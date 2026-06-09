Лотоцький - Левада Пречистої
До книжки увійшли перекази німецьких легенд, творчо опрацьовані Антіном Лотоцьким і перенесені в український духовний та народнопоетичний світ. У першій частині зібрано легенди на біблійні сюжети — від Благовіщення, Різдва і втечі до Єгипту до Страстей і Воскресіння; у другій — оповіді про чудеса, даровані через заступництво Пречистої Діви Марії.
Ці новели поєднують простоту родинного читання з глибиною християнської моралі. У них природа, люди, звірі, квіти й речі стають учасниками історії спасіння, а Божа милість постає не як нагорода за силу, а як дар для покірних, убогих, скривджених і тих, хто зберігає чисте серце.
Лотоцький Антін – Левада Пречистої – Богородичні легенди
Ілюстрації Валентини Галянт. – Вид. 2-ге, он. – Львів: Свічадо, 2026. – 168 с.
ISBN 978-617-8600-82-2
Лотоцький Антін – Левада Пречистої – Содержание
Пречиста Діва Прядільниця
Маріїна подорож
У Вифлеємському вертепі
Ангели й пастухи
Чудо квітів
Христова паличка
Як зацвів мох
Чудо з водою
Як бідна вдовиця збагатіла
Сибілля
Три царі
Різдвяна зоря
Втеча в Єгипет
Спочинок у путі
Ісус на леваді
Біля верстата
В городі
Комиш
У пустелі
У лісі
Ісус серед польових квітів
Жайворонок
Бичі й терновий вінець
Ялиця
Божа кровця
Цвяхи
Страстеквіт
Підсніжник
Воскресне полум’я
Небесний ключик
Чаша з дорогоцінною кров’ю
Ніч змилування
В гостях у вертепі
Дитина на цвинтарі
Забуте дитятко
Золототисячник
Брусниця
Пряжа Матері Божої
Сині дзвіночки та дзвони
Дзвін любови
Перстень
Кайдани
“Величає душа моя Господа”
Шипшинова огорожа Марії
Скоринка хліба
Пристановище грішників
Капличка каяття
Зо святими тайнами
Кінцева заввага
Післямова. Дивовижні історії книжки про Божі Дива
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