Лостен - Наша християнська спадщина
Світло св. віри це великий і цінний Божий дар. Св. віра підносить нас до Бога. Вона показує мету людини на землі. Вона відчиняє нам двері вічности. Без віри нема спасення і вічного щастя для нашої душі. Сам Ісус Христос навчає про конечність віри: «Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, - а хто не увірує, той буде осуджений» (Мр. 16,16).
Віра - це світло для ума, сила для волі, втіха у терпінні. Наш Катехизм, що його видав Блаженніший Отець Йосиф, так каже про значення віри: «Найбільшим скарбом, що його має наш народ - це наша свята віра. Її твердині - наші святі храми-церкви. Її охоронці - це священики. Її живі свідки й ісповідни- ки - це всі вірні християни. Прапор і священне знамено нашої віри - це святий хрест. Всією душею люби свою святу Церкву, вогнище і благовісницю Христової віри. Пам’ятай, що свята Христова віра, - це основа дочасного життя і щастя народу та запорука вічного щастя і спасения кожної людини».
Зі св. вірою ми прийняли з Візантії і візантійський обряд. Ним ми визнаємо нашу віру, ним почитаємо Господа Бога. Наш східній обряд - це прецінна спадщина і скарб Східних Церков й нашого українського народу. Він відзначається сивою давниною, глибоким змістом, великою містикою і символікою та величавими богослужбовими церемоніями. Його творили найкращі сини й вірні Східних Церков різних часів, країн, народів. Він освячений молитвами, сльозами, жертвами святих та кров’ю мучеників. Наш обряд - це вірне дзеркало нашої віри.
Єпископ Василь Лостен - Наша християнська спадщина - Проповіді про обряд з нагоди 1000-ліття хрещення Руси-України
Львів: Свічадо, 2019. 232 с.
ISBN 978-966-395-987-0
Єпископ Василь Лостен - Наша християнська спадщина - Проповіді про обряд з нагоди 1000-ліття хрещення Руси-України - Зміст
- 1. ЧОМУ СВЯТКУЄМО ТИСЯЧОЛІТТЯ ХРЕЩЕННЯ РУСИ-УКРАЇНИ?
- 2. ЯК ТВОРИЛИСЯ ОБРЯДИ ЦЕРКВИ?
- 3. ВІРА Й ОБРЯД
- 4. ЯКІ МАЄМО ОБРЯДИ?
- 5. ЯК ТВОРИВСЯ ВІЗАНТІЙСЬКО-СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ОБРЯД?
- 6. ВІЗАНТІЙСЬКО-СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ОБРЯД В УКРАЇНІ
- 7. ПРИКМЕТИ НАШОГО ВІЗАНТІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ОБРЯДУ
- 8. ДУХОВІСТЬ СХІДНИХ ЦЕРКОВ Й ОБРЯДУ
- 9. АПОСТОЛЬСЬКА СТОЛИЦЯ І НАШ ОБРЯД
- 10. ДРУГИЙ ВАТИКАНСЬКИЙ СОБОР І СХІДНІ ЦЕРКВИ
- 11. ДРУГИЙ ВАТИКАНСЬКИЙ СОБОР І СВ. ТАЇНСТВА СХІДНИХ ЦЕРКОВ
- 12. ПОСОБОРОВІ ЗМІНИ В НАШІЙ ЦЕРКВІ
- 13. ВАЖЛИВІШІ РІЗНИЦІ МІЖ НАШИМ І ЛАТИНСЬКИМ ОБРЯДОМ
- 14. ЛАТИНСЬКА ЛІТУРГІЯ В ПЕРШОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ
- 15. УЖИВАННЯ СЛОВА «ПРАВОСЛАВНИЙ»
- 16. УРЯД ЄПИСКОПА У ПЕРШИХ ВІКАХ
- 17. ПАТРІЯРШИЙ УСТРІЙ СХІДНИХ ЦЕРКОВ
- 18. НАШ ЛІТУРГІЙНИЙ РІК
- 19. ЧИМ Є ДЛЯ НАС ЛІТУРГІЙНИЙ РІК?
