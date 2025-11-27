Світло св. віри це великий і цінний Божий дар. Св. віра підносить нас до Бога. Вона показує мету людини на землі. Вона відчиняє нам двері вічности. Без віри нема спасення і вічного щастя для нашої душі. Сам Ісус Христос навчає про конечність віри: «Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, - а хто не увірує, той буде осуджений» (Мр. 16,16).

Віра - це світло для ума, сила для волі, втіха у терпінні. Наш Катехизм, що його видав Блаженніший Отець Йосиф, так каже про значення віри: «Найбільшим скарбом, що його має наш народ - це наша свята віра. Її твердині - наші святі храми-церкви. Її охоронці - це священики. Її живі свідки й ісповідни- ки - це всі вірні християни. Прапор і священне знамено нашої віри - це святий хрест. Всією душею люби свою святу Церкву, вогнище і благовісницю Христової віри. Пам’ятай, що свята Христова віра, - це основа дочасного життя і щастя народу та запорука вічного щастя і спасения кожної людини».

Зі св. вірою ми прийняли з Візантії і візантійський обряд. Ним ми визнаємо нашу віру, ним почитаємо Господа Бога. Наш східній обряд - це прецінна спадщина і скарб Східних Церков й нашого українського народу. Він відзначається сивою давниною, глибоким змістом, великою містикою і символікою та величавими богослужбовими церемоніями. Його творили найкращі сини й вірні Східних Церков різних часів, країн, народів. Він освячений молитвами, сльозами, жертвами святих та кров’ю мучеників. Наш обряд - це вірне дзеркало нашої віри.

Єпископ Василь Лостен - Наша християнська спадщина - Проповіді про обряд з нагоди 1000-ліття хрещення Руси-України

Львів: Свічадо, 2019. 232 с.

ISBN 978-966-395-987-0

Єпископ Василь Лостен - Наша християнська спадщина - Проповіді про обряд з нагоди 1000-ліття хрещення Руси-України - Зміст