Лоуэн Александр - Страх жизни - Мудрость поражения

В книге «Страх жизни» Александр Лоуэн всем так четко и понятно описывает то, что в учебниках по психоанализу называется страхом кастрации. Эта книга посвящена эдипову комплексу, а значит, центральному моменту в жизни человека для формирования его характера, который впоследствии станет судьбой и будет предопределять совершение нами тех или иных выборов.

Судьба в значении рока — это как раз и есть то, что запрограммировано в наших характерах, которые сформировались в детстве и закрепились навсегда благодаря блокам в наших телах. И до тех пор, пока наши тела зажаты, ригидны, то есть полуживы, мы обречены на повторение роковых ситуаций в наших жизнях. Такие тела и есть отражение страха жизни, и не только отражение, но и ловушка, поскольку, пока мое тело не дает мне возможности дышать полной грудью, моя психика не может сдаваться переживаниям удовольствия и горя, страха и гнева, по уши влюбляться и глубоко любить.

В этой книге Лоуэн не только описывает проблему всех тех, кто вынужден был разрешить эдипов конфликт ценой отказа от большой доли своей сексуальной энергии, но и подробно, приводя многочисленные примеры работы со своими пациентами, показывает пути и способы изменения ситуации. Как, используя психоаналитическое толкование и биоэнергетические техники мы можем судьбу, где главенствует рок (fate) превратить в судьбу, которая в наших руках (destiny).

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Независимо от того, насколько успешно мы действуем, как люди мы оказываемся несостоятельны. Уверен, в глубине души большинство ощущает себя неудачниками. Где-то в глубине души мы смутно чувствуем боль, тоску и муку. Но мы полны решимости преодолеть наши слабости, пересилить страхи и совладать с тревогой. Именно поэтому книги по саморазвитию из серии «Как добиться...» так популярны. К сожалению, эти усилия обречены на неудачу. Быть человеком — это не то, что можно сделать. Это невьтолнимая задача. Для этого нужно остановить бешеный ритм нашей деятельности, сделать вдох и прислушаться к своим чувствам. На этом пути мы сможем ощутить нашу боль, но, если у нас хватит мужества ее принять, мы почувствуем и удовольствие. Если сможем встретиться с нашей внутренней пустотой, мы обретем и полноту жизни. Если сможем прорваться через отчаяние, мы откроем для себя радость. В этом терапевтическом процессе может потребоваться помощь.

Неужели современному человеку судьбой суждено быть невротиком, испытывать страх перед жизнью? Мой ответ — да, если под современным человеком понимать представителя культуры, где главенствующие ценности — власть и прогресс. Поскольку эти ценности характерны для западной культуры XX века, из этого следует, что каждый, выросший в этой культуре, является невротиком.

Невротик находится в конфликте с самим собой. Одна его часть пытается превозмочь другую. Эго стремится подчинить себе тело, логический разум — управлять чувствами, а воля — перебороть тревоги и страхи. И хотя этот конфликт по большей части происходит на бессознательном уровне, это истощает внутреннюю энергию человека и лишает его душевного покоя.

Невроз — это внутренний конфликт. Невротический характер может принимать множество разных форм, но всех их объединяет внутренняя борьба между тем, кем человек является, и кем, по его представлениям, он должен быть. Любой невротик втянут в эту борьбу.

Как же возникает состояние внутреннего конфликта? Почему современному человеку суждено страдать от него? В каждом конкретном случае невроз формируется в атмосфере определенной семьи. Но ситуация в семье отражает ситуацию в культуре, поскольку на семью оказывают влияние силы, действующие в обществе, частью которого является семья. Чтобы понять состояние современного человека и понять его судьбу, необходимо исследовать источники конфликтов в культуре.

Некоторые противоречия в нашей культуре общеизвестны. Скажем, мы говорим о мире, но готовимся к войне. Боремся за сохранение окружающей среды, но эксплуатируем природные ресурсы Земли ради экономической выгоды. Мы все стремимся к власти и прогрессу, а хотим при этом удовольствия, душевного покоя и стабильности. Мы не задумываемся, что власть и удовольствие — противоположные ценности и что часто одно исключает другое. Власть неизбежно приводит к борьбе за обладание ею, что нередко обращает отца против сына и брата против брата. Эта сила разобщает общество. Прогресс означает постоянную замену старого новым. При этом считается, что новое всегда лучше старого. Хотя это может быть справедливо в технических областях, это очень опасное убеждение. Если следовать этой логике, можно прийти к заключению, что сын всегда лучше отца или что традиция это всего лишь мертвый груз прошлого. Существуют культуры, где уважение к прошлому и традиции важнее, чем стремление к переменам. В таких культурах конфликты минимальны, а неврозы редки.

Лоуэн Александр - Страх жизни. Мудрость поражения

М: ИП Сарматова А.А., 2024. — 272 с. ил.

ISBN 978-5-6049412-2-5

Лоуэн Александр - Страх жизни. Мудрость поражения - Содержание

К читателю

Введение

1. Невротический характер

Эдипальная проблема

Миф об Эдипе

Эдипов комплекс

2. Судьба и характер

Как действует судьба

Сущность судьбы

Судьба в любви

3. Бытие и судьба

Бытие как аутентичность

Бытие как сексуальность

Бытие как недеяние

4. Страх бытия

Страх жизни и страх смерти

Страх секса

Страх безумия

5. Терапия для бытия

Спираль роста

Прорыв и распад

Страх кастрации

6. Героическое отношение к жизни

Регресс и прогресс

Отчаяние, смерть и перерождение

7. Эдипальный конфликт становится частью современной жизни

Восхождение эго к доминированию

Иерархия власти и борьба за власть

Прогресс создает конфликт

8. Мудрость поражения