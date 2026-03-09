Лоуренс - Коран - Биография книги

Книга Брюса Лоуренса «Коран: Биография книги» (The Qur'an: A Biography) представляет собой захватывающее интеллектуальное исследование жизни священного текста вне времени и пространства. Автор, видный религиовед и профессор, ставит перед собой амбициозную задачу: проследить путь Корана не только как теологического канона, но и как активного участника мировой истории, культуры и политики. Лоуренс убежден, что Коран обладает собственной «биографией», которая началась в седьмом веке в аравийской пустыне и продолжается сегодня в цифровом пространстве, постоянно трансформируя жизни миллионов людей и вызывая глубокие дискуссии о смысле бытия.
В содержательной части труда автор проводит читателя через ключевые этапы становления и распространения текста. Лоуренс детально анализирует процесс кодификации Корана при первых халифах, его роль в формировании классической арабской филологии и исламского права. Однако основное внимание уделяется «социальной жизни» книги: как Коран интерпретировался суфийскими мистиками, модернистами и политическими реформаторами в разные эпохи. Автор исследует парадокс Корана: оставаясь неизменным в своем буквенном выражении, он проявляет поразительную гибкость в восприятии, становясь то источником революционного вдохновения, то фундаментом для консервативной стабильности в самых разных уголках земного шара — от Кордовы до Джакарты.
Текст написан в элегантном, глубоко эрудированном и в то же время доступном стиле, характерном для серии «Биографии великих книг». Брюс Лоуренс мастерски сочетает исторический анализ с личными наблюдениями и философскими размышлениями, делая книгу интересной как для специалистов, так и для широкого круга читателей. Труд служит важным напоминанием о том, что Коран — это не застывший памятник прошлого, а живой, пульсирующий текст, который продолжает формировать современную глобальную повестку. Это чтение для тех, кто хочет понять, как одна книга смогла стать стержнем цивилизации и почему её голос звучит сегодня так же властно и актуально, как и четырнадцать столетий назад.
Брюс Лоуренс - Коран: Биография книги
Москва, АСТ, 2008
ISBN 978-5-17-047324-3, 978-5-9713-9045-9
Брюс Лоуренс - Коран: Биография книги - Содержание
Благодарности
Примечания к переводам
Введение
Часть I Основа арабской веры
Глава 1 Пророк Мухаммад: купец и посланник
Глава 2 Пророк Мухаммад: организатор и стратег
Глава 3 Аиша: жена Мухаммада и хранительница памяти о нем
Глава 4 Мечеть Купол Скалы: святыня Иерусалима, символ Корана
Часть II Ранние комментарии
Глава 5 Джафар ас-Садик: шиитский имам и толкователь Корана
Глава 6 Абу Джафар ат-Табари: суннитский историк и толкователь Корана
Часть III Более поздние толкования
Глава 7 Роберт из Кеттона: ученый и переводчик Корана
Глава 8 Мухйи ад-дин ибн Араби: провидец и толкователь Божественных имен
Глава 9 Джалал ад-дин Руми: автор персидского Корана
Часть IV Эхо Азии
Глава 10 Тадж-Махал: Рай в представлении Корана
Глава 11 Ахмад-хан: индийский учитель и толкователь Корана
Глава 12 Мухаммад Икбал: пакистанский поэт, вдохновленный идеями Корана
Часть V Мировые акценты
Глава 13 В.Д. Мухаммад: Коран как путь к расовому равенству
Глава 14 Усама бен-Ладен: Коран как разрешение на джихад
Глава 15 Жертвы СПИДа и больные женщины: Коран как рецепт на Божье прощение
Эпилог
Словарь ключевых понятий
Дальнейшее чтение
