПРО ЦЕРКОВНІ ДЗВОНИ
  • 57. ФОРМА УКРАЇНСЬКОГО ХРЕСТА
  • 58. ВНУТРІШНІЙ УСТРІЙ ЦЕРКВИ
  • 59. ОБЛАШТУВАННЯ СВЯТИЛИЩА
  • 60. ПОШАНА ДО БОЖОГО ХРАМУ І ДО ДУХОВНИХ ОСІБ
  • 61. ПОЧИТАННЯ СВЯТИХ ІКОН
  • 62. ПРО ІКОНОСТАС
  • 63. СВЯТА ПЛАЩАНИЦЯ
  • 64. НАШИЙНІ ХРЕСТИКИ - ІКОНКИ - МЕДАЛИКИ
  • 65. ПОЧИТАННЯ ІКОН БОЖОЇ МАТЕРІ В УКРАЇНІ
  • 66. СИМВОЛІЧНА ІКОНОГРАФІЯ (І)
  • 67. СИМВОЛІЧНА ІКОНОГРАФІЯ (II)
  • 68. ЦЕРКОВНІ ПОСУДИНИ
  • 69. ЦЕРКОВНІ РИЗИ (І)
  • 70. ЦЕРКОВНІ РИЗИ (II)
  • 71. ЦЕРКОВНІ КНИГИ (І)
  • 72. ЦЕРКОВНІ КНИГИ (II)
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Rating 5.0 / 5
Added 27.11.2025
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

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