- 20. СВЯТКУВАННЯ НЕДІЛІ
- 21. НАШІ РУХОМІ Й НЕРУХОМІ ПРАЗНИКИ
- 22. ПРО ПОЧИТАНИЯ СВ. МУЧЕНИКІВ
- 23. ПРО ПОЧИТАНИЯ СВ. МОЩІВ
- 24. РОЗВІЙ І ТРИВАЛІСТЬ ВЕЛИКОГО ПОСТУ (І)
- 25. МЕТА СВЯТОГО ВЕЛИКОГО ПОСТУ (II)
- 26. ПРАКТИКА ВЕЛИКОГО ПОСТУ (III)
- 27. ПРО ЗАДУШНІ ДНІ
- 28. ПАСХАЛЬНА СПОВІДЬ І СВ. ПРИЧАСТЯ
- 29. СВІТЛИЙ ПРАЗНИК ПАСХИ
- ЗО. ЦЕРКОВНО-ОБРЯДОВІ ЗВИЧАЇ ВЕЛИКОДНЯ
- 31. ПРО ЗАГАЛЬНИЦІ
- 32. ПРО ПЕТРІВ ПІСТ
- 33. УСПЕНСЬКИЙ ПІСТ-СПАСІВКА
- 34. ПІСТ ПЕРЕД ХРИСТОВИМ РІЗДВОМ
- 35. НАВЕЧІРЯ ХРИСТОВОГО РІЗДВА
- 36. ПРАЗНИК ХРИСТОВОГО РІЗДВА
- 37. ЙОРДАНСЬКЕ ВОДОСВЯТТЯ
- 38. ПРАЗНИК ГОСПОДНЬОГО БОГОЯВЛІННЯ
- 39. СИМВОЛІЧНІ ДІЇ В ЧАСІ БОГОСЛУЖЕНЬ (I)
- 40. СИМВОЛІЧНІ ДІЇ В ЧАСІ БОГОСЛУЖЕНЬ (II)
- 41. СИМВОЛІЧНІ ДІЇ В ЧАСІ БОГОСЛУЖЕНЬ (III)
- 42. СИМВОЛІЧНІ ДІЇ В ЧАСІ БОГОСЛУЖЕНЬ (IV)
- 43. СИМВОЛІЧНІ ДІЇ В ЧАСІ БОГОСЛУЖЕНЬ (V)
- 44. СИМВОЛІЧНІ ДІЇ В ЧАСІ БОГОСЛУЖЕНЬ (VI)
- 45. СИМВОЛІЧНІ ДІЇ В ЧАСІ БОГОСЛУЖЕНЬ (VII)
- 46. ПЕРШЕ СТОЛІТТЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ РУСИ-УКРАІНИ (І)
- 47. ПЕРШЕ СТОЛІТТЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ РУСИ-УКРАЇНИ (II)
- 48. ПЕРШЕ СТОЛІТТЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ РУСИ-УКРАЇНИ (III)
- 49. ПЕРШЕ СТОЛІТТЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ РУСИ-УКРАЇНИ (IV)
- 50. ПЕРШЕ СТОЛІТТЯ ХРИСТИЯНСЬКОЇ РУСИ-УКРАЇНИ (V)
- 51. ПРО ЖИВУ, АКТИВНУ УЧАСТЬ У СВЯТІЙ ЛІТУРГІЇ
- 52. ПРЕСВ. ЄВХАРИСТІЯ - СВ. ПРИЧАСТЯ
- 53. ПРО СТИЛЬ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦЕРКОВ
- 54. ПРО СТИЛЬ УКРАЇНСЬКИХ ЦЕРКОВ (І)
- 55. ПРО СТИЛЬ УКРАЇНСЬКИХ ЦЕРКОВ (II)
- 56. ПРО ЦЕРКОВНІ ДЗВОНИ
- 57. ФОРМА УКРАЇНСЬКОГО ХРЕСТА
- 58. ВНУТРІШНІЙ УСТРІЙ ЦЕРКВИ
- 59. ОБЛАШТУВАННЯ СВЯТИЛИЩА
- 60. ПОШАНА ДО БОЖОГО ХРАМУ І ДО ДУХОВНИХ ОСІБ
- 61. ПОЧИТАННЯ СВЯТИХ ІКОН
- 62. ПРО ІКОНОСТАС
- 63. СВЯТА ПЛАЩАНИЦЯ
- 64. НАШИЙНІ ХРЕСТИКИ - ІКОНКИ - МЕДАЛИКИ
- 65. ПОЧИТАННЯ ІКОН БОЖОЇ МАТЕРІ В УКРАЇНІ
- 66. СИМВОЛІЧНА ІКОНОГРАФІЯ (І)
- 67. СИМВОЛІЧНА ІКОНОГРАФІЯ (II)
- 68. ЦЕРКОВНІ ПОСУДИНИ
- 69. ЦЕРКОВНІ РИЗИ (І)
- 70. ЦЕРКОВНІ РИЗИ (II)
- 71. ЦЕРКОВНІ КНИГИ (І)
- 72. ЦЕРКОВНІ КНИГИ (II)
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