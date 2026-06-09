Лотоцький - Левада Пречистої

До книжки увійшли перекази німецьких легенд, творчо опрацьовані Антіном Лотоцьким і перенесені в український духовний та народнопоетичний світ. У першій частині зібрано легенди на біблійні сюжети — від Благовіщення, Різдва і втечі до Єгипту до Страстей і Воскресіння; у другій — оповіді про чудеса, даровані через заступництво Пречистої Діви Марії.

Ці новели поєднують простоту родинного читання з глибиною християнської моралі. У них природа, люди, звірі, квіти й речі стають учасниками історії спасіння, а Божа милість постає не як нагорода за силу, а як дар для покірних, убогих, скривджених і тих, хто зберігає чисте серце.

Лотоцький Антін – Левада Пречистої – Богородичні легенди

Ілюстрації Валентини Галянт. – Вид. 2-ге, он. – Львів: Свічадо, 2026. – 168 с.

ISBN 978-617-8600-82-2

Лотоцький Антін – Левада Пречистої – Содержание